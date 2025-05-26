SK Innovation通过专注于亚洲的上游项目引领韩国的能源安全发展

在国有的韩国国家石油公司（KNOC）面临巨额债务问题之际，韩国领先的炼油企业SK Innovation计划在未来十年内扩大其在邻近亚洲地区的上游业务，率先推动国家原油供应安全计划。

首尔的炼油厂原料经理和行业分析师在5月21日至26日期间表示，由于KNOC在一系列不佳的上游业绩后陷入财务困境，该国的私营部门应理所当然地推动国家的能源安全发展。

公司高管表示，SK Innovation已采用新战略，将其上游业务重点集中在东南亚和中国，逐步远离秘鲁等偏远地区，作为其“以脱碳为重点的业务重组战略”的一部分。

韩国是亚洲第三大和世界第四大原油买家，该国几乎完全依赖进口来满足炼油原料的需求。该国容易受到任何可能会扰乱原油供应和贸易流动的重大地缘政治问题的影响，而油价波动则会显著影响整体贸易平衡表。

两家韩国大型炼油厂的原料经理和产品销售主管以及三家驻首尔的本地证券公司的分析师表示，私营石油公司进行上游项目投资和运营决策纯粹基于可行性、盈利能力、社会经济和环境评估，而非政治动机。KNOC的财务状况非常糟糕，因为其过去十年的上游项目大多受政治动机驱动。

由于国内政治的敏感性，炼油厂消息来源和分析师拒绝透露身份。

公司主管称，SK Innovation的勘探和生产子公司SK Earthon最近赢得了印度尼西亚两个“有前景”海上油气区块的勘探权，这是其将上游业务重点放到邻近亚洲地区并进行扩展所做的努力之一。

公司主管称，该项目将提升SK Innovation专注于东南亚三大主要产油国——印度尼西亚、越南和马来西亚的上游“集群战略”，并指出该战略将实现更快的商业化和提高运营效率。

SK与KNOC的运营状况比较

本月初，SK Innovation在越南近海15-1/05区块的Lac Da Hong （Pink Camel）油井发现原油。在此之前，SK Innovation于今年1月在15-1/05区块正南的15-2/17区块发现了石油储量，该公司持有该区块25%的股份。

2023年11月，SK Earthon成功装运了Lufeng 12-3油田生产的第一批权益原油，该油田位于南海东北部近海17-03区块内。2024年9月，该公司获得马来西亚Ketapu Cluster近海区块的作业权。

SK Innovation目前在8个国家参与了14个油气上游项目，产量达到5.8万桶油当量/日。

首尔一家本地证券公司的石油和炼油行业分析师表示：“可以肯定的是，像SK Earthon这样的私营企业在成功率上比KNOC要高得多。”

KNOC目前正在进行资本减损。截至2024年，这家国有石油勘探公司的总资产约为18.2294万亿韩元（134亿美元），而总负债达到19.5781万亿韩元（144亿美元）。

专家将这家石油公司的财务困境归因于前总统李明博政府期间实施的失败资源外交举措。值得注意的投资包括以4.8万亿韩元（35亿美元）购买加拿大的Harvest油田，这些投资导致了重大损失，对Harvest油田的总投资达到7.5766万亿韩元（56亿美元），但仅收回了490.2亿韩元（3,600万美元）。

最近，KNOC在该国东南沿海进行了为期47天的首次勘探钻探，于2月4日结束。然而，贸易和能源部 (MOTIE) 于2月6日表示，该国未能确认 6-1区块结构的经济可行性。

印度尼西亚项目

SK Earthon已与印度尼西亚的石油和天然气监管机构签署了生产分成合同（PSC），涉及爪哇岛北部的Serpang区块和马鲁古群岛东部的Binaiya区块。

公司主管表示：“在目前进行的勘探工作中，Serpang区块被认为是印度尼西亚最有前途的海上区块之一，附近的油田已经在生产原油和天然气。”

公司主管称，该区块预计拥有12亿桶原油和6.3万亿立方英尺的天然气。

SK Earthon持有Serpang区块14%的股份，马来西亚国家石油公司（Petronas）和日本Inpex分别控制51%和35%的股份。

据估计，Binaiya区块拥有67亿桶原油和15万亿立方英尺的天然气。SK Earthon持有该区块22%的股份，印尼国家石油公司Pertamina和Petronas分别控制56%和22%的股份。

普氏能源资讯此前报道，印度尼西亚正采取重大措施扭转其石油和天然气产量下降的趋势，计划在未来两到三年内拍卖60个上游区块。