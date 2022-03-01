Commodity Insights每日发布亚太LNG运输船日费率、大西洋（ADPR）、大西洋LNG运输船日费率（ATDR）、亚太LNG空载费率和大西洋LNG空载费率。

Commodity Insights于2010年6月推出APDR和ATDR。Commodity Insights继续根据市场变化增强其LNG运费评估方法。近期变化包括：2016年1月修订Commodity Insights船运假设，2016年7月增加经过巴拿马运河的新运输航线，2017年2月推出进入中东的运输航线。Commodity Insights于2018年7月推出亚太LNG空载费率和大西洋LNG空载费率，同时将港口成本增加到船运计算中。Commodity Insights于2019年5月增加来自马来西亚半岛的12条新运输航线。

运输船日费率反映在大西洋和太平洋盆地短期租用一艘现代三燃料柴油发动机（TFDE）船的每日租费，装船期为估价日前25-45日。

空载费率反映船东为现租航程部署或重新部署船只向租船人收取的费用。Commodity Insights将此评估为百分值，并整合到船运航线成本的回程计算中。这个费率取代了以往的做法——按所有航次每日费率的100%来估算回程经济性。