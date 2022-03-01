生物柴油是一个总括性术语，包括主要由酯交换工艺制成的一系列燃料，原料多种多样，如油菜籽、棕榈油、大豆甚至废食用油和动物油脂。



在大部分情况下，这些生物燃料调和成主流车用燃料主要受政策驱动，混调比例往往由国家或大陆政府确定。



欧洲地区许多大型经济体都希望柴油车在乘用车中占主导地位，通过优惠税制降低柴油零售价。因此，柴油在欧洲车用燃料需求中一般占主要比例，从而使生物柴油成为欧洲大陆的主要生物燃料需求。



但与乙醇不同，生物燃料市场涵盖广泛的潜在燃料，包括作为支柱性的脂肪酸甲脂（FAME），这是在欧洲大陆占主导地位的生物柴油调和品种；以及菜籽油甲酯（RME），利用本地种植的油菜籽，提供了大部分本地生产的生物柴油供应。



除了FAME和RMW，还有其他甲酯类生物柴油，包括动物油脂（TME）、棕榈（PME）、废弃食用油（UCOME）和大豆（SME）。对这些甲酯类产品的大部分而言，成品生物柴油在寒冷天气的表现决定了需求模式和价格，其中组成FAME混调料的脂类组分在全年波动。



除了低温性能外，欧盟地区的生物柴油需求常常受到各国和整个大陆实施的各种法规影响。其中主要是欧洲议会制定的可再生能源指令（RED）和燃料质量指令（FQD）。RED要求欧洲各国在2020年以前使生物燃料在车用燃料中的容积比例达到10%。



然而，各成员国将自行制定实现目标的途径。因此欧洲存在多种混调要求，介乎2%至8%不等，但全部旨在实现RED目标——到2020年10%的车用燃料来自可再生能源。德国是欧洲最大的生物柴油市场，也是全球仅次于美国的第二大生物柴油市场。



每个国家也可制定本国计划，如德国近期实施的计划侧重于使用生物燃料之后、相对当量矿物燃料所减少的温室气体。认证计划覆盖了从农田到油箱的整个生命周期，旨在鼓励使用最大程度减少温室气体排放的原料。



Neste、Repsol、ENI 和 Total等炼油商也越来越多研究以加氢精炼植物油的方法生产生物柴油，质量相当且通常优于矿物柴油。Commodity Insights目前不发布加氢精炼植物油（HVO）估价。



虽然FAME是普遍使用的品种，但它本身就是其他甲酯的混合物，意味着欧洲可能需要从亚洲或美洲进口PME和SME，但可能受到贸易禁运的影响，导致贸易复杂化。RMW一般使用欧洲油菜籽作物在本地生产。



FAME的规格进一步细分为两个类别——FAME 0和FAME -10。上述数值指示燃料的耐寒性，FAME 0的所有成分要求在零摄氏度或以上温度中工作。



FAME -10为寒冷天气版本，所有成分要求可在零下10摄氏度或更低温度中工作。和矿物柴油一样，生物柴油在寒冷天气下的性能由两个主要特征确定——浊点和冷滤点（CFPP）。浊点指生物柴油开始变成蜡状时的温度——对PME而言，浊点可能高达+10摄氏度。冷滤点指生物柴油在发动机内凝结的温度。



Commodity Insights为欧洲地区发布一系列生物柴油估价，包括绝对价格形式以及基础期货合约的溢价形式。和大多中间馏分油一样，欧洲各地的生物柴油价格常表示为相对ICE低硫柴油期货合约的差价（通常为较大幅度的溢价）。



Commodity Insights也发布符合RED规范要求的生物柴油的估价。在所有情况下，价格基础为阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普主要贸易中心的驳船货市场，典型数量为1,000吨。此外，Commodity Insights在估价中反映了T2，关税已付的意向价。