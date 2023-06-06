Commodity Insights 即期布伦特原油估价是一项基准估价，反映北海轻质原油的现货价格。"即期布伦特原油”是指已经确定具体交割日期的北海原油现船货。"



即期原油现船货在交付到炼厂的过程中通常经历多次交易，然后在炼厂转化为汽油、柴油、航空煤油等产品。



我们对交易活动的分析最终体现在发布的 Commodity Insights 即期布伦特原油估价基准，这是我们对北海原油市场上即期布伦特原油价格的每日评估。



即期布伦特原油是布伦特原油体系的一个重要组成部分，后者包括实际交割原油的交易，例如即期布伦特原油和现金 BFOE (Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk)；以及财务结算的衍生品，例如布伦特期货、差价合约 (CfD)、即期布伦特与 首行期货价差 (DFL) 和其他各种衍生品。



整体而言，布伦特体系有助于北海原油市场上的参与者对从井口到炼厂的原油流动进行管理，并管理相关的价格风险——不仅仅是针对原油，还包括相关成品油、天然气、液态天然气和凝析油。



布伦特原油估价提供的价格指标在全球被广泛用作衡量原油价值的参考基准，并且往往被看作全球经济形势的指标。