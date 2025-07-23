美日贸易协议将关税下调，促进美国农产品、动物蛋白和生物燃料出口到日本市场

美国总统唐纳德·特朗普于7月22日宣布的美日贸易协议将日本进口商品的拟议关税从25%下调至15%，并进一步对日本市场开放，允许更多美国农产品进入日本。

通过Truth Social发布的公告标志着美国早前立场的急剧逆转，早前的立场包括从8月1日开始对日本商品征收25%的全面关税。现在，这一计划似乎已被搁置，取而代之的是一种谈判方式，这可能会重塑美国商品出口流，特别是大米、乙醇、牛肉、猪肉和相关饲料市场。

核心商品

日本，作为美国农业的五大市场之一，预计将增加对美国玉米、小麦和大米的采购。

根据美国农业部外国农业服务局（FAS）的数据，日本进口了约1,540万吨玉米，主要来自美国，继续保持其作为全球美国玉米最大买家之一的地位。

日本是美国玉米出口的第二大市场，年贸易额常常超过20亿美元。

日本仍然是小麦的主要买家，2024-25年的进口量约为550万吨，通常有一半来自美国，还有加拿大和澳大利亚的供应。

尽管2024年从美国进口的大米数量强劲，但2025年国内短缺导致日本食用大米价格较历史平均水平上涨了70%-140%，促使政府紧急释放储备库存。

根据FAS的数据，日本每年进口约68.2-68.8万吨大米，主要通过政府管理的关税配额来履行其在世贸组织的承诺。

为应对价格飙升，日本政府从紧急粮食储备中释放了约60万吨大米。尽管私营行业的稻米进口通常受到限制，且当前的关税高昂，但2025年的大米进口量略有增加。

市场参与者预计，根据新的贸易协议改善的准入条件可能有助于2025年美国大米出口量增长5%-10%，玉米和小麦也可能会有类似的增长，这与2019年美日贸易协定后的增长相似。

动物蛋白

日本仍然是美国牛肉和猪肉出口的基石市场，每年贸易额达数十亿美元。

根据美国农业部的数据，2023年对日本的牛肉出口总额约为23亿美元，而猪肉出口达到15亿美元，使日本成为美国牛肉的最大市场和猪肉的第二大市场。市场消息人士预计，2024年度的最终数据将与此相似。

2019年《美日贸易协定》将日本对美国牛肉的关税从38.5%下调至26.6%，后续还逐步降低了关税，显著改善了美国肉类生产商的市场准入，使美国的市场准入与澳大利亚等在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》下的竞争对手相一致。

对美国猪肉的关税也被降低或取消，特别是对于低价值的猪肉部位和加工猪肉，缩小了竞争差距。

预计2025年的方案将巩固收益、简化卫生规则并稳定配额，帮助美国牛肉出口在2025年接近或超过24-25亿美元，猪肉出口达到15.5-16亿美元（前提是需求稳定，且不会因日本牲畜数量减少和饲料成本高昂而造成重大中断）。

美国中西部一家肉类合作社的高级管理人员表示：“牛肉、猪肉和家禽生产商正面临类似2019年的情形，”指的是中美贸易冲突曾导致猪肉价格当时下跌近15%。“现在，我们的贸易形势稳定，如果日本提高配额上限，我们的贸易形势或许还会好转。”

澳大利亚曾在早先美国关税不利时期获得市场份额，但随着美国肉类在新协议下恢复价格竞争力，澳大利亚可能在日本面临新的竞争压力。

生物燃料热潮

根据美国农业部和美国可再生燃料协会的数据，2023年日本从美国进口了约2亿加仑（7.61亿升）美国玉米乙醇，价值估计在2-3亿美元之间，主要通过ETBE混合物进口。

新的市场开放条件可能会使出口量增加10%至15%，在2025年达到2.2-3.45亿美元（2.2-2.3亿加仑）。然而，今年早些时候关税变化后，日本可能会将采购转向巴西，这是一个风险。

巴西仍然是一个强有力的竞争者，特别是在日本计划到2030年将乙醇混合比例提高到10%（目前约为1.8%）的情况下。巴西今年早些时候对美国乙醇实施的关税上调措施，可能使天平重新向巴西供应倾斜。

尽管该协议重新定义了双边关系的短期动态，但关于实施时间表的问题仍然存在，以及是否将特定行业的关税（如乙醇或优质肉类）纳入15%的关税框架内，还是单独进行谈判。

如果投资范围涵盖物流或生物精炼基础设施，则可能进一步加速美日在清洁燃料和农业供应体系方面的一体化进程。然而，由于缺乏明确的界定，利益相关者仍在谨慎观望。

新加坡一位大宗商品贸易律师说：“双方有可能达成持久的协议，但我们需要查看具体条款。”