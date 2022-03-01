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约200亿升乙醇——全球消费量的15-20%——用于燃料混调以外的用途。乙醇可用于化工和塑料、医药、饮料和其他工业领域非常广泛的产品生产过程，包括乙酸和丙烯酸、化妆品和洗浴用品、洗涤剂和清洁产品、油漆油墨以及酒精饮料。
巴西是迄今最大的"非燃料"乙醇出口国。"非燃料"乙醇出口中最大比例的是B级产品。过去几年来，巴西的B级乙醇出口在该国乙醇出口总量中所占份额介乎20%至接近40%。韩国是巴西B级乙醇出口的主要目的地，2014年进口量占巴西出口总量的30%。
对日本的出口占巴西去年出口总量的7%。B级产品大部分以FOB 桑托斯或巴拉那瓜港方式售予贸易公司。
在亚洲，最大的非燃料乙醇进口目的地为韩国蔚山港，每年当地储存或集散的数量接近70万立方米，用于进一步销售给韩国和日本终端用户。这些产品的大部分售予日本饮料公司，后者使用乙醇生产清酒、烧酒和啤酒，略小的一部分供韩国化工和饮料公司使用。乙醇有很多不同级别，同一级别产品常常有很多名称，但日本和韩国所用乙醇的最常见名称为B级。
北亚B级产品进口一般仅来自少数几个海运出口国，其中以巴西和巴基斯坦为主。但在近几个月来，大多巴基斯坦供应已售往中国——亚洲市场的新晋者。这使巴西成为CFR蔚山B级乙醇的主要供应中心。Commodity Insights在2015年10月1日开始评估CFR蔚山B级乙醇的进口价格。
Commodity Insights非燃料乙醇价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不仅限于在每天的收市价评估过程中采集的询盘和报盘、交易意向以及确认的成交信息。
在巴西，B级乙醇FOB 桑托斯/巴拉那瓜估价的单位是美元/立方米，反映休斯顿时间14:15时可重复的可成交现货市场价值。价格信息直接采集于广泛市场层面中的活跃市场参与者。
估价反映典型的B级规格，标准化为20度时酒精含量为40毫克/100毫升的标准B级乙醇。数量标准化为5,000立方米，时间为未来60-90日交割至蔚山。如果没有具代表性的FOB 桑托斯/巴拉那瓜价格信息，Commodity Insights也可参考国内含水Ribeirao出厂价相对B级规格的调整溢价，再加上运费和码头成本。
在亚洲，B级乙醇CFR蔚山估价单位是美元/立方米，反映新加坡时间16:30时的可成交、可成交现货市场价值。价格信息直接采集于广泛市场层面中的活跃市场参与者。
估价反映典型的B级规格，标准化为20度时酒精含量为40毫克/100毫升的标准B级乙醇。数量标准化为5,000立方米，时间为未来60-90日交割至蔚山。如果没有具代表性的CFR蔚山价格信息，Commodity Insights也可参考来自相关供应来源的FOB价格，采用主流现租运费率。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Biofuels Alert中，并在我们的日刊报告Biofuelscan中予以概括。
Commodity Insights分别于2003年在芝加哥、2007年在鹿特丹、2011年在亚洲、2012年在巴西开始评估燃料乙醇价格。
Commodity Insights于2013年推出非燃料乙醇估价，推出FOB 巴西桑托斯/巴拉那瓜的B级产品价格。其后，Commodity Insights在2015年10月进一步推出CFR蔚山B级产品估价。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就燃料乙醇的未来发展交流观点。
约200亿升乙醇——全球消费量的15-20%——用于燃料混调以外的用途。乙醇可用于化工和塑料、医药、饮料和其他工业领域非常广泛的产品生产过程，包括乙酸和丙烯酸、化妆品和洗浴用品、洗涤剂和清洁产品、油漆油墨以及酒精饮料。
巴西是迄今最大的"非燃料"乙醇出口国。"非燃料"乙醇出口中最大比例的是B级产品。过去几年来，巴西的B级乙醇出口在该国乙醇出口总量中所占份额介乎20%至接近40%。韩国是巴西B级乙醇出口的主要目的地，2014年进口量占巴西出口总量的30%。
对日本的出口占巴西去年出口总量的7%。B级产品大部分以FOB 桑托斯或巴拉那瓜港方式售予贸易公司。
在亚洲，最大的非燃料乙醇进口目的地为韩国蔚山港，每年当地储存或集散的数量接近70万立方米，用于进一步销售给韩国和日本终端用户。这些产品的大部分售予日本饮料公司，后者使用乙醇生产清酒、烧酒和啤酒，略小的一部分供韩国化工和饮料公司使用。乙醇有很多不同级别，同一级别产品常常有很多名称，但日本和韩国所用乙醇的最常见名称为B级。
北亚B级产品进口一般仅来自少数几个海运出口国，其中以巴西和巴基斯坦为主。但在近几个月来，大多巴基斯坦供应已售往中国——亚洲市场的新晋者。这使巴西成为CFR蔚山B级乙醇的主要供应中心。Commodity Insights在2015年10月1日开始评估CFR蔚山B级乙醇的进口价格。
Commodity Insights非燃料乙醇价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不仅限于在每天的收市价评估过程中采集的询盘和报盘、交易意向以及确认的成交信息。
在巴西，B级乙醇FOB 桑托斯/巴拉那瓜估价的单位是美元/立方米，反映休斯顿时间14:15时可重复的可成交现货市场价值。价格信息直接采集于广泛市场层面中的活跃市场参与者。
估价反映典型的B级规格，标准化为20度时酒精含量为40毫克/100毫升的标准B级乙醇。数量标准化为5,000立方米，时间为未来60-90日交割至蔚山。如果没有具代表性的FOB 桑托斯/巴拉那瓜价格信息，Commodity Insights也可参考国内含水Ribeirao出厂价相对B级规格的调整溢价，再加上运费和码头成本。
在亚洲，B级乙醇CFR蔚山估价单位是美元/立方米，反映新加坡时间16:30时的可成交、可成交现货市场价值。价格信息直接采集于广泛市场层面中的活跃市场参与者。
估价反映典型的B级规格，标准化为20度时酒精含量为40毫克/100毫升的标准B级乙醇。数量标准化为5,000立方米，时间为未来60-90日交割至蔚山。如果没有具代表性的CFR蔚山价格信息，Commodity Insights也可参考来自相关供应来源的FOB价格，采用主流现租运费率。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Biofuels Alert中，并在我们的日刊报告Biofuelscan中予以概括。
Commodity Insights分别于2003年在芝加哥、2007年在鹿特丹、2011年在亚洲、2012年在巴西开始评估燃料乙醇价格。
Commodity Insights于2013年推出非燃料乙醇估价，推出FOB 巴西桑托斯/巴拉那瓜的B级产品价格。其后，Commodity Insights在2015年10月进一步推出CFR蔚山B级产品估价。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就燃料乙醇的未来发展交流观点。