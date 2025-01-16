尽管以色列和哈马斯实现停火，红海船运风险依然高企

阿联酋、新加坡和东北亚市场参与者表示，尽管以色列和哈马斯达成停火协议，但大多数航运公司和租船人暂时仍将继续通过较长的好望角航线进行油轮和货物运输。

1月15日晚，在即将达成停火协议之前，在新加坡海事基金会（SMF）组织的一次活动期间，一家石油贸易公司的一位高管表示，由于红海地区由伊朗控制，胡塞反对派武装袭击船只的风险依然很大。

这位高管表示，除非风险因素减少，否则当地情况不会发生任何改变。

美国总统乔•拜登（Joe Biden）表示，在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，经过美国、埃及和卡塔尔数月的密集外交努力，以色列和哈马斯于1月15日达成了停火协议。

红海猖獗的袭击事件导致大多数托运人和贸易商在2023年12月和去年初从这条全球大宗商品贸易的关键航运通道转移至好望角航线。

最近的停火使红海苏伊士运河恢复正常船运的希望再次重燃。

日本邮船（NYK Line）是全球最大的船舶运营商之一，该公司于2024年1月停止了旗下所有运营船舶通过红海航行。1月16日，其发言人表示，永久和平尚未实现，只有在确认周边海域的安全和其他条件之后，该公司才会考虑恢复红海运输。

同样，日本集装箱企业集团Ocean Network Express的一位发言人在1月16日表示，该公司将继续密切关注红海局势。该公司因安全威胁升级于2023年12月暂停通过苏伊士运河和红海航行，并将其船只改道至经好望角航线。

高风险

根据标普全球大宗商品的数据，尽管远程（LR）油轮经波斯湾到欧洲的航程距离更短、燃油消耗量更少、航行时间更短，但与经由好望角的较长航线相比，其价格折扣仅为20万美元，原因是其中涉及高昂的冲突风险溢价。

SMF活动的大多数与会人员坚持认为，除非相关风险下降，否则他们的公司将继续通过好望角航线运输货物。他们表示，在美国解除对伊朗的制裁之前，胡塞武装袭击的风险在一定程度上依然存在。

劳合社联合战争委员会（Joint War Committee of Lloyd's）继续将红海地区归类为高风险地区（HRA），该委员会为海事保险公司设定各自的保费价格提供指导。

阿联酋一位油轮航运高管表示，所有通过曼德海峡的船只都必须支付额外的冲突风险溢价（AWRP），无论是否与哈马斯达成协议，该溢价依然有效。

这位高管表示，尽管溢价因船而异，但中程（MR）油轮的溢价约为15万美元。

该高管补充称，只有少数船东在通过红海运输货物，并继续收取高额溢价。据追踪此类交易的经纪商表示，在红海航行7日的AWRP约为船体和机器设备价值的0.5%，该溢价水平超过6个多月保持不变。

消息人士表示，LR1红海-北亚航线的保费较相同目的地的波斯湾航线保费溢价70-100基点。对于在这些航线上航行的中程油轮，标普全球大宗商品在1月16日将保费溢价定在210基点。

液化天然气（LNG）运输

由于对商船的袭击升级，经由红海和苏伊士运河的LNG船运已经暂停了一年多。然而，由于新船订单数量庞大，超过了新LNG供应项目放缓的速度，LNG船运市场依然疲软。

当被问及日本JERA是否会考虑恢复其LNG运输的红海航行时，一位发言人表示："我们将继续密切关注红海航运的安全状况。"

韩国SK E&S和韩国天然气公司（KOGAS）此前曾使用红海航线进行LNG运输，两家公司的官员表示，在地区紧张局势没有改善的情况下，公司不打算恢复通过该航线的航行。

SK E&S的一位高管说："我们一直没有使用红海航线，如果紧张局势未明显缓解，短期内可能不会恢复红海航线。在决定是否恢复使用红海航线之前，我们将非常密切地关注局势。"

标普全球大宗商品的数据显示，普氏评估的LNG运费一直在下降，大西洋LNG运输船费率跌至9,000美元/日，亚太费率跌至1.1万美元/日，均创历史新低。数据显示，1月15日亚太费率约为12,750美元/日。

重启LNG运输船红海航线可能会给运费带来进一步压力，原因是之前被迫走较长航线的船只现在能够使用更少的吨位来完成相同的交付。该航线此前用于从亚洲到美国墨西哥湾的压载航行、从中东到欧洲的LNG运输，以及从美国到印度西海岸的LNG运输。

标普全球大宗商品分析师说："到2025年，新船交付量预计将保持强劲态势，预计将有创纪录的90艘常规尺寸LNG运输船加入市场。虽然新液化供应预计将大幅增长2,690万吨，但运力的增加预计将再次超过LNG供应增长。"

一位追踪美国LNG贸易流的贸易人士表示，他们对使用红海航线前往亚洲的公司数量大幅增加持怀疑态度。产生这种怀疑的原因是，相较使用好望角航线，经由红海航线节省的运输天数不多，而且后者需要额外支付苏伊士运河过境费费用。