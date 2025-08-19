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AVISO IMPORTANTE: A partir de 3 de novembro de 2025, os comentários sobre a avaliação, a justificativa e os preços de mercado serão removidos desta página. Em 1º de dezembro de 2025, a avaliação de preços também será removida e passará a estar disponível apenas para assinantes. Para opções de assinatura, entre em contato com Nicolle Monteiro de Castro pelo e-mail nicolle.castro@spglobal.com
A avaliação da Platts para o etanol anidro da região NNE do Brasil representa o preço de referência diário do etanol físico entregue no porto de Suape, em Pernambuco.
Ela reflete o preço do etanol anidro DAP (Delivered at Place, ou entregue no local) em Suape, considerando volumes produzidos regionalmente, importados da região Centro-Sul do Brasil, bem como entregas provenientes de origens internacionais.
A avaliação do etanol anidro da região NNE do Brasil reflete o preço diário negociável de etanol anidro spot DAP (Delivered at Place) Suape, para entrega de 1 a 15 dias a partir da data de publicação. Essa avaliação é baseada em transações efetivas, ofertas de compra e venda, e indicações do valor negociável reportados aos especialistas de preços da S&P Global Platts.
Os editores da Platts mantêm contato direto com produtores, consumidores, tradings, corretores e transportadoras para coletar informações de preços. Essas informações são publicadas e utilizadas como base para as avaliações. Os dados obtidos por meio de pesquisas de mercado também são considerados no processo de avaliação final.
Essas informações são divulgadas ao longo do dia, em tempo real, como "market heards", permitindo que a Platts teste sua consistência, construa a base das avaliações e possibilite que os participantes do mercado deem seu feedback.
A avaliação considera um volume mínimo de 250 mil litros (250 m³) e máximo de 1 milhão de litros (1.000 m³). A Platts adota condições de pagamento padronizadas, como pagamento em até 10 dias após a entrega.
A avaliação da Platts para o etanol anidro da região NNE do Brasil representa o preço de referência diário do etanol físico entregue no porto de Suape, em Pernambuco.
Ela reflete o preço do etanol anidro DAP (Delivered at Place, ou entregue no local) em Suape, considerando volumes produzidos regionalmente, importados da região Centro-Sul do Brasil, bem como entregas provenientes de origens internacionais.
A avaliação do etanol anidro da região NNE do Brasil reflete o preço diário negociável de etanol anidro spot DAP (Delivered at Place) Suape, para entrega de 1 a 15 dias a partir da data de publicação. Essa avaliação é baseada em transações efetivas, ofertas de compra e venda, e indicações do valor negociável reportados aos especialistas de preços da S&P Global Platts.
Os editores da Platts mantêm contato direto com produtores, consumidores, tradings, corretores e transportadoras para coletar informações de preços. Essas informações são publicadas e utilizadas como base para as avaliações. Os dados obtidos por meio de pesquisas de mercado também são considerados no processo de avaliação final.
Essas informações são divulgadas ao longo do dia, em tempo real, como "market heards", permitindo que a Platts teste sua consistência, construa a base das avaliações e possibilite que os participantes do mercado deem seu feedback.
A avaliação considera um volume mínimo de 250 mil litros (250 m³) e máximo de 1 milhão de litros (1.000 m³). A Platts adota condições de pagamento padronizadas, como pagamento em até 10 dias após a entrega.