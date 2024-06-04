印度大选：莫迪领导的NDA将迎来第三个任期；印度能源、大宗商品行业政策稳定

6月4日，印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）宣布在联邦大选中获胜，并表示，印度人民党领导的印度全国民主联盟（NDA）将连续第三次组建政府——这一结果有望确保能源和大宗商品领域政策的连续性。

在结果显示NDA联盟以290多个席位领先后，莫迪在胜利演讲中对党内工作人员说："NDA将第三次组建政府。"任何政党或联盟都需要在印度拥有543名议员的众议院中获得272个席位才能组建政府。

标普全球大宗商品首席能源策略师Atul Arya表示："印度的快速经济增长将得到多维度能源转型的支撑——对石油、天然气和可再生能源的需求将强劲增长。"

他说："通过这次胜利，我们可以期待政策的连续性。这将为国内和国际投资者提供新的投资机会。"

与2019年的上一次选举相比，印度人民党领导的联盟赢得的席位数量相对较少，而反对派联盟的表现较前几次选举大幅改善。

在能源安全与可负担性之间取得平衡

莫迪在讲话中表示，新政府将"关注环境、绿色工业化和绿色交通"。

分析师和业内人士说，不断变化的能源格局，加上动荡的地缘政治局势，以及对印度作为石油需求扩张中心的高度关注，可能会给新政府带来挑战，因为新政府正在努力确保负担得起的能源和能源安全，同时努力履行其气候承诺。

但与几年前相比，政府现在能够更好地应对这些挑战。

标普全球大宗商品旗下CRISIL印度首席经济学家Dharmakirti Joshi表示："多年来，在许多产品价格解除管制后，政府的石油补贴负担已大幅下降。政府还通过直接利益转移的方式向公民发放炊事用气补贴。"

他补充说："因此，原油价格高企对财政的影响现在要小得多。消费者也将承受更大的负担。控制汽油和柴油销售的石油营销公司通过吸收不利冲击和保留收益来平衡价格。"

分析师和业内人士表示，人们日益相信印度可能成为石油需求增长的中心，预计这将促使新政府优先考虑炼油和上游投资，并扩大石油储存设施和原油进口来源，以减轻日益加剧的地缘政治动荡的影响。

标普全球大宗商品预计，印度的石油需求将从2023年的约450万桶/日增长到2030年的高达554万桶/日。

能源经济与金融分析研究所南亚主任Vibhuti Garg说："经济增长正在回升。随着NDA政府重新掌权，这意味着对石油的需求将上升，但印度在与中东和俄罗斯达成更好的协议方面处于更有利的地位。"

他补充说："然而，政府对清洁能源的推动将推动对可再生能源和储能解决方案的需求。在交通领域，对电动和混合动力汽车的需求正在上升，因此在未来几年内，对石油的需求将下降，并将被清洁能源替代。"

未完成的议程

新政府将第三次就职，在保持能源供应可负担、可靠和清洁方面面临一些熟悉的挑战——所有这些都支持到2030年天然气在该国一次能源结构中所占份额达到15%的目标。

政府在2017年首次设定了15%的目标，当时天然气的份额刚刚超过6%，但自那以后的几年里，情况并没有太大变化。虽然15%的目标保持不变，但能源格局在此期间发生剧变，引发了人们对该目标是否仍然合适的质疑。

印度作为世界第三大燃料乙醇生产国，其目标是到2025年实现20%的汽油乙醇混合率。市场参与者一直担心，主要来自甘蔗和玉米的第一代原料稀缺，可能会延迟该进程。

他们预计新政府将解决利用农业和生物质废弃物等第二代原料方面的挑战，以确保更强大的乙醇生产供应链。