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Commodity Insights休斯顿轻质低硫原油价格反映输送至休斯顿的轻质低硫原油的价值。该估价于2013年7月26日开始发布，涵盖从二叠纪盆地(Permian Basin)和俄克拉荷马州库欣(Cushing)交付到美国墨西哥湾沿岸的轻质原油价值的相关信息。
截至2014年第二季度，向该地区交付低硫和高硫原油的原油管道输送能力超过170万桶/天，而该地区现有的精炼能力为200万桶/天，并且今年的原油储存量将达到3,100万桶。这为形成一个新的现货市场奠定了基础，而这个新市场可能会重新设定美洲的价格基准结构。
新的发展形势迫切需要建立一项基准，全面反映美国墨西哥湾沿岸和全球原油市场基础面。
Commodity Insights休斯顿轻质低硫原油价格评估采用的是实物石油和精炼产品市场上使用的收市价(MOC)评估方法。MOC评估过程通过集中询盘、报盘和交易数据，从而在交易日结束时得出一个价值。休斯顿轻质低硫原油为每日估价，反映美国东部时间下午3:15的收市(MOC)价值，单位为美元每桶。
我们在休斯顿轻质低硫原油评估中定义的休斯顿交货地点包含三个终端：Magellan休斯顿东部终端、Enterprise休斯顿原油(ECHO)终端和Oil Tanking休斯顿终端。随着市场的不断发展，我们还将考虑休斯顿地区的其他终端。
休斯顿轻质低硫原油估价的基准为管道交货（FIP），即在原油流经买方管道的入口法兰时，货物的风险和所有权从卖方转移给买方（如Incoterms定义）。
交货时间将按照美国管道市场排期表。所有美国国内管道交易的现货月在日历月第25天之后的第一个工作日进行转换。评估考虑的最低交易量为25,000桶，在整个交割月内以按比例方式交付。我们发布的休斯顿轻质低硫原油估价为固定的直接价格。在评估过程中将会考虑固定和浮动价格信息。
休斯顿是北美的石油精炼和加工中心，也是汽油、馏分油、航空煤油、炼厂原料、天然气液和汽油等主要价格基准的地点。美国国内原油生产在休斯顿炼油中心复兴，带动连接原油产地与德克萨斯州海湾沿岸潜在买家的基础设施大规模兴起。
在这股从科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)北部延伸到博蒙特/亚瑟港(Beaumont/Port Arthur)的基础设施建设浪潮中，重点是休斯顿炼油中心——包括四座休斯顿炼厂、一座贝城(Baytown)炼厂和三座德克萨斯城炼厂，炼油能力总计超过220万桶/天。
与科珀斯克里斯蒂和博蒙特/亚瑟港相比，休斯顿拥有更多的炼能、储存和水运装载基础设施，使休斯顿成为美洲主要的定价中心。
目前还在增加更多的储存设施，扩大配送系统，以匹配170万桶/天的原油管道输送能力，包括完成的和拟建的项目，目标瞄准更广大的休斯顿/加尔维斯顿(Galveston)区域。截至2014年底，休斯顿地区总计将有3,100万桶原油储存能力。
俄克拉荷马州库欣(Cushing)、二叠纪盆地(Permian Basin)和鹰滩(Eagle Ford)页岩地区的原油管道今年已经开始向休斯顿输送轻质原油，并且随着管道扩张项目和新的管线在2014年中期建设完成，将会带来更多的供应。
在对输送到休斯顿的各种原油进行评估之后，考虑到预期的管道输送量增长、以及国内轻质低硫原油和鹰滩原油品质的一致性，Commodity Insights决定将WTI Midland原油作为休斯顿轻质低硫原油评估的品质基础。
Midland的WTI来自于二叠纪盆地生产的原油，包含常规和非常规原油。油田混调是采用常规WTI原油与轻质低硫非常规二叠纪原油相混合，但混调品质一致，不会出现较高的金属含量或'哑铃'蒸馏曲线（轻质原油出现异常高的轻馏分和高残渣燃料油收率）。
Commodity Insights休斯顿轻质低硫原油价格反映输送至休斯顿的轻质低硫原油的价值。该估价于2013年7月26日开始发布，涵盖从二叠纪盆地(Permian Basin)和俄克拉荷马州库欣(Cushing)交付到美国墨西哥湾沿岸的轻质原油价值的相关信息。
截至2014年第二季度，向该地区交付低硫和高硫原油的原油管道输送能力超过170万桶/天，而该地区现有的精炼能力为200万桶/天，并且今年的原油储存量将达到3,100万桶。这为形成一个新的现货市场奠定了基础，而这个新市场可能会重新设定美洲的价格基准结构。
新的发展形势迫切需要建立一项基准，全面反映美国墨西哥湾沿岸和全球原油市场基础面。
Commodity Insights休斯顿轻质低硫原油价格评估采用的是实物石油和精炼产品市场上使用的收市价(MOC)评估方法。MOC评估过程通过集中询盘、报盘和交易数据，从而在交易日结束时得出一个价值。休斯顿轻质低硫原油为每日估价，反映美国东部时间下午3:15的收市(MOC)价值，单位为美元每桶。
我们在休斯顿轻质低硫原油评估中定义的休斯顿交货地点包含三个终端：Magellan休斯顿东部终端、Enterprise休斯顿原油(ECHO)终端和Oil Tanking休斯顿终端。随着市场的不断发展，我们还将考虑休斯顿地区的其他终端。
休斯顿轻质低硫原油估价的基准为管道交货（FIP），即在原油流经买方管道的入口法兰时，货物的风险和所有权从卖方转移给买方（如Incoterms定义）。
交货时间将按照美国管道市场排期表。所有美国国内管道交易的现货月在日历月第25天之后的第一个工作日进行转换。评估考虑的最低交易量为25,000桶，在整个交割月内以按比例方式交付。我们发布的休斯顿轻质低硫原油估价为固定的直接价格。在评估过程中将会考虑固定和浮动价格信息。
休斯顿是北美的石油精炼和加工中心，也是汽油、馏分油、航空煤油、炼厂原料、天然气液和汽油等主要价格基准的地点。美国国内原油生产在休斯顿炼油中心复兴，带动连接原油产地与德克萨斯州海湾沿岸潜在买家的基础设施大规模兴起。
在这股从科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)北部延伸到博蒙特/亚瑟港(Beaumont/Port Arthur)的基础设施建设浪潮中，重点是休斯顿炼油中心——包括四座休斯顿炼厂、一座贝城(Baytown)炼厂和三座德克萨斯城炼厂，炼油能力总计超过220万桶/天。
与科珀斯克里斯蒂和博蒙特/亚瑟港相比，休斯顿拥有更多的炼能、储存和水运装载基础设施，使休斯顿成为美洲主要的定价中心。
目前还在增加更多的储存设施，扩大配送系统，以匹配170万桶/天的原油管道输送能力，包括完成的和拟建的项目，目标瞄准更广大的休斯顿/加尔维斯顿(Galveston)区域。截至2014年底，休斯顿地区总计将有3,100万桶原油储存能力。
俄克拉荷马州库欣(Cushing)、二叠纪盆地(Permian Basin)和鹰滩(Eagle Ford)页岩地区的原油管道今年已经开始向休斯顿输送轻质原油，并且随着管道扩张项目和新的管线在2014年中期建设完成，将会带来更多的供应。
在对输送到休斯顿的各种原油进行评估之后，考虑到预期的管道输送量增长、以及国内轻质低硫原油和鹰滩原油品质的一致性，Commodity Insights决定将WTI Midland原油作为休斯顿轻质低硫原油评估的品质基础。
Midland的WTI来自于二叠纪盆地生产的原油，包含常规和非常规原油。油田混调是采用常规WTI原油与轻质低硫非常规二叠纪原油相混合，但混调品质一致，不会出现较高的金属含量或'哑铃'蒸馏曲线（轻质原油出现异常高的轻馏分和高残渣燃料油收率）。