黑海谷物体系包括黑海周边国家的小麦和玉米产量与出口。我们的市场报道主要聚焦来自俄罗斯和乌克兰的供应，也包括来自哈萨克斯坦、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚和匈牙利的出口。



2014年，黑海谷物产量占全球总产量的9%，出口占全球出口总量的21.4%，说明了黑海地区作为谷物出口地的重要性。



随着人口和财富的增长以及消费模式的转变，全球的小麦和玉米采购量上升，全球供需平衡可能会继续收紧。因此，黑海地区的重要性将会继续增加，谷物价格报告的作用以及透明、独立的估价发布具有重要意义。



其他影响因素包括气候变化、政策措施、金融动荡和政治风险。例如，俄罗斯和乌克兰的政治局势对市场形成更大压力，随着出口限制和冲突加剧，为利益相关者提供可靠、准确的报告十分重要。



Commodity Insights能够利用丰富的商品市场经验进行价格报道，为欠缺监察的行业和地区带来透明度。独立的估价信息能够帮助您在整个价值链中管理风险，提供新型的金融工具，并在动荡时期提供某种保护。



我们每天提供四项谷物估价，包含黑海小麦12.5%蛋白质FOB船上交货价（最高60,000吨），亚速海小麦12.5%蛋白质FOB船上交货价（约5,000吨），马尔马拉海小麦12.5%蛋白质CIF船上交货价（5,000吨），以及黑海、乌克兰原产玉米船上交货价（最高60,000吨）。



我们的每日谷物报道为您提供资讯、价格、评论和分析，并通过Platts的实时服务Agriculture Alert提供现货市场上的询盘和报盘信息。



