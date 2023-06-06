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我们的每日热轧卷估价反映美国热轧卷的可重复交易价格，反映某一日期现货市场成交、询盘和报盘的现货市场价格的窄区间和中间点。我们估价目前在美国钢铁市场上被钢厂、经销商和消费者用作长期合同和现货采购的基础价格。
市场评述、重点询盘、报盘和确认成交发布在我们的每日报告和我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert上。
Commodity Insights热轧卷价格评估信息可通过这些服务获取。
我们的美国热轧卷价格评估是一项新兴的美国基准，反映美国热轧卷现货市场上每日的买卖成交量。
估价基于热轧卷的标准规格，化学成分和尺寸公差基于ASTM A 1011-06a商品级B材料。其他规格的热轧卷统一转换为标准规格，基于主流市场附加费用。评估中考虑的标准现货市场订购量为500短吨以下，材料宽度为48-60英寸，厚度为0.083-0.37英寸（其他订单数量或尺寸转换为这个标准）。
卷材产品规格会定期更新，以反映现行的市场惯例。该估价为美国中西部（印度安纳州）钢厂出厂价，自2013年初以来，美国国内市场日益采用该估计作为基准。
除Commodity Insights的自身评估业务及2011年收购Steel Business Briefing后，对热轧卷市场现货价格的评估已超过10年，为第一家发布每日热轧卷价格的机构。
Commodity Insights的思想领导为热轧卷市场带来了前所未有的透明度，通过积极在市场上验证采集的数据和发布被业内人士广泛关注的每日现货市场评论，促进市场透明度的提升。
我们的产品和服务为您提供有关热轧卷的最新新闻、数据和分析。
我们的每日热轧卷估价反映美国热轧卷的可重复交易价格，反映某一日期现货市场成交、询盘和报盘的现货市场价格的窄区间和中间点。我们估价目前在美国钢铁市场上被钢厂、经销商和消费者用作长期合同和现货采购的基础价格。
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卷材产品规格会定期更新，以反映现行的市场惯例。该估价为美国中西部（印度安纳州）钢厂出厂价，自2013年初以来，美国国内市场日益采用该估计作为基准。
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