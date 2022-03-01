Commodity Insights于1992年开始评估美国A380价格后，行业要求对更多美国再生合金的估价。



Commodity Insights于1993年4月开始按同样的时间表每周两次评估319、356和F132。这些合金的规格满足铝协会的化学参数，车提数量，30日内交付中西部客户，净30日至净60日内付款。



该估价很快就被用作冶炼商和铸造商之间金属供应、铸造商对汽车厂商和其他终端用户的铸件供应的定价基准。



一些贸易商和经纪商也开始提供按照Commodity Insights A380估价结算的场外交易衍生品，因为当时美国A380现货价格尚未与LME价格很好地关联。



其后的几年中，Commodity Insights继续扩大对再生铝市场的覆盖，于2000年7月增加8项美国废铝估价，包括旧铸件、旧板、轧机级混合低含铜废铝、经销商级混合低含铜废铝、高品位切屑、汽车碎料、废饮料罐和 6063 冲床废料。



这些估价于2006年更新，将汽车碎料拆分为针对高品位和低品位的两个估价，并增加一项带漆围栏铝片估价。



在这十年中，Commodity Insights的再生铝覆盖范围再次扩大，于2003年9月增加对最接近A380规格的欧洲 "226合金"的每周估价，在2008年1月增加规格最接近的日本ADC12合金的估价，包括FOB中国和中国出厂价。



根据行业要求，Commodity Insights继续完善其再生铝合金覆盖，于2010年增加美国A413估价，于2013年增加B390估价。



Commodity Insights在2016年初进一步扩大废铝估价，并继续对全球更多再生合金和废料估价进行研究。