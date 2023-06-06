除Commodity Insights的自身评估业务及2011年收购Steel Business Briefing后，对热轧卷市场现货价格的评估已超过10年，为第一家发布每日热轧卷价格的机构。



Commodity Insights的思想领导为热轧卷市场带来了前所未有的透明度，通过积极在市场上验证采集的数据和发布被业内人士广泛关注的每日现货市场评论，促进市场透明度的提升。



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