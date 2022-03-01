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Commodity Insights每日发布亚太LNG运输船日费率、大西洋（ADPR）、大西洋LNG运输船日费率（ATDR）、亚太LNG空载费率和大西洋LNG空载费率。
Commodity Insights于2010年6月推出APDR和ATDR。Commodity Insights继续根据市场变化增强其LNG运费评估方法。近期变化包括：2016年1月修订Commodity Insights船运假设，2016年7月增加经过巴拿马运河的新运输航线，2017年2月推出进入中东的运输航线。Commodity Insights于2018年7月推出亚太LNG空载费率和大西洋LNG空载费率，同时将港口成本增加到船运计算中。Commodity Insights于2019年5月增加来自马来西亚半岛的12条新运输航线。
运输船日费率反映在大西洋和太平洋盆地短期租用一艘现代三燃料柴油发动机（TFDE）船的每日租费，装船期为估价日前25-45日。
空载费率反映船东为现租航程部署或重新部署船只向租船人收取的费用。Commodity Insights将此评估为百分值，并整合到船运航线成本的回程计算中。这个费率取代了以往的做法——按所有航次每日费率的100%来估算回程经济性。
Commodity Insights评估现代船只在大西洋和太平洋盆地的LNG运输日费率和空载费率。这些估价反映了现租航程的首行费率和空载经济性。
Commodity Insights使用从活跃市场参与者（包括LNG船船东、租船人和船舶经纪）收集的市场数据编制估价，这些数据通过Commodity Insights实时服务Natural Gas Alert (NGA)发布为"市场信息"。这些市场信息包含租船订单尽可能多的细节，包括船名和租船人。这些市场信息予以发布，旨在确保市场参与者能对估价过程中会考虑的信息做出反应并仔细查看。Commodity Insights还报告多月租船信息和船只要求，这是市场参与者认为有用的信息。
Commodity Insights估价对船只运载能力、燃料消耗、船期/到货日期以及租用期进行标准化处理。例如，在获悉一艘蒸汽发动机船的租船信息时，Commodity Insights将其标准化为一艘TFDE船的等同日费率，考虑的因素包括两种发动机之间的燃料经济性差异，以及两种推进方式之间经过市场检验的差价。
LNG运输和空载费率、JKM和船用燃料价格作为模型运输成本价值计算时的每日评估输入，单位为美元/百万英热，适用于16个装船港至9个卸货港的航程。
要进一步了解Commodity Insightss标准，请参考我们的LNG评估方法和规格指南。
APDR、ATDR、亚太LNG空载费率以及大西洋LNG空载费率，以及美元/百万英热航线估价发布于NGA以及LNG Daily刊物。
Commodity Insights与LNG船东、租船人和船舶经纪的消息人士直接联系。
Commodity Insights不只是考虑来自单一市场领域的信息，如仅船东，而是力求从尽可能广泛的市场各层面获取信息。
Commodity Insights每日专注于与活跃的LNG即期运输市场参与者进行沟通联系。
截至2019年5月，积极向评估过程贡献信息的公司总数达到38家。
一些市场参与者已表示有必要建立LNG运费纸货市场。理由包括LNG运输相对船货送到价格的高成本、LNG运输的高度波动性（如2018年四季度期间所观察到的情况），以及现租价格的季节性。
Commodity Insights每日发布亚太LNG运输船日费率、大西洋（ADPR）、大西洋LNG运输船日费率（ATDR）、亚太LNG空载费率和大西洋LNG空载费率。
Commodity Insights于2010年6月推出APDR和ATDR。Commodity Insights继续根据市场变化增强其LNG运费评估方法。近期变化包括：2016年1月修订Commodity Insights船运假设，2016年7月增加经过巴拿马运河的新运输航线，2017年2月推出进入中东的运输航线。Commodity Insights于2018年7月推出亚太LNG空载费率和大西洋LNG空载费率，同时将港口成本增加到船运计算中。Commodity Insights于2019年5月增加来自马来西亚半岛的12条新运输航线。
运输船日费率反映在大西洋和太平洋盆地短期租用一艘现代三燃料柴油发动机（TFDE）船的每日租费，装船期为估价日前25-45日。
空载费率反映船东为现租航程部署或重新部署船只向租船人收取的费用。Commodity Insights将此评估为百分值，并整合到船运航线成本的回程计算中。这个费率取代了以往的做法——按所有航次每日费率的100%来估算回程经济性。
Commodity Insights评估现代船只在大西洋和太平洋盆地的LNG运输日费率和空载费率。这些估价反映了现租航程的首行费率和空载经济性。
Commodity Insights使用从活跃市场参与者（包括LNG船船东、租船人和船舶经纪）收集的市场数据编制估价，这些数据通过Commodity Insights实时服务Natural Gas Alert (NGA)发布为"市场信息"。这些市场信息包含租船订单尽可能多的细节，包括船名和租船人。这些市场信息予以发布，旨在确保市场参与者能对估价过程中会考虑的信息做出反应并仔细查看。Commodity Insights还报告多月租船信息和船只要求，这是市场参与者认为有用的信息。
Commodity Insights估价对船只运载能力、燃料消耗、船期/到货日期以及租用期进行标准化处理。例如，在获悉一艘蒸汽发动机船的租船信息时，Commodity Insights将其标准化为一艘TFDE船的等同日费率，考虑的因素包括两种发动机之间的燃料经济性差异，以及两种推进方式之间经过市场检验的差价。
LNG运输和空载费率、JKM和船用燃料价格作为模型运输成本价值计算时的每日评估输入，单位为美元/百万英热，适用于16个装船港至9个卸货港的航程。
要进一步了解Commodity Insightss标准，请参考我们的LNG评估方法和规格指南。
APDR、ATDR、亚太LNG空载费率以及大西洋LNG空载费率，以及美元/百万英热航线估价发布于NGA以及LNG Daily刊物。
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Commodity Insights不只是考虑来自单一市场领域的信息，如仅船东，而是力求从尽可能广泛的市场各层面获取信息。
Commodity Insights每日专注于与活跃的LNG即期运输市场参与者进行沟通联系。
截至2019年5月，积极向评估过程贡献信息的公司总数达到38家。
一些市场参与者已表示有必要建立LNG运费纸货市场。理由包括LNG运输相对船货送到价格的高成本、LNG运输的高度波动性（如2018年四季度期间所观察到的情况），以及现租价格的季节性。