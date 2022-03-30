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Commodity Insights日本铝进口溢价反映日本进口标准铝锭价格相对伦敦金属交易所现金合约的溢价。
日本买家和海外供应商在每个季度初就季度溢价进行磋商。Commodity Insights估价反映磋商结果。
该估价反映日本最常进口的P1020/P1020A铝锭、铝块和T型材。其化学规格为铝不低于99.7%、硅不大于0.2%、铁不大于0.1%、锌不大于0.03%、镓不大于0.04%和钒不大于0.03%。
季度估价反映超过500吨/月的季度进口交易。
季度交易的基准为CIF日本主要港口——横滨、名古屋或大阪。根据现行港口及其他船运条件，CIF伏木富山和其他小港的交易可酌情考虑。
时间按日历年为准。第一季度为1-3月，而非日本财政年度的4-6月。
第一季度溢价评估针对1-3月装船的货物，而非预计交割到日本的时间（装船后1-3个月）。
Commodity Insights反映第一季度前30日协定的第一季度溢价。例如，估价不考虑6个月或1年前协定的第一季度溢价。
付款方式规定为见票即付，这是日本铝进口最统一的付款方式。
Commodity Insights日本进口溢价评估发布于这些服务。
Commodity Insights联系参与季度磋商的海外生产商、国际贸易商、日本贸易商和日本消费商。
在磋商的全过程，Commodity Insights一直与市场参与者保持联络，报告最早报价和还价，以及修改报价和最终结算价。
在参与磋商各方的大部分达成协议时，Commodity Insights季度溢价随之确定。
Commodity Insights严谨地多方验证所报告的成交、询价和还价，确保这些价值反映真实市场趋势。
在各方均认可同一数值时，所评估的季度溢价可以是单一数字，而在大多情况下，季度溢价为一个区间。
季度和现货溢价均在1994年推出。季度溢价已被主要市场参与者用作参考价格超过10年。
2014年，Commodity Insights规格作出修订，纳入了此前被分类为"非西方"的俄罗斯铝。
Commodity Insights日本铝进口溢价反映日本进口标准铝锭价格相对伦敦金属交易所现金合约的溢价。
日本买家和海外供应商在每个季度初就季度溢价进行磋商。Commodity Insights估价反映磋商结果。
该估价反映日本最常进口的P1020/P1020A铝锭、铝块和T型材。其化学规格为铝不低于99.7%、硅不大于0.2%、铁不大于0.1%、锌不大于0.03%、镓不大于0.04%和钒不大于0.03%。
季度估价反映超过500吨/月的季度进口交易。
季度交易的基准为CIF日本主要港口——横滨、名古屋或大阪。根据现行港口及其他船运条件，CIF伏木富山和其他小港的交易可酌情考虑。
时间按日历年为准。第一季度为1-3月，而非日本财政年度的4-6月。
第一季度溢价评估针对1-3月装船的货物，而非预计交割到日本的时间（装船后1-3个月）。
Commodity Insights反映第一季度前30日协定的第一季度溢价。例如，估价不考虑6个月或1年前协定的第一季度溢价。
付款方式规定为见票即付，这是日本铝进口最统一的付款方式。
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在磋商的全过程，Commodity Insights一直与市场参与者保持联络，报告最早报价和还价，以及修改报价和最终结算价。
在参与磋商各方的大部分达成协议时，Commodity Insights季度溢价随之确定。
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在各方均认可同一数值时，所评估的季度溢价可以是单一数字，而在大多情况下，季度溢价为一个区间。
季度和现货溢价均在1994年推出。季度溢价已被主要市场参与者用作参考价格超过10年。
2014年，Commodity Insights规格作出修订，纳入了此前被分类为"非西方"的俄罗斯铝。