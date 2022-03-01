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市场 Commodity Insights TSI 重熔废钢 1/2 80:20 (TS01011) 估价反映土耳其从所有供应地区进口的散装废钢铁可成交价值。这些供应地区主要为美国、英国、比荷卢和波罗的海。
估价评估1号和2号混合比例为80:20的重熔废钢。其中包括ISRI codes 200-206标准。其他品级的废钢铁可正常化为 HMS 1/2 80:20。其中包括：碎钢、板材和结构件，HMS1，HMS 1/2 75:25和零碎料。
估价反映的最小批量为10,000吨。
Commodity Insights反映发布日前3-8周交割的船货。
Commodity Insights TSI HMS 1/2 80:20估价发布的单位是美元/吨。估价的时间戳为英国时间下午4:30。
成交、询盘和报盘信息采集于整个供应链中的活跃市场参与者。
数据经过标准化，反映优质HMS 1/2 80:20规格。所有其他品级将根据现行市场差价标准化为该品级。
通过观察主要供应地区优质HMS 1/2 80:20和其他品级之间的市场交易差价，将其用于标准化。
Commodity Insights按CFR土耳其基础评估，而非正常化为任一码头或港口。这是因为土耳其三大制钢集群之间的需求一致。
Commodity Insights在2008年开始评估土耳其废钢进口。2017年9月，Commodity Insights将其针对HMS 1/2 80:20的两个价格系列合并成单一的稳健基准。
两个价格系列合并后，每日以相同价值发布，遵循相同的评估方法，利用了来自两种方式的最佳实践。
Commodity Insights的土耳其废钢进口估价是若干金融衍生品的结算基准，近几年来这些衍生品的交易流动性已大幅增长。
随着市场继续发展，Commodity Insights开始评估土耳其钢厂进口的另外几种废钢品级。
这些估价每日发布于 Platts Steel Markets Daily刊物以及实时服务Platts Metals Alert。
市场 Commodity Insights TSI 重熔废钢 1/2 80:20 (TS01011) 估价反映土耳其从所有供应地区进口的散装废钢铁可成交价值。这些供应地区主要为美国、英国、比荷卢和波罗的海。
估价评估1号和2号混合比例为80:20的重熔废钢。其中包括ISRI codes 200-206标准。其他品级的废钢铁可正常化为 HMS 1/2 80:20。其中包括：碎钢、板材和结构件，HMS1，HMS 1/2 75:25和零碎料。
估价反映的最小批量为10,000吨。
Commodity Insights反映发布日前3-8周交割的船货。
Commodity Insights TSI HMS 1/2 80:20估价发布的单位是美元/吨。估价的时间戳为英国时间下午4:30。
成交、询盘和报盘信息采集于整个供应链中的活跃市场参与者。
数据经过标准化，反映优质HMS 1/2 80:20规格。所有其他品级将根据现行市场差价标准化为该品级。
通过观察主要供应地区优质HMS 1/2 80:20和其他品级之间的市场交易差价，将其用于标准化。
Commodity Insights按CFR土耳其基础评估，而非正常化为任一码头或港口。这是因为土耳其三大制钢集群之间的需求一致。
Commodity Insights在2008年开始评估土耳其废钢进口。2017年9月，Commodity Insights将其针对HMS 1/2 80:20的两个价格系列合并成单一的稳健基准。
两个价格系列合并后，每日以相同价值发布，遵循相同的评估方法，利用了来自两种方式的最佳实践。
Commodity Insights的土耳其废钢进口估价是若干金融衍生品的结算基准，近几年来这些衍生品的交易流动性已大幅增长。
随着市场继续发展，Commodity Insights开始评估土耳其钢厂进口的另外几种废钢品级。
这些估价每日发布于 Platts Steel Markets Daily刊物以及实时服务Platts Metals Alert。