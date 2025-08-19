A avaliação do etanol anidro da região NNE do Brasil reflete o preço diário negociável de etanol anidro spot DAP (Delivered at Place) Suape, para entrega de 1 a 15 dias a partir da data de publicação. Essa avaliação é baseada em transações efetivas, ofertas de compra e venda, e indicações do valor negociável reportados aos especialistas de preços da S&P Global Platts.

Os editores da Platts mantêm contato direto com produtores, consumidores, tradings, corretores e transportadoras para coletar informações de preços. Essas informações são publicadas e utilizadas como base para as avaliações. Os dados obtidos por meio de pesquisas de mercado também são considerados no processo de avaliação final.

Essas informações são divulgadas ao longo do dia, em tempo real, como "market heards", permitindo que a Platts teste sua consistência, construa a base das avaliações e possibilite que os participantes do mercado deem seu feedback.

A avaliação considera um volume mínimo de 250 mil litros (250 m³) e máximo de 1 milhão de litros (1.000 m³). A Platts adota condições de pagamento padronizadas, como pagamento em até 10 dias após a entrega.