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作为全世界最繁忙的港口之一，新加坡自然成为Commodity Insights众多石油产品估价的一个重要基地。但是，新加坡陆上石油储存量的进一步增长可能有限，而邻近的柔佛(Johor)和廖内群岛(Riau Islands)的发展计划意味着产品交易——以及反映交易状况的基准——已经扩展到新加坡传统边界以外的新地区。
Commodity Insights的估价必须能够反映市场上所有的交易活动，因此Commodity Insights决定将这些地区终端纳入Commodity Insights FOB新加坡石油基准范围之内，并以更全面的方式予以体现，这就是FOB海峡估价。
FOB海峡估价包含新加坡以外的其他终端。FOB海峡询盘可被任何获得认可的终端接盘，无论是位于新加坡、马来西亚或是未来可能包含的印尼；同样，卖方也可能会在FOB海峡报盘中指定任何此类终端。
基于新加坡国际企业发展局(IE)发布的数据，该港口是全世界最繁忙的船用油补给港，燃料油进口量每月约为550万吨。其中，约350万吨作为船用燃料销售，剩余部分供出口，主要目的地为中国和马来西亚。该港口每月还出口约230万吨中间馏分油和120万吨汽油，目的地为邻近国家，例如马来西亚、印尼和越南，部分产品出口到澳大利亚、非洲，甚至欧洲。
随着亚洲的经济影响力增强，新加坡物流业在过去十年间迅速发展，新加坡国内的储存量日益增长，交易范围逐渐扩大到包含马来西亚和印尼的终端，以适应交易量增长。在新加坡以外地区，亚洲储存量迅速增长，例如中国珠海、马来西亚巴生港(Port Klang)和韩国蔚山(Ulsan)等地区也对市场发展形势做出了迅速的响应。
新加坡地区FOB石油产品交易的装货港日益增多，为市场流动性提供了更广泛的基础，同时也巩固了作为亚洲石油产品基准中区域密集焦点的优势。
这是一项重大变化，Commodity Insights将会继续监测通过马来西亚南部终端交割、而并非从新加坡陆上储存终端交割所带来的影响。
通过将FOB海峡估价纳入FOB新加坡成品油基准的地理覆盖范围之内，Commodity Insights能够更好地反映未来地区石油交易的增长。
每个工作日，Commodity Insights的资深市场报道人员都会采访行业内众多活跃的市场参与者，包括生产商、终端用户、贸易商和经纪商。Commodity Insights在评估中会考虑符合Commodity Insights严格的编辑指南标准的询盘和报盘，通过公开透明的价格发现过程——称为Platts收市价(MOC)评估过程，使交易信息成为焦点，并公开发布供所有相关方查阅。
Platts MOC评估过程中的马来西亚终端
目前，Commodity Insights在FOB新加坡MOC评估过程中会考虑从以下三个马来西亚南部石油终端交付的产品：位于新加坡东北处的Pasir Gudang和Tanjung Langsat，以及位于新加坡以西的Tanjung Bin。马来西亚南部自2001年1月起被纳入FOB新加坡基准范围，在Platts收市价评估过程中所达成交易，可采用Pasir Gudang的储存终端作为交割点。最近，从2015年5月1日起，位于新加坡东北部的Pengerang终端也将被纳入FOB新加坡MOC评估过程中的交割点。
自2013年初以来，共有86笔交易以FOB马来西亚为基础在Platts MOC评估过程中予以报告，总交易量达917万桶，涵盖燃料油、轻柴油、航空煤油和汽油市场。
相关性、可重复性和透明性
根据市场相关性、可重复性和透明性对所有市场活动进行评估。Commodity Insights FOB新加坡和FOB海峡估价反映新加坡时间16:30:00整可重复的可成交价格。
Commodity Insights积极研究其FOB新加坡成品油基准中的地理覆盖范围的演变，以确保能够准确反映未来地区石油交易的增长。
新加坡陆上石油储存量进一步增长的可能性有限，加之邻近的柔佛(Johor)和廖内群岛(Riau Islands)的发展计划，意味着产品交易——以及反映交易状况的基准——将会扩展到新加坡传统边界以外的新地区。
新加坡的储存能力是该国成为亚洲主要的石油交易中心的重要原因。可用油罐是石油交易业务中极其重要的一部分，为产品储存、混调以及配送提供基础设施。这是贸易商在变幻莫测的市场中管理石油供应的一个重要工具。
然而，新加坡陆上石油储存量进一步增长的可能性有限。预计新加坡储存终端市场的进一步增长将会受到海滨土地可用资源有限的限制。在这个土地资源稀缺的城市，政府当局已经表示，将优先考虑价值更高的化学品生产行业，并表示不会再为石油储存划拨任何土地。事实上，最近的一个大型储存项目已移入地下；Jurong Rock Caverns储存项目计划定于2016年完工。
为利用东南亚地区的石油进出贸易，马来西亚政府宣布，计划到2020年建设近1,000万立方米的石油储存设施。新加坡以外地区储存终端的增长带来一个问题，即是否要以更全面的方式将地区终端纳入FOB新加坡石油基准的覆盖范围之内。
从2015年7月1日起，Platts FOB新加坡估价更改为FOB海峡估价。因此，Platts在其收市价评估过程中不再发布FOB新加坡或FOB马来西亚询盘、报盘或成交信息，取而代之的是，只发布FOB海峡询盘、报盘和成交信息。
作为全世界最繁忙的港口之一，新加坡自然成为Commodity Insights众多石油产品估价的一个重要基地。但是，新加坡陆上石油储存量的进一步增长可能有限，而邻近的柔佛(Johor)和廖内群岛(Riau Islands)的发展计划意味着产品交易——以及反映交易状况的基准——已经扩展到新加坡传统边界以外的新地区。
Commodity Insights的估价必须能够反映市场上所有的交易活动，因此Commodity Insights决定将这些地区终端纳入Commodity Insights FOB新加坡石油基准范围之内，并以更全面的方式予以体现，这就是FOB海峡估价。
FOB海峡估价包含新加坡以外的其他终端。FOB海峡询盘可被任何获得认可的终端接盘，无论是位于新加坡、马来西亚或是未来可能包含的印尼；同样，卖方也可能会在FOB海峡报盘中指定任何此类终端。
基于新加坡国际企业发展局(IE)发布的数据，该港口是全世界最繁忙的船用油补给港，燃料油进口量每月约为550万吨。其中，约350万吨作为船用燃料销售，剩余部分供出口，主要目的地为中国和马来西亚。该港口每月还出口约230万吨中间馏分油和120万吨汽油，目的地为邻近国家，例如马来西亚、印尼和越南，部分产品出口到澳大利亚、非洲，甚至欧洲。
随着亚洲的经济影响力增强，新加坡物流业在过去十年间迅速发展，新加坡国内的储存量日益增长，交易范围逐渐扩大到包含马来西亚和印尼的终端，以适应交易量增长。在新加坡以外地区，亚洲储存量迅速增长，例如中国珠海、马来西亚巴生港(Port Klang)和韩国蔚山(Ulsan)等地区也对市场发展形势做出了迅速的响应。
新加坡地区FOB石油产品交易的装货港日益增多，为市场流动性提供了更广泛的基础，同时也巩固了作为亚洲石油产品基准中区域密集焦点的优势。
这是一项重大变化，Commodity Insights将会继续监测通过马来西亚南部终端交割、而并非从新加坡陆上储存终端交割所带来的影响。
通过将FOB海峡估价纳入FOB新加坡成品油基准的地理覆盖范围之内，Commodity Insights能够更好地反映未来地区石油交易的增长。
每个工作日，Commodity Insights的资深市场报道人员都会采访行业内众多活跃的市场参与者，包括生产商、终端用户、贸易商和经纪商。Commodity Insights在评估中会考虑符合Commodity Insights严格的编辑指南标准的询盘和报盘，通过公开透明的价格发现过程——称为Platts收市价(MOC)评估过程，使交易信息成为焦点，并公开发布供所有相关方查阅。
Platts MOC评估过程中的马来西亚终端
目前，Commodity Insights在FOB新加坡MOC评估过程中会考虑从以下三个马来西亚南部石油终端交付的产品：位于新加坡东北处的Pasir Gudang和Tanjung Langsat，以及位于新加坡以西的Tanjung Bin。马来西亚南部自2001年1月起被纳入FOB新加坡基准范围，在Platts收市价评估过程中所达成交易，可采用Pasir Gudang的储存终端作为交割点。最近，从2015年5月1日起，位于新加坡东北部的Pengerang终端也将被纳入FOB新加坡MOC评估过程中的交割点。
自2013年初以来，共有86笔交易以FOB马来西亚为基础在Platts MOC评估过程中予以报告，总交易量达917万桶，涵盖燃料油、轻柴油、航空煤油和汽油市场。
相关性、可重复性和透明性
根据市场相关性、可重复性和透明性对所有市场活动进行评估。Commodity Insights FOB新加坡和FOB海峡估价反映新加坡时间16:30:00整可重复的可成交价格。
Commodity Insights积极研究其FOB新加坡成品油基准中的地理覆盖范围的演变，以确保能够准确反映未来地区石油交易的增长。
新加坡陆上石油储存量进一步增长的可能性有限，加之邻近的柔佛(Johor)和廖内群岛(Riau Islands)的发展计划，意味着产品交易——以及反映交易状况的基准——将会扩展到新加坡传统边界以外的新地区。
新加坡的储存能力是该国成为亚洲主要的石油交易中心的重要原因。可用油罐是石油交易业务中极其重要的一部分，为产品储存、混调以及配送提供基础设施。这是贸易商在变幻莫测的市场中管理石油供应的一个重要工具。
然而，新加坡陆上石油储存量进一步增长的可能性有限。预计新加坡储存终端市场的进一步增长将会受到海滨土地可用资源有限的限制。在这个土地资源稀缺的城市，政府当局已经表示，将优先考虑价值更高的化学品生产行业，并表示不会再为石油储存划拨任何土地。事实上，最近的一个大型储存项目已移入地下；Jurong Rock Caverns储存项目计划定于2016年完工。
为利用东南亚地区的石油进出贸易，马来西亚政府宣布，计划到2020年建设近1,000万立方米的石油储存设施。新加坡以外地区储存终端的增长带来一个问题，即是否要以更全面的方式将地区终端纳入FOB新加坡石油基准的覆盖范围之内。
从2015年7月1日起，Platts FOB新加坡估价更改为FOB海峡估价。因此，Platts在其收市价评估过程中不再发布FOB新加坡或FOB马来西亚询盘、报盘或成交信息，取而代之的是，只发布FOB海峡询盘、报盘和成交信息。