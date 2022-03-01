Commodity Insights在2008年开始评估土耳其废钢进口。2017年9月，Commodity Insights将其针对HMS 1/2 80:20的两个价格系列合并成单一的稳健基准。



两个价格系列合并后，每日以相同价值发布，遵循相同的评估方法，利用了来自两种方式的最佳实践。



Commodity Insights的土耳其废钢进口估价是若干金融衍生品的结算基准，近几年来这些衍生品的交易流动性已大幅增长。



随着市场继续发展，Commodity Insights开始评估土耳其钢厂进口的另外几种废钢品级。



这些估价每日发布于 Platts Steel Markets Daily刊物以及实时服务Platts Metals Alert。