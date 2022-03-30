Commodity Insights日本铝进口溢价反映日本进口标准铝锭价格相对伦敦金属交易所现金合约的溢价。



日本买家和海外供应商在每个季度初就季度溢价进行磋商。Commodity Insights估价反映磋商结果。



该估价反映日本最常进口的P1020/P1020A铝锭、铝块和T型材。其化学规格为铝不低于99.7%、硅不大于0.2%、铁不大于0.1%、锌不大于0.03%、镓不大于0.04%和钒不大于0.03%。



季度估价反映超过500吨/月的季度进口交易。



季度交易的基准为CIF日本主要港口——横滨、名古屋或大阪。根据现行港口及其他船运条件，CIF伏木富山和其他小港的交易可酌情考虑。

时间按日历年为准。第一季度为1-3月，而非日本财政年度的4-6月。



第一季度溢价评估针对1-3月装船的货物，而非预计交割到日本的时间（装船后1-3个月）。



Commodity Insights反映第一季度前30日协定的第一季度溢价。例如，估价不考虑6个月或1年前协定的第一季度溢价。



付款方式规定为见票即付，这是日本铝进口最统一的付款方式。



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