欧佩克+将自愿减产延长至9月，并设定逐步退出减产的时间表

根据6月2日宣布的一项综合协议，欧佩克+主要成员国将于10月开始缩减自愿减产，该协议还将大多数其他现有配额延长至2025年底，该联盟的目标是在不影响油价的情况下开始收回市场份额。

该组织在欧佩克+部长举行会谈后表示，沙特阿拉伯和其他7个国家已经做出约220万桶/日的自愿减产，这些减产原定于6月后结束，但现在将维持到9月，然后逐步每月放宽约18万桶/日，直到2025年9月。

同时，自2022年10月以来分阶段实施的另一套减产措施将持续到2025年底，总计约370万桶/日，比原定的2024年底到期时间晚了一年。阿联酋获得增加30万桶/日的配额，将从1月开始逐步实施。

复杂的多层次减产旨在支撑疲弱的原油价格，目前的价格低于许多欧佩克+成员国平衡预算所需的水平。主要消费国的持续高通胀和参差不齐的经济指标给市场带来压力，同时美国、加拿大、巴西、圭亚那和其他竞争产油国的产量飙升。

标普全球大宗商品原油研究主管Jim Burkhard表示："减产协议延长在意料之中，因此减产协议本身不太可能影响价格。然而，延期增加了原油库存在夏季下降的可能性，这可能会暂时推高价格。"

标普全球大宗商品旗下普氏在5月31日对即期布伦特原油的估价为80.18美元/桶，较4月中旬创下的近期高点下跌逾10美元/桶，低于许多欧佩克+产油国平衡预算的水平。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹•本•萨勒曼王子在视频简报会上表示："我们正在等待利率下降，一个更好的经济增长轨迹——不仅仅是在一些地方，还有经济轨迹的更多确定性，这可能会导致需求增加。"

做出上述决定之际，预计美国夏季驾车旺季将推动全球石油需求上升，但市场观察人士对增长幅度存在分歧。欧佩克的最新预测是，2024年全球需求将增加220万桶/日。这远高于标普全球大宗商品估计的170万桶/日和国际能源署估计的110万桶/日。

阿齐兹王子在谈到这些预测时说："目前还没有定论。在需求方面，欧佩克可能正在采取更高的评估，但也有一些人持非常悲观的看法。我们不知道结果如何，因此我们要小心、谨慎地采取行动。"

他说，目前，汽油和柴油价格"不是任何人担忧的问题"。汽油和柴油价格是面临选举的政界人士的一个主要话题。

标普全球大宗商品在一份报告中称，许多分析师此前预计自愿减产将延长，该决定对价格的影响"完全中性"。

报告称："但一旦季节性需求回升且库存下降，价格可能会上涨。非欧佩克+供应依然是一个下行风险，欧佩克+不断增长的闲置产能也是如此。"

补偿性减产

沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼等自愿减产组织的部长们在利雅得当面举行会议，而欧佩克+联盟的其他成员国则通过在线方式进行了会议。

面对面的会议帮助敲定了逐渐退出自愿减产的时间表，同时还就阿联酋2025年配额的增加进行了谈判。

产量低于目标的非洲成员国，以及包括伊朗和利比亚在内的豁免配额国家没有受到邀请。

阿联酋长期以来一直要求提高产量基准，近几个月来已经超出配额，阿联酋的配额增加了30万桶/日，将在2025年前9个月逐步实施。这个海湾国家从2025年起的基本配额为351.9万桶/日，不包括可能做出的任何自愿减产。

能源部长Suhail al-Mazrouei在利雅得对记者表示，他对提高配额感到"满意"，但拒绝详细说明是如何达成一致的。

俄罗斯的配额似乎也从2024年的982.8万桶/日小幅增加到2025年的994.9万桶/日，其中不包括其自愿减产。

标普全球大宗商品的普氏欧佩克+调查显示，利雅得的一些组织成员属于欧佩克+最大的违规国家，包括俄罗斯（4月超出配额20万桶/日）、伊拉克（24万桶/日）和哈萨克斯坦（7.2万桶/日）。

该联盟表示，这三个国家必须在6月底前提交计划，以补偿2024年的过剩产量。

基线审查

欧佩克+还同意将基线审查推迟到2025年，要求二手消息来源在11月前提交产能估计，以评估2026年的生产配额。此前在2023年进行的基线审查主要针对产量不足的非洲成员国，造成配额大幅削减，导致安哥拉在加入该组织19年后退出该组织。

该组织已同意在12月1日举行下一次部长级会议。

会议通常在维也纳当面举行，尽管6月2日的会议是连续第二次以线上方式举行。

据伊朗石油部通讯社Shana报道，伊朗石油部长Javad Owji在会后表示，石油市场目前正经历一个关键时期。

Owji说："根据已发表的报告和分析，全球石油供需双方都存在严重疑虑，两者都会对未来发展前景产生各自的影响。与此同时，纸货贸易商活动增加......也加剧了担忧。"

欧佩克+会议召开之际，沙特阿拉伯启动了备受期待的国有能源巨头沙特阿美（Saudi Aramco）的二次股票发行，预计将筹集约120亿美元，为该国的经济多元化努力提供资金。

沙特阿美一直是沙特阿拉伯的主要财政引擎，但油价暴跌和欧佩克+减产已导致该国的财政在最近几个季度受到打击。

沙特阿拉伯是世界最大的原油出口国，首当其冲受到欧佩克+减产的影响，沙特承诺将产量保持在900万桶/日，远低于其产能，也是新冠疫情最严重时期以来的最低水平。

自愿减产将被解除

2024年产量 2025年产量 国家 6月-9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月-12月 阿尔及利亚 908 912 917 921 925 929 934 938 942 946 951 955 959 959 伊拉克 4,000 4,018 4,037 4,055 4,073 4,092 4,110 4,128 4,147 4,165 4,183 4,202 4,220 4,220 科威特 2,413 2,434 2,436 2,447 2,458 2,469 2,481 2,492 2,503 2,514 2,526 2,537 2,548 2,548 沙特阿拉伯 8,978 9,061 9,145 9,228 9,311 9,395 9,478 9,561 9,645 9,728 9,811 9,895 9,978 9,978 阿联酋 2,912 2,926 2,939 2,953 3,000 3,047 3,094 3,140 3,187 3,234 3,281 3,328 3,375 3375 哈萨克斯坦 1,468 1,475 1,482 1,489 1,495 1,502 1,509 1,516 1,513 1,530 1,536 1,543 1,550 1550 阿曼 759 763 766 770 773 777 780 784 787 791 794 798 801 801 俄罗斯 8,978 9,017 9,057 9,096 9,135 9,174 9,214 9,253 9,292 9,331 9,371 9,410 9,449 9,449

资料来源：欧佩克

单位：千桶/日