约200亿升乙醇——全球消费量的15-20%——用于燃料混调以外的用途。乙醇可用于化工和塑料、医药、饮料和其他工业领域非常广泛的产品生产过程，包括乙酸和丙烯酸、化妆品和洗浴用品、洗涤剂和清洁产品、油漆油墨以及酒精饮料。



巴西是迄今最大的"非燃料"乙醇出口国。"非燃料"乙醇出口中最大比例的是B级产品。过去几年来，巴西的B级乙醇出口在该国乙醇出口总量中所占份额介乎20%至接近40%。韩国是巴西B级乙醇出口的主要目的地，2014年进口量占巴西出口总量的30%。



对日本的出口占巴西去年出口总量的7%。B级产品大部分以FOB 桑托斯或巴拉那瓜港方式售予贸易公司。



在亚洲，最大的非燃料乙醇进口目的地为韩国蔚山港，每年当地储存或集散的数量接近70万立方米，用于进一步销售给韩国和日本终端用户。这些产品的大部分售予日本饮料公司，后者使用乙醇生产清酒、烧酒和啤酒，略小的一部分供韩国化工和饮料公司使用。乙醇有很多不同级别，同一级别产品常常有很多名称，但日本和韩国所用乙醇的最常见名称为B级。



北亚B级产品进口一般仅来自少数几个海运出口国，其中以巴西和巴基斯坦为主。但在近几个月来，大多巴基斯坦供应已售往中国——亚洲市场的新晋者。这使巴西成为CFR蔚山B级乙醇的主要供应中心。Commodity Insights在2015年10月1日开始评估CFR蔚山B级乙醇的进口价格。