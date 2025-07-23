沙特夏季炎热导致俄罗斯燃料油进口量创纪录

根据标普全球的Commodities at Sea（CAS）数据，7月沙特阿拉伯进口的俄罗斯燃料油已降至14.1万桶/日，此前6月曾创下21.2万桶/日的历史新高，因为该国可能已为夏季电力需求的典型激增做好储备。

欧盟于2023年对俄罗斯精炼产品实施全面禁运，沙特阿拉伯是向俄罗斯以折扣价购买燃料油的几个中东和亚洲国家之一。

根据CAS数据，俄罗斯石油的涌入可能使沙特阿拉伯能够将更多自身的燃料油生产转向出口，从5月份的10.9万桶/日增加到6月份的24.8万桶/日，达到三年多来的新高，主要出口目的地是埃及、西班牙和葡萄牙。

沙特的燃料油出口量在7月份也保持在高位，迄今平均为32.9万桶/日。

标普全球大宗商品的分析师预计，由于价格具有竞争力以及由于沙特夏季气温上升而导致电力需求增加，沙特阿拉伯将继续保持高水平的俄罗斯燃料油进口。

根据分析师的说法，沙特阿拉伯和其他中东国家通常会在5月中旬转变为燃料油净进口状态，以供应油火电厂在高峰制冷月份的需求，此时气温经常超过45摄氏度。

分析师写道：“沙特阿拉伯在夏季电力需求激增之前增加了这些进口，因为俄罗斯的高硫燃料油通常比基准市场价格便宜约3-6美元/桶。”

7月23日，标普全球大宗商品估报普氏380 CST FOB阿拉伯湾与380 CST MOPAG之间的价差为26美元/吨。

俄罗斯燃料油还出口到其他目的地，包括中国、新加坡、马来西亚、印度、土耳其，以及埃及。6月，埃及的燃料油进口量有所增加，其主要天然气供应国以色列因与伊朗发生冲突中而无法继续供应天然气，这促使埃及转向更多的燃料油进口以供发电。