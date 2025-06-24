停火谈判缓解对波斯湾商品运输的担忧

在美国总统唐纳德·特朗普隔夜表示以色列和伊朗已达成停火协议后，6月24日关于波斯湾商品运输可能中断的担忧有所缓解。

根据标普全球大宗商品的石油市场研究副总裁兼研究主管Jim Burkhard在6月23日的一份研究报告中指出，冲突导致油价中出现了5至10美元的风险“恐惧溢价”。

Burkhard补充道：“我们预计海湾地区的OPEC+成员国将继续加速解除减产措施，这将为下个月及以后的全球市场增加更多石油供应。”

伊朗国家电视台6月24日报道称，“已实行停火”。

据标普全球大宗商品旗下普氏的评估，自5月以来，普氏即期布伦特原油价格已上涨18%，随后在6月23日伊朗对卡塔尔的美国军事基地进行报复性袭击后，该地区的紧张局势有所缓解。

根据普氏的数据，在美国轰炸伊朗核设施之后，2025年6月23日波斯湾至北亚航线的运费达到迄今为止的最高水平，日本交货费率评估为w225。

数据显示，VLCC波斯湾-中国航线运费基准当夜上涨至w87.5。在6月12日以色列袭击伊朗之前，该航线一直难以保持在w40以上。

日本三井OSK航运公司（Mitsui O.S.K. Lines）是全球最大的船舶运营商之一，该公司的一位发言人于6月24日表示，公司在船舶通过霍尔木兹海峡时保持警惕，并尽最大努力减少船舶在波斯湾的停留时间。

自6月12日以来，霍尔木兹海峡成为最受关注的国际航运通道之一，主要归因于以伊爆发冲突，尤其是在上周末美国进行干预后。

伊朗政府曾威胁要关闭该海峡的航运通道，每天约有20%的全球石油和LNG通过该海峡运输。



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