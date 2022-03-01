英国NBP天然气市场是欧洲历史最悠久的天然气现货交易市场，自1990年代末期开始运行。英国NBP价格广泛用作欧洲天然气批发市场的指标，其他基准价包括最近崛起但流动性更高的荷兰TTF。



NBP是国家平衡点(National Balancing Point)的简称。在NBP模型中，全国输气系统中的所有天然气——无论位于何处——均被视为NBP天然气。这把买方和卖方汇集到一起，以简化交易。



英国天然气市场上有大量天然气供应：英国国内生产的天然气，从挪威和欧洲大陆进口的管道天然气，库存，以及来自于全球市场的液化天然气船运供应。过去十年来，北海地区的产量下降，促使进口资源在供应中所占的比例增长。



NBP天然气市场为众多市场参与者提供了一个交易平台：石油和天然气生产者、LNG供应商、公用事业公司、发电厂、工业用户和金融交易者。天然气可以在市场参与者之间进行场外交易，以及通过经纪商或交易所进行交易。



各种交货期均可在市场上交易，包括：当天交货（同一天交货）、次日交货（第二天交货）、月份、季度、夏季（4月至9月）和冬季（10月至3月）以及年度合约。