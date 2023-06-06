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Commodity Insights从2014年4月22日开始发布新的贝肯原油每日估价。
Commodity Insights贝肯估价反映交付到北达科他州终端（具备铁路和铁路/管道装载能力）的贝肯原油现货价值。
威利斯顿盆地（Williston Basin）及其他存储点是市场参与者确定的原油最佳市场，这些地点代表了供需基础面的判定点，由此得出边际贝肯原油的最全面价值。
为了促使价格发现尽可能的接近井口，需要涉及广泛的各类型市场参与者，在威利斯顿盆地的各个供应链节点上，可以通过铁路或铁路/管道运输贝肯原油，这些终端的流动性在过去一年已有所增加。
我们注意到，现货流动性聚焦于威利斯顿盆地的供应节点，终端用户、营销商和贸易商在这里向生产商/营销商采购原油，最终输送到供应链下游。
贝肯原油估价反映硫含量不高于0.2%、API不高于42的贝肯原油价值。Commodity Insights贝肯原油估价反映的基础交易量为1,000桶/天，即25,000桶。
我们的估价反映这些原油从井口输送到当地终端的价值。原油在终端装上铁路车厢，且估价过程也包含了可选铁路和管道运输的终端。
这些终端位于北达科他州相对密集的地区，各终端交易之间的差价可忽略不计。
Commodity Insights贝肯原油价格评估过程采用了原油和成品油现货市场中使用的收市价(MOC)评估评估方法。MOC评估过程通过集中询盘、报盘和交易数据，从而在交易日结束时得出一个价值。贝肯原油估价为每日估价，反映东部时间(ET)下午3:15时的收市(MOC)价值，以美元/桶为单位。
我们对市场的分析贯穿全天，反映了从整个市场上采集的数据，特别是在MOC评估过程中无询盘、报盘和成交时尤为重要。
Commodity Insights贝肯原油价格评估反映在交割月交付至北达科他州终端的原油价值。原油所有权在通过歧管法兰进入终端时同步转移。
原油可以通过车提或者管道集输系统交割。在该过程中，由买方指定终端，由卖方决定在指定的交割月输送原油的具体时间。
在这些终端交易中，贝肯原油的交易方式与美国墨西哥湾沿岸和加拿大管道市场类似，后者是在按一个管输月份进行原油交易并可按比例计算。
鉴于贝肯地区邻近加拿大原油管道，而且需要尽早确定铁路车皮容量，Commodity Insights贝肯原油估价遵循加拿大管道排期，后者转结至下月的时间一般会早于美国墨西哥湾沿岸管道排期。
这也与Commodity Insights贝肯混合原油(Bakken Blend)的Clearbrook交付价和Guernsey交付价评估时间一致。
按照该排期，Commodity Insights在管道指定日到期时转结至下个即期月份。我们遵循原油物流委员会(Crude Oil Logistics Committee)发布的管道指定到期日。
例如，2014年4月22日Commodity Insights贝肯原油估价反映6月交割的原油价格，如果根据原油物流委员会的排期而需要在5月下半月指定管道的话，即转结至7月。
贝肯原油估价以纽约商品交易所(NYMEX)原油日历月平均值(CMA)为基础进行计算。原油按照在首个远期月份内注入管道进行评估。
WTI CMA是注入当月的即期NYMEX轻质原油价格（东部时间下午3:15时）的平均值。Commodity Insights的绝对估价由WTI CMA加上或减去现行现货差价所形成。
新的Commodity Insights贝肯原油估价反映了铁路运输原油的快速增长，已经日益成为贝肯原油从威利斯顿盆地的主要外运方式。
贝肯页岩现已成为北美最重要的原油资源之一。截至2014年5月，北达科他州/蒙大拿州/萨斯喀彻温省/曼尼托巴省地区总量估计超过100万桶/天。
贝肯页岩的致密油开发十分迅速，带动向炼厂运输原油的基础设施建设同样出现迅速变化。
据Bentek报道，铁路运输量在2012年11月超过了管道运输量和当地精炼厂的需求量。
这标志着市场动态发生巨大变化，在2010年和2011年，管道运输在贝肯原油输送中占绝对主导地位。
2010年5月3日，我们推出了两项贝肯混合原油估价，代表贝肯页岩地层开采的低硫轻质原油在管道互联点的价值；其中一项估价反映了在Enbridge公司位于明尼苏达州Clearbrook的终端交易的原油，另一项估价反映了在Kinder Morgan公司位于怀俄明州Guernsey的终端交易的原油。
到2016年初，贝肯地区的管道输送能力将从现在的60万桶/天增加至超过100万桶/天，这得益于10万桶/天的TransCanada Bakken Marketlink项目，22.5万桶/天的Enbridge Sandpiper项目和23万桶/天的Tallgrass Pony Express项目（PXP将服务贝肯和奈厄布拉勒/Niobrara地区，其中贝肯地区的输送能力将达到14万桶/天，不包括Northeast Colorado Lateral项目）。
加上与Enbridge和Express/Platte管道现有的连接，如果倒算成本与铁路运输相比具有竞争力，管道运输仍将是贝肯的运输选项。
Commodity Insights从2014年4月22日开始发布新的贝肯原油每日估价。
Commodity Insights贝肯估价反映交付到北达科他州终端（具备铁路和铁路/管道装载能力）的贝肯原油现货价值。
威利斯顿盆地（Williston Basin）及其他存储点是市场参与者确定的原油最佳市场，这些地点代表了供需基础面的判定点，由此得出边际贝肯原油的最全面价值。
为了促使价格发现尽可能的接近井口，需要涉及广泛的各类型市场参与者，在威利斯顿盆地的各个供应链节点上，可以通过铁路或铁路/管道运输贝肯原油，这些终端的流动性在过去一年已有所增加。
我们注意到，现货流动性聚焦于威利斯顿盆地的供应节点，终端用户、营销商和贸易商在这里向生产商/营销商采购原油，最终输送到供应链下游。
贝肯原油估价反映硫含量不高于0.2%、API不高于42的贝肯原油价值。Commodity Insights贝肯原油估价反映的基础交易量为1,000桶/天，即25,000桶。
我们的估价反映这些原油从井口输送到当地终端的价值。原油在终端装上铁路车厢，且估价过程也包含了可选铁路和管道运输的终端。
这些终端位于北达科他州相对密集的地区，各终端交易之间的差价可忽略不计。
Commodity Insights贝肯原油价格评估过程采用了原油和成品油现货市场中使用的收市价(MOC)评估评估方法。MOC评估过程通过集中询盘、报盘和交易数据，从而在交易日结束时得出一个价值。贝肯原油估价为每日估价，反映东部时间(ET)下午3:15时的收市(MOC)价值，以美元/桶为单位。
我们对市场的分析贯穿全天，反映了从整个市场上采集的数据，特别是在MOC评估过程中无询盘、报盘和成交时尤为重要。
Commodity Insights贝肯原油价格评估反映在交割月交付至北达科他州终端的原油价值。原油所有权在通过歧管法兰进入终端时同步转移。
原油可以通过车提或者管道集输系统交割。在该过程中，由买方指定终端，由卖方决定在指定的交割月输送原油的具体时间。
在这些终端交易中，贝肯原油的交易方式与美国墨西哥湾沿岸和加拿大管道市场类似，后者是在按一个管输月份进行原油交易并可按比例计算。
鉴于贝肯地区邻近加拿大原油管道，而且需要尽早确定铁路车皮容量，Commodity Insights贝肯原油估价遵循加拿大管道排期，后者转结至下月的时间一般会早于美国墨西哥湾沿岸管道排期。
这也与Commodity Insights贝肯混合原油(Bakken Blend)的Clearbrook交付价和Guernsey交付价评估时间一致。
按照该排期，Commodity Insights在管道指定日到期时转结至下个即期月份。我们遵循原油物流委员会(Crude Oil Logistics Committee)发布的管道指定到期日。
例如，2014年4月22日Commodity Insights贝肯原油估价反映6月交割的原油价格，如果根据原油物流委员会的排期而需要在5月下半月指定管道的话，即转结至7月。
贝肯原油估价以纽约商品交易所(NYMEX)原油日历月平均值(CMA)为基础进行计算。原油按照在首个远期月份内注入管道进行评估。
WTI CMA是注入当月的即期NYMEX轻质原油价格（东部时间下午3:15时）的平均值。Commodity Insights的绝对估价由WTI CMA加上或减去现行现货差价所形成。
新的Commodity Insights贝肯原油估价反映了铁路运输原油的快速增长，已经日益成为贝肯原油从威利斯顿盆地的主要外运方式。
贝肯页岩现已成为北美最重要的原油资源之一。截至2014年5月，北达科他州/蒙大拿州/萨斯喀彻温省/曼尼托巴省地区总量估计超过100万桶/天。
贝肯页岩的致密油开发十分迅速，带动向炼厂运输原油的基础设施建设同样出现迅速变化。
据Bentek报道，铁路运输量在2012年11月超过了管道运输量和当地精炼厂的需求量。
这标志着市场动态发生巨大变化，在2010年和2011年，管道运输在贝肯原油输送中占绝对主导地位。
2010年5月3日，我们推出了两项贝肯混合原油估价，代表贝肯页岩地层开采的低硫轻质原油在管道互联点的价值；其中一项估价反映了在Enbridge公司位于明尼苏达州Clearbrook的终端交易的原油，另一项估价反映了在Kinder Morgan公司位于怀俄明州Guernsey的终端交易的原油。
到2016年初，贝肯地区的管道输送能力将从现在的60万桶/天增加至超过100万桶/天，这得益于10万桶/天的TransCanada Bakken Marketlink项目，22.5万桶/天的Enbridge Sandpiper项目和23万桶/天的Tallgrass Pony Express项目（PXP将服务贝肯和奈厄布拉勒/Niobrara地区，其中贝肯地区的输送能力将达到14万桶/天，不包括Northeast Colorado Lateral项目）。
加上与Enbridge和Express/Platte管道现有的连接，如果倒算成本与铁路运输相比具有竞争力，管道运输仍将是贝肯的运输选项。