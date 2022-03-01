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英国NBP天然气市场是欧洲历史最悠久的天然气现货交易市场，自1990年代末期开始运行。英国NBP价格广泛用作欧洲天然气批发市场的指标，其他基准价包括最近崛起但流动性更高的荷兰TTF。
NBP是国家平衡点(National Balancing Point)的简称。在NBP模型中，全国输气系统中的所有天然气——无论位于何处——均被视为NBP天然气。这把买方和卖方汇集到一起，以简化交易。
英国天然气市场上有大量天然气供应：英国国内生产的天然气，从挪威和欧洲大陆进口的管道天然气，库存，以及来自于全球市场的液化天然气船运供应。过去十年来，北海地区的产量下降，促使进口资源在供应中所占的比例增长。
NBP天然气市场为众多市场参与者提供了一个交易平台：石油和天然气生产者、LNG供应商、公用事业公司、发电厂、工业用户和金融交易者。天然气可以在市场参与者之间进行场外交易，以及通过经纪商或交易所进行交易。
各种交货期均可在市场上交易，包括：当天交货（同一天交货）、次日交货（第二天交货）、月份、季度、夏季（4月至9月）和冬季（10月至3月）以及年度合约。
我们的英国NBP天然气价格评估反映在每个交易日结束时各种天然气批发合约的可成交价值，评估以Commodity Insights获取的市场信息为基础。我们的天然气价格评估信息在European Power Alert、European Gas Daily以及Platts Market Price Data中发布。
1990年代初到2010年代初，英国NBP天然气市场在流动性和透明度方面均有所增长，与欧洲大陆和全球天然气市场的联系也日益紧密。
1998年，英国-比利时Interconnector管道启动，使英国与欧洲大陆之间可以进行天然气输送，将英国和通过以石油为指数的长期供应合约进口天然气的欧洲大陆市场联系起来。
其他管道连接陆续出现，连接荷兰与英国的BBL管道在2006年末开通，连接挪威与英国的Langeled管道在2006-07年开通。
Grain LNG终端2005年在肯特郡投入使用，随后South Hook和Dragon LNG终端2009年在威尔士西南部启动，使全球供应商（例如卡塔尔）能够向英国输送LNG。
随着欧洲大陆天然气市场的开放，欧洲大陆现货交易中心的数量和流动性也随之增长。Commodity Insights评估的天然气价格包括荷兰TTF、比利时Zeebrugge Beach、德国GASPOOL和NetConnect Germany、法国French PEGs、意大利PSV、西班牙PVB以及奥地利VTP。
英国NBP天然气市场是欧洲历史最悠久的天然气现货交易市场，自1990年代末期开始运行。英国NBP价格广泛用作欧洲天然气批发市场的指标，其他基准价包括最近崛起但流动性更高的荷兰TTF。
NBP是国家平衡点(National Balancing Point)的简称。在NBP模型中，全国输气系统中的所有天然气——无论位于何处——均被视为NBP天然气。这把买方和卖方汇集到一起，以简化交易。
英国天然气市场上有大量天然气供应：英国国内生产的天然气，从挪威和欧洲大陆进口的管道天然气，库存，以及来自于全球市场的液化天然气船运供应。过去十年来，北海地区的产量下降，促使进口资源在供应中所占的比例增长。
NBP天然气市场为众多市场参与者提供了一个交易平台：石油和天然气生产者、LNG供应商、公用事业公司、发电厂、工业用户和金融交易者。天然气可以在市场参与者之间进行场外交易，以及通过经纪商或交易所进行交易。
各种交货期均可在市场上交易，包括：当天交货（同一天交货）、次日交货（第二天交货）、月份、季度、夏季（4月至9月）和冬季（10月至3月）以及年度合约。
我们的英国NBP天然气价格评估反映在每个交易日结束时各种天然气批发合约的可成交价值，评估以Commodity Insights获取的市场信息为基础。我们的天然气价格评估信息在European Power Alert、European Gas Daily以及Platts Market Price Data中发布。
1990年代初到2010年代初，英国NBP天然气市场在流动性和透明度方面均有所增长，与欧洲大陆和全球天然气市场的联系也日益紧密。
1998年，英国-比利时Interconnector管道启动，使英国与欧洲大陆之间可以进行天然气输送，将英国和通过以石油为指数的长期供应合约进口天然气的欧洲大陆市场联系起来。
其他管道连接陆续出现，连接荷兰与英国的BBL管道在2006年末开通，连接挪威与英国的Langeled管道在2006-07年开通。
Grain LNG终端2005年在肯特郡投入使用，随后South Hook和Dragon LNG终端2009年在威尔士西南部启动，使全球供应商（例如卡塔尔）能够向英国输送LNG。
随着欧洲大陆天然气市场的开放，欧洲大陆现货交易中心的数量和流动性也随之增长。Commodity Insights评估的天然气价格包括荷兰TTF、比利时Zeebrugge Beach、德国GASPOOL和NetConnect Germany、法国French PEGs、意大利PSV、西班牙PVB以及奥地利VTP。