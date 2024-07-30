俄罗斯原油长协可能考验中东原油流向印度的韧性

2024年上半年，由于物流和航运问题减缓了从俄罗斯的进口，印度对中东原油的需求同比增强，但分析人士和贸易人士表示，俄罗斯原油的长协可能会使平衡重新有利于这个世界最大的非欧佩克供应国。

尽管新德里和莫斯科的政策制定者均表示，两国对签订原油长协的想法持开放态度，但印度炼油商在签署协议方面态度谨慎，因为进一步制裁的威胁可能会使未来的运输和付款条件复杂化。

标普全球Commodities at Sea高级首席研究分析师Mark Esposito表示："2024年上半年，由于包括乌拉尔在内的全球油价攀升，第一季度表现疲软，印度进口的俄罗斯原油同比减少了15.3万桶/日。2024年第一季度，印度进口的俄罗斯原油下降至158.7万桶/日，这是自2022年第四季度以来最低的季度进口量。"

2024年上半年，印度从俄罗斯进口了177万桶/日的原油，占其总进口量的36.6%，低于2023年上半年的193万桶/日，当时市场份额为39.5%。CAS数据显示，印度进口包括海上转运和通过船对船转运接收的俄罗斯石油。

同时，2024年上半年中东原油流入量约为222万桶/日，占印度进口总量的45.9%，而2023年同期为221万桶/日，占45.3%。

印度能源经济与金融分析研究所南亚主任Vibhuti Garg表示："俄乌冲突后，印度从俄罗斯进口的石油有所增加，原因是其他国家实施制裁后价格出现大幅折扣。然而，由于供应过剩打压价格，以及红海地区的运输问题，来自中东的进口有所增加。"

长协合同

2024年第二季度，印度接收了196万桶/日的俄罗斯原油，为2023年第二季度以来的最高季度数量。CAS的数据显示，6月约210万桶/日的俄罗斯原油运抵印度，为2023年7月以来的最高水平。CAS初步数据显示，由于印度炼油商对乌拉尔原油的需求一直强劲，7月又有197万桶/日到货。

标普全球大宗商品南亚石油分析师Himi Srivastava表示："在印度炼油商中，信实工业有限公司和印度石油公司已成为俄罗斯原油的最大买家，但印度所有炼油商都将乌拉尔原油以不同比例纳入其原油篮子中。"

俄罗斯副总理亚历山大•诺瓦克（Alexander Novak）7月9日在印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）访问莫斯科期间表示，随着两国深化能源关系，印度和俄罗斯正在考虑就俄罗斯原油供应签订长期合同的可能性。

Esposito说："最近，国有炼油商考虑了与俄罗斯达成长期进口协议的前景，此举将进一步巩固在2022年2月俄乌冲突后才发展起来的关系。"

分析师和贸易商表示，俄罗斯和印度炼油商之间的长期协议有助于锁定价格，提供稳定性和可预测性。除了确保稳定可靠的俄罗斯原油供应外，印度买家还可以考虑基于其承诺通过长期协议获得更好的价格条件，而现货价格可能更高。

慕尼黑咨询公司EY Parthenon的高级总监Tushar Bansal表示："签署俄罗斯原油长期协议可能会确保继续向市场供应俄罗斯原油，但预计这一协议将取决于相对于基准中东原油的适当折扣和套利幅度。"

标普全球大宗商品的普氏在7月26日评估的乌拉尔原油FOB Primorsk估价为即期布伦特原油折价12美元/桶。该折价为2022年2月俄乌冲突前以来的最窄水平，并且自7月24日以来一直处于这个水平。

欧佩克+生产战略

印度石油规划与分析小组的最新临时数据显示，6月印度原油进口总量同比下降5.6%至1,875万吨，平均450万桶/日。6月流入量环比下降16.2%，原因是降雨的到来和大选过程的完成导致国内需求放缓。2024年上半年，印度原油进口总量同比增长1.3%至1.22亿吨（490万桶/日）。

印度炼油商表示，2024年下半年来自中东的原油流量将取决于欧佩克及其盟国的生产战略在可预见的未来如何形成。

一位印度炼油商说："只要俄罗斯原油能以相当低的折扣获得，中东原油在印度的份额将继续承压。"

欧佩克在一份声明中称，伊拉克、俄罗斯和哈萨克斯坦是欧佩克+联盟最大的过剩生产国，7月24日同意在现在至2025年9月期间合计逐步减产228.4万桶/日。