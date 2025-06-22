伊朗立法者称伊朗议会委员会将讨论关闭霍尔木兹海峡的可能性

据伊朗一位关键立法者6月22日表示，伊朗议会的国家安全和外交政策委员会计划举行紧急会议，以考虑就美国军事袭击伊朗核设施一事采取的报复措施，其中包括可能关闭霍尔木兹海峡。

委员会成员Sara Fallahi告诉半官方的塔斯尼姆通讯社表示：“这次会议将审议伊斯兰共和国就美国政权敌对行动的对等回应，[委员会]将最终决定如何回应。”

她补充说，直接对抗并非唯一的选择。

Fallahi说：“伊斯兰共和国肯定会在其议程中列入更多、多层次的应对措施，包括考虑退出《不扩散核武器条约》和关闭霍尔木兹海峡，这些可以向侵略者传达明确信息的措施。”

伊朗官方的Press TV早些时候曾表示，议会已批准关闭这一海峡，这是中东一个重要的海上运输通道，每天约有20%的全球石油和LNG通过该海峡运输，但该报道后来被撤回。

任何此类决定都需要更高级别的批准才能生效，包括最高国家安全委员会的批准。塔斯尼姆的报道没有说明议会国家安全委员会何时会召开会议。

许多专家认为，由于美国海军在该地区的存在以及对伊朗自身石油出口的潜在严重影响，霍尔木兹海峡不太可能发生长期中断。

伊朗几乎所有的石油都从位于波斯湾内哈格岛的码头运往中国，中国是其主要客户，但伊朗也一直在阿曼海的贾斯克港建造第二个出口设施，以绕过霍尔木兹海峡，该设施尚未完工。

中东油气的替代供应路线有限，管道容量不足以抵消通过波斯湾和红海的潜在海上供应中断。

伊朗的许多领国地区，包括OPEC主导者沙特阿拉伯——世界上最大的原油出口国，都呼吁伊朗保持克制，并希望伊朗尽快通过政治途径来解决与以色列的冲突。

沙特外交部在X平台上的声明中“重申谴责和声讨侵犯伊朗伊斯兰共和国主权的行为，表示需要尽一切努力保持克制、缓和局势，避免升级。”

美国在夜间对伊朗核设施发动了大规模空袭，袭击了福尔多、伊斯法罕和纳坦兹等地。6月22日，当被问及伊朗政府是否考虑关闭霍尔木兹海峡时，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇在伊斯坦布尔对记者表示，伊朗有“多种应对方案”。

阿拉格齐计划当天晚些时候飞往莫斯科，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面。