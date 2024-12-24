访谈：UCO、POME主导市场，Euglena押注替代原料

日本生物技术公司Euglena的能源业务负责人Nao Nitta说，Euglena在马来西亚的新生物炼油厂项目中，废食用油（UCO）和棕榈油加工厂废水（POME）将成为生产生物燃料的核心原料，但这两种产品有可能不足以满足迅速增长的需求，因此需要寻找替代原料。

Nao在接受标普全球大宗商品采访时表示："我们的主要原料（UCO）目前不足以满足不断增长的需求，"促使该公司投资于微藻油等替代原料。

UCO和POME被认为是长期的传统生物燃料原料。

马来西亚是战略要地

Euglena今年早些时候与石油公司埃尼集团（Eni）和马来西亚国家石油公司（Petronas）成立了一家合资企业，在马来西亚设立Phoenix Biorefinery项目。马来西亚已成为亚洲重要的生物燃料中心，并且已经是世界上最大的POME生产国和出口国之一。

该合资工厂位于马来西亚国家石油公司的Pengerang综合设施内。

Nao强调了该工厂的优势，表示其在综合设施内的战略位置将利用现有设施和公用事业，方便进入主要国际航运路线。这将使该工厂能够满足全球航空和运输领域对生物燃料不断增长的需求。

Eugelna的项目预计将于2028年下半年投产，将生产可持续航空燃料和下一代生物柴油，包括可再生柴油或加氢植物油。

预计65万吨/年的原材料加工能力，可生产高达1.25万桶/日的各种生物燃料，如SAF、HVO和生物石脑油。

关注替代原料

由于监管政策改善和对低碳燃料的高度重视导致需求上升，UCO和POME已经面临压力。

为了克服供应问题，Eugelna正在大力开发替代原料，在2030年之前将其商业化，包括基于藻类的石油。这些原料有可能在未来成为一种重要的资源。

Nao说："为了弥合这一供需缺口，全球生物燃料行业必须探索更多的原料资源。"

他说："一个有前途的途径是微藻油，我们正在积极开发微藻油。到2030年，我们的目标是利用这项技术为市场做出有意义的贡献，从研发过渡到完全商业化，并在2030年代初建立大规模、低成本的微藻种植。"

Euglena的高管表示，还有一个单独的工厂专门用于微藻生产，但产品将交付给Phoenix Biorefinery项目。

Nao说，Euglena也在探索一种结合自养和异养方法的双向方法，用于微藻和海藻油的大规模培养。

这种方法具有独特的竞争优势，可提高产量并促进灵活性，同时保持规模和生产效率。

今年初，马来西亚国家石油公司和Euglena同意共同研究大规模藻类可再生原料生产技术。

该合作伙伴关系旨在扩大微藻的生产技术，微藻是可持续生物燃料（如SAF）和先进生物柴油变体（包括可再生柴油和HVO）的关键原材料。

该协议涉及开发大规模生产技术，包括种植、藻类收集、石油开采和利用脱脂藻类等副产品。

克服障碍，建立新的伙伴关系

以亚洲为重点，许多公司正在建立业务，以在这个快速增长的市场中获得重要的原料。

Nao说："全球每家公司都来亚洲获取原料，由于人口众多，南亚有大量的生物质残渣。"

他还强调，虽然欧洲在这个市场处于领先地位，美国紧随其后，但战略略有不同，但由于各种增长因素，亚洲很快将处于主导地位。

解决生命周期评估和相关成本挑战对于Euglena的生物燃料努力也仍然至关重要。该公司的目标是利用与马来西亚国家石油公司和埃尼集团的合作关系来解决这些问题。

Nao说："通过与马来西亚国家石油公司的合作关系，我们可以轻松利用这种丰富的生物质潜力。如果我们能够利用这些残留物，类似于我们的UCO战略，我们就能使生命周期评估变得更加可行。"

埃尼集团在生物精炼运营和全球原料采购方面的专业知识与Euglena在生物燃料生产方面的技术创新形成互补。他补充说，马来西亚国家石油公司凭借其获得生物质的途径和位于马来西亚的黄金地段，为欧洲和亚洲市场提供服务，具有战略优势。