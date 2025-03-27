访谈：DNV海事首席执行官表示，地缘政治紧张局势可能会阻碍国际海事组织在第83届MEPC会议上制定碳税计划

挪威船级社（DNV）的海事首席执行官Knut Ørbeck-Nilssen本周早些时候在接受标普全球大宗商品旗下普氏采访时表示，地缘政治的不确定性可能会阻碍国际海事组织（IMO）在即将于4月召开的第83届海洋环境保护委员会（MEPC）会议上制定碳税的计划。

他在新加坡海事周活动期间对普氏表示："2025年，总体上的不确定性增加。"

"通常我会说国际海事组织推进（措施）的成功率是80%。然而，现在那20%的不确定性可能会更大。所以让我们看看进展如何。"

Ørbeck-Nilssen表示，由于美国加征关税以及日益增长的地缘政治不确定性影响全球政策制定和贸易，一些国际海事组织成员国可能会将脱碳努力置于次要地位。

他补充道："贸易确实在关注名单上大幅上升。"

目前，所有目光都集中在即将于4月7日至11日在伦敦国际海事组织总部举行的会议上，人们普遍预计该会议将为海事行业设定具体的中期措施，在2050年或前后实现净零排放。

将讨论的措施包括基于目标的船用燃料标准，以强制使用低排放燃料，以及全球海事排放定价机制。

他说："我认为燃料标准可能会全面实施。"

主要障碍

不过，Ørbeck-Nilssen表示，供应、基础设施的可用性和成本仍将是行业采用替代船用燃料的关键驱动因素。

例如，去年，液化天然气（LNG）被优先选择为替代船用燃料，而不是甲醇。DNV的研究显示，LNG适用船舶订单数量增加一倍多，达到264艘，而甲醇适用船舶订单增长4%，达到166艘。

Ørbeck-Nilssen表示，这在集装箱以及纯汽车和卡车运输船领域更加明显。

他补充道："人们意识到，作为燃料的液化天然气在这些船舶类型交易的许多港口都可以获得，而人们越来越担心绿色甲醇将难以获得，而且成本更高。"

普氏3月26日评估的新加坡交付的低碳甲醇船用燃料为1,020美元/吨（VLSFOe为1,945.12美元/吨）。同时，新加坡交付的0.5%低硫船用燃料（VLSFO）在同一日的估价为517美元/吨。

由于目的港替代燃料供应和基础设施的不确定性，双燃料发动机对于油轮和散货船等运输船的可行性较低，这些船舶主要用于不定期航运。

Ørbeck-Nilssen说："显然，如果你不知道确切的目的地，计划燃料来源将会非常困难。"

他说，地缘政治不确定性可能会加剧此类运力和航线规划的挑战，并举例说绕开红海的改道对全球航运业产生了重大影响。

技术推动

Ørbeck-Nilssen表示，技术在该行业的脱碳努力中也必须发挥重要作用，不仅是在船上，还包括港口和炼油厂。

他举例说，船上碳捕获可能是一种减少排放的合适方法，特别是对于那些无法使用替代燃料的船只，并补充道，全球92%的船队仍在使用传统燃料航行。

他补充说，随着技术的成熟，其他系统性挑战——例如港口的二氧化碳接收基础设施的可用性、转移成本以及如何在供应链中对减排进行计量——也需要得到解决。

"这并不简单，但我非常乐观，至少对于主要港口，尤其是那些更倾向于从A到B的船舶类型，比如集装箱运输，这可能是一个很好的前进方向。"

他补充说，采用节能措施——如慢速航行和清洁船体及螺旋桨——将在短期内带来直接的好处。

绿色投资

与此同时，他预计今年生效的FuelEU海事法规将推动对绿色船舶和节能技术的投资。该法规允许公司将多艘船舶的排放量合并，以满足监管要求。

他举例说，较大的公司可能会有动力引进新的绿色船舶，因为这些船舶可以弥补其旧船舶的减排不足。

Ørbeck-Nilssen说："这具有商业价值。因此，这将为投资于更环保船舶的人带来价值。"

"这就是推动投资于更环保船舶的激励机制。"

FuelEU海事计划目标是通过限制停靠欧洲港口的5,000总吨以上船舶的年度平均从井到船全生命周期的温室气体强度，在2025年前减少2%的温室气体强度，并逐步增加到2050年前减少80%。