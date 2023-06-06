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Commodity Insights铁矿石块矿现货溢价（IOCLP00）是块矿船货相对粉矿价格（Commodity Insights 62%品位铁矿石指数，IODEX）的溢价。该溢价估价的单位为美元/干吨，CFR青岛，与IODEX评估一致。
2017年8月，Commodity Insights将块矿溢价评估频率从每周一次增加到到每日一次，以反映块矿产品现货交易流动性的增加。
块矿溢价评估规格反映现货市场中流动性最高、最普遍交易的块矿品种，如皮尔巴拉混合块矿和纽曼混合块矿。块矿产品价格之所以一般高于粉矿，原因是块矿可直接进入高炉（某些未筛选品牌除外），而粉矿必须经过烧结才能使用。
自2013年5月推出块矿现货溢价评估以来，业内参与者的透明度有明显增加，更愿意分享交易数据。
除了现货交易，该估价也被全球矿企、钢厂和贸易商用于较长期协议的定价。
块矿溢价也是掉期等衍生品的基准，后者通常按Commodity Insights现货估价的月度平均值结算。
Commodity Insights块矿溢价评估反映市上交易最广泛铁矿石块矿品牌的可成交价格。
最常见的情况是，Commodity Insights观察到的块矿现货交易以相对IODEX估价月度平均值的浮动价格溢价达成，因此该估价直接表达为美元/干吨，CFR青岛。
然而，有时也能观察到固定价格的交易、询盘和报盘，这些价格会被转换为干吨度的溢价。
块矿溢价评估反映新加坡/北京时间下午5:30（0930 GMT）时的现货市场价值。
在Commodity Insights 收市评估（Platts MOC）过程中，Commodity Insights分析师发布块矿现船货的已确认成交、询盘、报盘和交易意向，从而总是给市场机会参与评估过程，帮助证明市场价值和提供反馈。
这些信息在每日评估说明中予以概括，突出已被考虑的具体询盘、报盘、成交或被排除的数据。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并完整地发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。
随着近期块矿现货交易流动性增加，Commodity Insights块矿溢价的使用也出现增长。最重要的是，在2015年8月31日，新加坡交易所（全球铁矿石掉期、期货和期权大多在此清算）推出使用Commodity Insights块矿溢价估价结算的块矿溢价掉期和期货合约。这确立了Commodity Insights块矿溢价估价作为行业基准的地位，并受到大多市场参与者的欢迎，他们表示，随着块矿现货市场成熟，买卖双方对套保工具的需求都在日益增加。
2014年5月以前，矿企与其客户之间的长期协议一直按季度协商。当时块矿现货市场跌至历史低位水平，中国终端用户认为每个季度初协商的溢价不足以反映其长协所能接受的当前可成交水平。中国钢厂普遍要求块矿生产商将按季度设定的溢价调整为按Commodity Insights块矿现货估价设定的月度平均值。自此以后，每周块矿估价在合约中得到更广泛的参考和使用。
Commodity Insights铁矿石块矿现货溢价（IOCLP00）是块矿船货相对粉矿价格（Commodity Insights 62%品位铁矿石指数，IODEX）的溢价。该溢价估价的单位为美元/干吨，CFR青岛，与IODEX评估一致。
2017年8月，Commodity Insights将块矿溢价评估频率从每周一次增加到到每日一次，以反映块矿产品现货交易流动性的增加。
块矿溢价评估规格反映现货市场中流动性最高、最普遍交易的块矿品种，如皮尔巴拉混合块矿和纽曼混合块矿。块矿产品价格之所以一般高于粉矿，原因是块矿可直接进入高炉（某些未筛选品牌除外），而粉矿必须经过烧结才能使用。
自2013年5月推出块矿现货溢价评估以来，业内参与者的透明度有明显增加，更愿意分享交易数据。
除了现货交易，该估价也被全球矿企、钢厂和贸易商用于较长期协议的定价。
块矿溢价也是掉期等衍生品的基准，后者通常按Commodity Insights现货估价的月度平均值结算。
Commodity Insights块矿溢价评估反映市上交易最广泛铁矿石块矿品牌的可成交价格。
最常见的情况是，Commodity Insights观察到的块矿现货交易以相对IODEX估价月度平均值的浮动价格溢价达成，因此该估价直接表达为美元/干吨，CFR青岛。
然而，有时也能观察到固定价格的交易、询盘和报盘，这些价格会被转换为干吨度的溢价。
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在Commodity Insights 收市评估（Platts MOC）过程中，Commodity Insights分析师发布块矿现船货的已确认成交、询盘、报盘和交易意向，从而总是给市场机会参与评估过程，帮助证明市场价值和提供反馈。
这些信息在每日评估说明中予以概括，突出已被考虑的具体询盘、报盘、成交或被排除的数据。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并完整地发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。
随着近期块矿现货交易流动性增加，Commodity Insights块矿溢价的使用也出现增长。最重要的是，在2015年8月31日，新加坡交易所（全球铁矿石掉期、期货和期权大多在此清算）推出使用Commodity Insights块矿溢价估价结算的块矿溢价掉期和期货合约。这确立了Commodity Insights块矿溢价估价作为行业基准的地位，并受到大多市场参与者的欢迎，他们表示，随着块矿现货市场成熟，买卖双方对套保工具的需求都在日益增加。
2014年5月以前，矿企与其客户之间的长期协议一直按季度协商。当时块矿现货市场跌至历史低位水平，中国终端用户认为每个季度初协商的溢价不足以反映其长协所能接受的当前可成交水平。中国钢厂普遍要求块矿生产商将按季度设定的溢价调整为按Commodity Insights块矿现货估价设定的月度平均值。自此以后，每周块矿估价在合约中得到更广泛的参考和使用。