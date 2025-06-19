以伊冲突导致航班受影响，中东地区航空燃油需求下降

根据最新的分析师和定价报告，自以伊冲突开始以来，中东民用飞机的航空燃油需求估计已下降超过10%，但随着运费上涨和布伦特原油价格上涨，航空公司的成本仍在上升。

标普全球大宗商品中东石油资深分析师Dong Wang在接受采访时表示，该地区的航空燃油需求估计已从冲突前的55万桶/日下降到48万桶/日。

以色列的本·古里安机场自6月13日起关闭至今，但飞往附近塞浦路斯的撤侨航班仍在运行。

中东地区的航班受影响，航空公司将航班取消或改道以避开伊朗和以色列导弹交火使用的空域。

Dong说：“中东地区每天减少了近1,500架次航班，导致航空燃油需求大幅减少，估计每天减少多达75,000桶，冲突持续的每一天都是如此。”他补充说，这一估计不包括军用航空燃油。根据普氏的估计，阿联酋是该地区最大的航空燃油使用国，其次是伊拉克和沙特阿拉伯。

6月18日，普氏评估航空燃油/煤油FOB阿拉伯湾价格为87.63美元/桶，为2月25日以来的最高水平，并高于6月12日的79.43美元/桶。

自6月13日以来，超大型油轮（VLCC）、阿芙拉型油轮（Aframaxes）和远程油轮（LR）的运价均有所上涨。同期，波斯湾-东非航线的基准运价上涨超过w100。消息人士称，壳牌公司以w335的价格出租了一艘维多公司旗下的“Elandra Oak”号油轮，计划于6月27日在科威特-东非航线上装载柴油和航煤。壳牌公司拒绝置评。

6月18日，普氏评估即期布伦特原油价格为77.05美元/桶，较6月12日的70.85美元/桶有所上涨。

一位航空燃油贸易商说：“就在几天前，由于供应中断的风险，大家对航空燃油持乐观情绪，但现在由于看到航空旅行需求下降，大家都变得悲观了。”

Bauer Aviation Advisory创始人兼董事总经理Linus Bauer告诉普氏，在冲突期间评估实际航空燃油需求是具有挑战性的，因为军事需求增加可以抵消商业需求下降。

“由于军事活动和商业航空都受到扰乱，在大多数情况下，冲突会导致短期到中期内航空燃油需求增加，”他说，并指出需求还受到冲突的性质和规模以及地理位置的影响。

当冲突扰乱战区或邻近国家的旅游或经济活动时，商业航班需求可能会下降，部分抵消整体增长。他说，在受冲突影响的年份，军事需求可能占航空燃油消耗量的10%至20%，尽管根据具体情况占比会大有不同。

Bauer说：“净影响往往是需求从民用转向军用，而不一定是下降。”

旅游业推动海湾国家努力将经济多元化，摆脱对石油业的依赖，尤其是在迪拜，旅游业是经济的核心。沙特阿拉伯也在努力提升其对游客的吸引力，举办了2029年亚洲冬季运动会和2030年世界杯等全球性活动。

欧洲一位市场消息人士补充道：“不确定现在是否有人愿意飞往伊朗和伊拉克，应该有很多航班飞离这两国。”

沙特阿拉伯在12月表示，沙特是二十国集团（G20）中增长最快的旅游目的地，2023年游客超过1亿人次。该国提议的萨勒曼国王国际机场和利雅得航空正在同时开发，作为沙特阿拉伯2030愿景的一部分，以振兴经济。

阿联酋在2024年首次报告超过100万次“空中交通活动”，同比增长11%。航空业是阿联酋经济的基石，计划扩建迪拜的阿勒马克图姆国际机场（DWC），其规模将是迪拜国际机场（DXB）的五倍，并将在2034年完工。DWC位于DXB以南65公里（40英里）处，完工后将取代DXB。

Bauer表示，阿联酋的国内炼油能力满足了其大部分航空燃油需求，使其成为净出口国。

“除非出现极端的供应链中断，”他说，阿联酋的航空燃油供应将至少保持自给自足。

Bauer估计，迪拜的阿联酋航空的燃油消耗量从2010年的约10.3万桶/日上升到2024年的约13.8-17.2万桶/日。阿联酋航空未回应置评请求。

迪拜的旗舰航空公司是该地区最大的航空公司，但随着卡塔尔航空和阿布扎比的阿提哈德航空在过去十年进行扩张，同期该地区的航空燃油需求增加了25.85万桶/日，他说。

Bauer表示：“鉴于持续进行产能扩张并出台储备政策，在正常情况下，进口并不是阿联酋航空燃油供应的主要来源。”如果地缘政治紧张局势扰乱海上运输或引发需求激增，“我们可能会看到临时进口情况或分销物流发生变化，从而重新平衡各机场的库存。”

区域炼油厂进行扩张，以满足不断增长的需求。 5月30日标普全球大宗商品的一份报告称，由于杜克姆炼油厂25.5万桶/日的运营能力达到设计能力的110%，阿曼的航空燃油出口在2025年上半年激增，2025年第二季度平均为8万桶/日，其中80%以上出口到东非和南非。

以色列最大炼油厂的电力供应电厂发生火灾，导致海法炼油厂的航空燃油、汽油和柴油生产停止。

根据标普全球大宗商品分析师的说法，以色列的航空燃油进口量可能从零增长到15,000桶/日以满足需求，他们可能会从附近的地中海市场获取这些供应量。

5月14日，在美国总统唐纳德·特朗普访问该地区期间，卡塔尔航空宣布订购多达210架波音宽体客机，这是波音历史上最大的一笔此类订单。

卡塔尔航空公司首席执行官巴德尔·阿尔·梅尔在5月告诉普氏，找到足够的航空燃油是一个“重大挑战”。