Commodity Insights (Platts)于2012年10月收购了Kingsman，以扩充其在农产品市场上的产品和服务。Kingsman为欧洲糖市场发布溢价已有20多年。



最初的每日报告内容由Kingsman创始人Jonathan Kingsman亲自撰写，包含市场上获悉的询盘、报盘和成交信息。



此后价格服务不断扩展，开始提供一系列以欧元为单位的直接价格评估，并为ICE白糖期货（伦敦#5）合约提供以美元每吨为单位的溢价和直接价格评估。



Commodity Insights不断审议其评估参数，将会密切关注欧盟市场于2017年开放后的发展动态，确保评估方法能够充分反映新的市场形势。



我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就地区及全球范围内糖市场的未来发展交流观点。



