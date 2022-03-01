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Commodity Insights评估美国A380铝合金及另外5种再生铝合金。这些铝合金主要用废料生产，要满足非常严格的规格要求，适用于压铸或铸造。
A380合金主要用于汽车制造和摩托车，但也用于休闲车、草坪设备、手工工具、电信、工业和户外照明、办公设备、烧烤架、自动扶梯和家庭用品。
应美国汽车行业消费者的要求，Commodity Insights在1992年7月推出旗舰A380再生铝合金估价。美国汽车行业消费者希望寻找一个独立发布的指数，以便更准确地反映再生熔炼商和零件生产商之间的实际交易价格，用于确定汽车零部件的价值。
该估价反映美国A380规格再生铝的现货交易价格，其化学特征为8-9.5%硅、1%铁、3-4%铜、0.5%锰、0.1%镁、0.5%镍、2.9%锌和0.35%锡。
上述规格适用于再生熔炼商生产并售予压铸商的新A380产品，30日内交割至美国中西部，4.5万磅车提数量，付款期限为净30日至净60日。
Commodity Insights每周两次（通常为周一和周四，假期除外）对美国北美市场进行详尽的调查。
Commodity Insights从铝熔炼商、压铸商、铸造商、贸易商和经纪商收集有关现货交易、询盘和报盘数据，并定期从汽车行业终端用户获取信息。
A380再生铝合金估价为一个较窄的区间，反映现货活动的可重复价格，基于在这个水平的成交、询盘和报盘水平，并得到买卖双方的验证。
Commodity Insights并不对成交数据按交易量加权计算，而是寻找满足Commodity Insights规格要求的典型交易最可能发生的价格。
Commodity Insights已发现，交易中A383合金通常可与A380互换，因此A383现货价格也被予以考虑。380类相对强弱指标（RSI）价格或价差不纳入估价过程，但会在评估趋势时考虑。
同样，伦敦金属交易所NASAAC仓库售出的A380价格数据仅在研判趋势时纳入考虑。
Commodity Insights于1992年开始评估美国A380价格后，行业要求对更多美国再生合金的估价。
Commodity Insights于1993年4月开始按同样的时间表每周两次评估319、356和F132。这些合金的规格满足铝协会的化学参数，车提数量，30日内交付中西部客户，净30日至净60日内付款。
该估价很快就被用作冶炼商和铸造商之间金属供应、铸造商对汽车厂商和其他终端用户的铸件供应的定价基准。
一些贸易商和经纪商也开始提供按照Commodity Insights A380估价结算的场外交易衍生品，因为当时美国A380现货价格尚未与LME价格很好地关联。
其后的几年中，Commodity Insights继续扩大对再生铝市场的覆盖，于2000年7月增加8项美国废铝估价，包括旧铸件、旧板、轧机级混合低含铜废铝、经销商级混合低含铜废铝、高品位切屑、汽车碎料、废饮料罐和 6063 冲床废料。
这些估价于2006年更新，将汽车碎料拆分为针对高品位和低品位的两个估价，并增加一项带漆围栏铝片估价。
在这十年中，Commodity Insights的再生铝覆盖范围再次扩大，于2003年9月增加对最接近A380规格的欧洲 "226合金"的每周估价，在2008年1月增加规格最接近的日本ADC12合金的估价，包括FOB中国和中国出厂价。
根据行业要求，Commodity Insights继续完善其再生铝合金覆盖，于2010年增加美国A413估价，于2013年增加B390估价。
Commodity Insights在2016年初进一步扩大废铝估价，并继续对全球更多再生合金和废料估价进行研究。
Commodity Insights评估美国A380铝合金及另外5种再生铝合金。这些铝合金主要用废料生产，要满足非常严格的规格要求，适用于压铸或铸造。
A380合金主要用于汽车制造和摩托车，但也用于休闲车、草坪设备、手工工具、电信、工业和户外照明、办公设备、烧烤架、自动扶梯和家庭用品。
应美国汽车行业消费者的要求，Commodity Insights在1992年7月推出旗舰A380再生铝合金估价。美国汽车行业消费者希望寻找一个独立发布的指数，以便更准确地反映再生熔炼商和零件生产商之间的实际交易价格，用于确定汽车零部件的价值。
该估价反映美国A380规格再生铝的现货交易价格，其化学特征为8-9.5%硅、1%铁、3-4%铜、0.5%锰、0.1%镁、0.5%镍、2.9%锌和0.35%锡。
上述规格适用于再生熔炼商生产并售予压铸商的新A380产品，30日内交割至美国中西部，4.5万磅车提数量，付款期限为净30日至净60日。
Commodity Insights每周两次（通常为周一和周四，假期除外）对美国北美市场进行详尽的调查。
Commodity Insights从铝熔炼商、压铸商、铸造商、贸易商和经纪商收集有关现货交易、询盘和报盘数据，并定期从汽车行业终端用户获取信息。
A380再生铝合金估价为一个较窄的区间，反映现货活动的可重复价格，基于在这个水平的成交、询盘和报盘水平，并得到买卖双方的验证。
Commodity Insights并不对成交数据按交易量加权计算，而是寻找满足Commodity Insights规格要求的典型交易最可能发生的价格。
Commodity Insights已发现，交易中A383合金通常可与A380互换，因此A383现货价格也被予以考虑。380类相对强弱指标（RSI）价格或价差不纳入估价过程，但会在评估趋势时考虑。
同样，伦敦金属交易所NASAAC仓库售出的A380价格数据仅在研判趋势时纳入考虑。
Commodity Insights于1992年开始评估美国A380价格后，行业要求对更多美国再生合金的估价。
Commodity Insights于1993年4月开始按同样的时间表每周两次评估319、356和F132。这些合金的规格满足铝协会的化学参数，车提数量，30日内交付中西部客户，净30日至净60日内付款。
该估价很快就被用作冶炼商和铸造商之间金属供应、铸造商对汽车厂商和其他终端用户的铸件供应的定价基准。
一些贸易商和经纪商也开始提供按照Commodity Insights A380估价结算的场外交易衍生品，因为当时美国A380现货价格尚未与LME价格很好地关联。
其后的几年中，Commodity Insights继续扩大对再生铝市场的覆盖，于2000年7月增加8项美国废铝估价，包括旧铸件、旧板、轧机级混合低含铜废铝、经销商级混合低含铜废铝、高品位切屑、汽车碎料、废饮料罐和 6063 冲床废料。
这些估价于2006年更新，将汽车碎料拆分为针对高品位和低品位的两个估价，并增加一项带漆围栏铝片估价。
在这十年中，Commodity Insights的再生铝覆盖范围再次扩大，于2003年9月增加对最接近A380规格的欧洲 "226合金"的每周估价，在2008年1月增加规格最接近的日本ADC12合金的估价，包括FOB中国和中国出厂价。
根据行业要求，Commodity Insights继续完善其再生铝合金覆盖，于2010年增加美国A413估价，于2013年增加B390估价。
Commodity Insights在2016年初进一步扩大废铝估价，并继续对全球更多再生合金和废料估价进行研究。