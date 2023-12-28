印度委员会称俄罗斯原油进口战略避免了石油市场“混乱”

自乌克兰战争爆发以来，印度一直为其大量购买俄罗斯原油进行辩护，称所有进口交易都是在制裁范围内完成的，这反过来有助于抑制全球油价，尽管印度炼油商面临货币和付款障碍。

议会委员会最近的一份报告援引石油部一位代表的话称，所有购买俄罗斯原油的行为都属于西方因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁的范围。

报告援引石油部官员的话说："印度石油和天然气公司一直在遵守所有国际法律和制裁采购原油。如果他们没有将俄罗斯石油进口到印度（可能达到195万桶/日），那么这种短缺将对原油市场造成严重破坏，价格将飙升约30-40美元/桶。这将造成严重破坏。"

在谈到俄罗斯原油进口战略时，这位官员表示，印度的采购以低零售燃料价格的形式使本国消费者受益，并有助于缓解全球供应形势。

这位官员说："西方世界说有60美元离岸价的价格上限。这些是金融领域的交易。我们必须使用SWIFT和其他渠道。有银行渠道，我们必须付款。他们（印度炼油商）遵守所有的价格上限和所有的规章制度。"

由于经济制裁，印度买家在物流安排方面面临挑战，例如船只的可用性和保险。

报告称："因此，印度石油公司（Indian Oil Corp.）等印度买家按交付方式安排从交易对手进口俄罗斯原产原油，而卖方负责在印度卸货港交付具有适当保险的原油。"

报告称："石油公共部门企业面临与俄罗斯原油船货付款相关的挑战，并非所有印度银行都能顺利处理以美元计价的原油进口付款。"

俄罗斯仍然是印度的主要供应国，占原油进口总量的35%以上，10月为151万桶/日，11月约为158万桶/日。根据标普全球大宗商品的数据，2023年俄罗斯原油进口量预计约为173万桶/日。

货币问题

原油进口总额约占该国所有商品进口的25%，影响了印度的贸易逆差。因此，该委员会表示，政府计划促进以卢比结算原油进口，以节省外汇。

此外，印度储备银行对以卢比计价的进出口商品的发票开具、支付和结算实施了额外安排。

报告称："然而，原油供应商对以首选货币汇回的资金、与资金转换相关的高交易成本以及汇率波动风险表示担忧。"并表示，目前国有石油公司未与任何原油供应商达成以卢比进行采购的协议。

多样化需求

议会委员会报告称，目前全球交易的原油约有250种，但印度炼油厂仅根据炼油厂配置、季节性需求、原油价格、所需成品油和运营紧急情况等参数购买约50种原油。

报告称："老式炼油厂在加工不同等级的原油方面受到限制，而高级炼油厂可以加工各种原油。同样，含蜡原油和石化衍生物也会影响购买某些类型原油的决定。委员会将敦促石油公共部门承诺对其老式炼油厂进行现代化改造，以提高其加工各种原油的能力。"

报告称，目前国有炼油商超过60%的原油进口来自波斯湾地区。

报告称："印度的大部分碳氢化合物进口来自中东地区，由于地缘政治爆发点，供应可能面临中断。任何地区即使发生小规模的冲突，也会给原油供应蒙上阴影，并在国际市场上大幅推高原油价格。"

因此，该委员会建议石油部进一步多样化原油进口，以降低印度原油进口篮子的成本。