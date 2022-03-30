煅烧石油焦价格再一次下滑，主要是因为市场情绪疲软以及3月底部分现货协商价格接近300美元/吨FOB。

在3月，Commodity Insights每月美国煅烧石油焦估价从2月的325-345美元/吨回落到310-330美元/吨（FOB美国墨西哥湾沿岸），反映了市场买卖双方普遍认为价格将进一步走低，以及第一季后期的一个结算价接近上述价格区间的低位。

估价的数据经标准化为Commodity Insights规格，即最大硫含量3%、钒含量300-400 ppm和典型金属含量，未来30-60日内装船。

有消息称第一季度后期一宗交易以约310美元/吨（FOB美国墨西哥湾沿岸）结算，但详情欠奉。

在月底，据悉一位冶炼厂买家与多家潜在供应商就一宗5月装运的1万吨现货进行协商，基于公式的价格倒算值相当于约300美元/吨，FOB美国墨西哥湾沿岸或南美洲。但买家表示，美国墨西哥湾沿岸报价应再低30美元才能与中国价格竞争，后者为300-315美元/吨FOB，最大硫含量3%、钒含量400 ppm。

大部分第二季度合约协商尚未开始，冶炼商计划使用他们的延迟老战术来获得更好结果，这令供应商非常苦恼，其中一些供应商表示希望在3月底或4月初开始协商。

一位冶炼商买家表示，在复活节之前他都不打算开始谈判第二季度的美国墨西哥湾沿岸或欧洲煅烧石油焦，意味着谈判过程可能会拖延到5月。该买家说："因此我们甚至不想考虑第二季度，我们完全无意在复活节前启动第二季度协商。在那以前谈判没有意义。"

这位买家在2月底将美国墨西哥湾沿岸一季度价格定为330美元/吨FOB，尽管卖家承诺如果他愿意同时确定第二季度合约就可以获得更低价格。该买家说："你想一想，他们要把第一和第二季度价格定为325美元/吨，这等于给我半年定价，那说明他们知道价格还要下跌。"

一些买家深信美国墨西哥湾沿岸市场供应过剩，对价格带来下行压力。

另一位冶炼商买家表示，他的大西洋煅烧石油焦结算价定为315-320美元/吨。

但在供应方面，煅烧商称第一季度交易价格范围是325-350美元/吨，较高价格的订单是早些时候达成的。

另外几位铝买家也表示他们未准备开始第二季度谈判。 另一位买家说："我们还未开始第二季度。我不知道在复活节后会怎样，但我们不急于开始。" 他认为第二季度定价最终可能接近300美元/吨FOB。

第三位铝买家认为美国墨西哥湾沿岸市场可能已经低于300美元/吨。该买家说："如果你今天购买一宗美国现货，标准规格价格可能低于300美元/吨。"

其中一位买家补充说："他们[煅烧商]积压了大量煅烧石油焦。"

煅烧商承认煅烧石油焦价格会低于第一季度，但不认为第二季度相对第一季度的跌幅会达到第一季度相对第四季度的跌幅。

一位煅烧商人士说："就第二季度而言，供需基本面没有太大变化，但目前的市场情绪显然是个问题。我们认为第二季度将相对第一季度下跌，但从基本面来看，跌幅不会太大。"

另一位煅烧商人士称，他希望对第二季度价格"守住底线"。该人士说："很多人，甚至我的一些客户，都表示他们觉得第二季度价格不一定会如此暴跌。"

一位市场观察人士称，供应商尝试守住价格，与冶炼商的预期之间存在脱节。该人士说："买家希望从第二季度开始价格将低于300美元/吨，或达到270-280美元/吨。"

其他地区受到压力

欧洲煅烧石油焦价格看来也受到压力，但报告的价格范围较大。在高线，一家炼厂报称第一季度售价为415-418美元/吨（FOB鹿特丹），另一家炼厂称价格范围为390-410美元/吨，并称也有一些结算价比这个价格高一点或低一点。

但一位市场观察人士称，成交价格介乎365-390美元/吨，预计第二季度价格将下跌至约345美元/吨。

一位炼厂人士说，他正从美国墨西哥湾沿岸和中国市场寻找价格方向。他说："目前不容易开始第二季度谈判，因为有太多不确定性。如果我们进一步了解到美国墨西哥湾沿岸市场的跌幅或中国市场真正的情况，我们就能有一定的信心开始谈判。"

该人士称，他第一季度谈判耗费的时间远远超过预期，与最后一位客户的谈判到3月中旬才结束。该人士说，一位客户"希望他们的欧洲煅烧石油焦价格较四季度下降100美元。我告诉他们，我们看法不同，因此谈判花了这么长时间。" 该人士说，最终价格降幅为70-80美元。

他预计第二季度谈判将是漫长的。"如果一位客户告诉我需要降价5-10美元，卖方可能不会怎么抵抗，谈判能够非常迅速完成。但如果他们告诉我要降价100美元，那就完全是另一回事了。"

该炼厂人士说，虽然每一家冶炼商都会力争最低价格，"这最终会适当其反，当价格最终反转时，将会迅速反弹，他们会突然发现价格上涨100美元，因为卖方的报复机会来了。"

他还说，目前原油价格为65美元/桶，如煅烧石油焦价格回落到3年前——原油价格为28美元/桶时的水平，"所有石油生产商都会重新考虑他们要采取的措施，并决定是否还需要生产石油焦。"

另一位欧洲炼厂人士说，一季度相对四季度的跌幅并没有那么大，预计第二季度价格仅会小幅下滑。该人士对冶炼商推迟谈判表示懊恼，称如果市场突然逆转，供应商就会惜售，"他们反而会指责我们的行为不负责任。"

在南美，巴西低硫产品一季度价格据闻在315-330美元/吨，一位供应方人士表示二季度价格可能会更低。

中国市场价格激进

一些市场人士称中国市场出现激进的价格。一位贸易商说，他听闻一宗中国含硫3%、含钒350 ppm的船货以310美元/吨FOB出售至欧洲，低于2月底时约340美元/吨FOB的价格水平。

冶炼商买家也听闻规格相近的中国产品价格达到310-330美元水平，而一位市场观察人士称有可能以低于300美元/吨的价格买到含硫2.8%、含钒350 ppm的现船货。

该冶炼商就5月船货收到多个中国报价，并在3月中旬于圣安东尼奥举行的TMS年会上说，中国卖家"渴望成交。"

相反，一位煅烧商人士称其以倒算价相当于320-325美元/吨FOB的价格将中国煅烧石油焦售至印度。但对印度的成交倒算价据悉也有达到310美元/吨FOB中国，对澳大利亚的成交倒算价约为305美元FOB。

尽管如此，较低的中国价格似乎对美国西岸价格带来压力，据悉当地上半年谈判仍在进行中。

第一位美国煅烧商人士称中国为主要驱动因素，并指出该国有一些闲置煅烧产能，可能是近期煅烧石油焦价格下跌的原因。

但另一位供应商表示以310美元FOB中国价格售往欧洲的船货只是个例。

第一位铝买家称，一宗美国西岸的煅烧石油焦船货以360美元/吨的到岸价成交，倒算价可能相当于320美元FOB。据悉有几笔交易结算价介乎335-345美元/吨FOB美国西岸，其中年度合约据称为335美元。美国西岸对中东的销售价格介乎340-360美元/吨CFR。

但其他人士称卖家正惜售以待价格上涨。

绿色石油焦受压

根据近期阿根廷YPF的招标情况，市场普遍认为绿色石油焦价格依然受到下行压力。该公司在2月下旬向一位中国贸易商售出一宗阳极绿色石油焦，倒算价相当于约150美元/吨FOB，但销售被取消。

据市场人士反映，该宗船货被以相当于130-140美元/吨FOB的价格重新出售给另一家中国贸易商，这些石油焦可能最终用于玻璃行业。

供应方面，一位炼厂人士称YPF船货受到太多关注。但第一位煅烧商人士称YPF给出了清晰的方向。该人士说："YPF绝对正在领导阳极绿色石油焦市场。人们可以抱怨，但这是事实；他们是常规卖家，约每月一次，这是最容易看到的，也是最真实的数据点。"

其他人士表示，对YPF而言，出口市场相比在南美本地出售更具吸引力。

然而，到3月底，另一宗YPF船货以220美元/吨CFR售至印度，一位人士称倒算价约为140美元/吨FOB。但一位煅烧商人士听说该宗船货可能已运往美国墨西哥湾沿岸地区，但倒算价也相当于140美元/吨FOB。

美国墨西哥湾沿岸绿色石油焦价格似乎正在受压，据称含硫2.0-3.5%绿色石油焦报价较2月低约10-20美元/干短吨。市场人士上月称这些产品的价格约为150美元/干短吨。