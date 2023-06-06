Commodity Insights块矿溢价评估反映市上交易最广泛铁矿石块矿品牌的可成交价格。



最常见的情况是，Commodity Insights观察到的块矿现货交易以相对IODEX估价月度平均值的浮动价格溢价达成，因此该估价直接表达为美元/干吨，CFR青岛。



然而，有时也能观察到固定价格的交易、询盘和报盘，这些价格会被转换为干吨度的溢价。



块矿溢价评估反映新加坡/北京时间下午5:30（0930 GMT）时的现货市场价值。



在Commodity Insights 收市评估（Platts MOC）过程中，Commodity Insights分析师发布块矿现船货的已确认成交、询盘、报盘和交易意向，从而总是给市场机会参与评估过程，帮助证明市场价值和提供反馈。



这些信息在每日评估说明中予以概括，突出已被考虑的具体询盘、报盘、成交或被排除的数据。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并完整地发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。