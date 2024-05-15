印度大选：炼油能力、原油产量和储存成为新政府石油议程的首要问题

分析师和贸易人士称，世界石油市场日益相信印度将成为需求增长的中心，这将促使新的联邦政府优先考虑炼油和上游投资，并扩大石油储存设施和原油进口来源，以减轻地缘政治动荡加剧的影响。

同时，在俄罗斯石油足迹不断扩大的情况下，新政府将不得不加大外交努力，以确保与其传统石油供应国（如中东和美国）保持稳固的关系。在全球原油价格上涨的情况下，新政府也将面临迅速找到方法控制国内燃料价格的压力。

新加坡研究咨询公司Asia Decoded的董事兼首席经济学家Priyanka Kishore表示："石油需求呈指数级增长，将对外部平衡构成巨大挑战，并对国内经济产生溢出影响。"

她补充说："随着经济继续发展，工业化程度进一步提高，以及消费者在汽车和其他耐用品上的支出增加，新政府将必须确保，石油效率方面的收益不会被逆转。"

根据国际能源署（IEA）的数据，未来7年内，印度将新增100万桶/日的炼油厂蒸馏能力，超过中国以外的世界上任何其他国家。

然而，政府官员说，印度国有炼油商的扩建计划将越来越侧重于将原油到石化的转化率从目前的约4%-5%提高到约10%-15%。印度目前的年炼油总能力为2.54亿吨。

印度石油行业一位资深消息人士说："作为印度石油战略的一部分，石化产品将越来越重要。这将是重点关注的领域之一。"

根据标普全球大宗商品的数据，印度的石油需求预计将从2023年的约450万桶/日增长到2030年的高达554万桶/日。在能源转型和电动汽车冲击运输燃料需求的情况下，炼油商日益重视石化方面的投资，作为打造持续增长的更广泛战略的一部分。

上游梦想

在上游领域，在地缘政治动荡和清洁燃料正在改变全球能源格局之际，印度正在加速推动确保能源安全。但分析人士和贸易人士认为，新德里面临着一项艰巨的任务。

标普全球大宗商品的数据显示，过去10年，由于成熟油田自然下降，以及现有发现缺乏资金和新发现数量减少，上游产量以复合年率计下降近1.1%。

国营上游生产商Oil India Ltd.董事长兼董事总经理Ranjit Rath表示："上游投资的稳定增长对于印度拥抱新能源格局至关重要，这种新能源格局采用统一的方法，并为所有类型的燃料提供一席之地，以确保公平转型。"

储油能力

在石油储存方面，印度的石油总储存能力远低于国际能源署一些成员国的水平。

印度的脆弱性显而易见，尤其是面对最近的中断，如在红海发生的中断，以及中东紧张局势加剧的情况。分析人士认为，这凸显出该国需要采取战略措施和投资，以增强该国的能源韧性，并减轻与外部依赖相关的风险。

印度战略石油储备有限公司（Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd.）前首席执行官HPS Ahuja表示："鉴于当今世界形势，印度将不得不加速石油储存扩张的第二阶段，以缓冲任何潜在贸易流中断的影响。"

印度的战略石油储备能力为533万吨，相当于约9.5天的石油净进口总量。此外，国有石油公司持有的原油和石油产品储存设施相当于64.5天的净进口总量。因此，根据一份议会小组报告，目前原油和石油产品的总储存能力为74天的净进口总量。

国际能源署成员国必须确保石油库存水平至少相当于其90天的净进口量。对于第二阶段，印度已经制定进一步增加储存能力的计划，再增加650万吨，这将增加12天的石油储存需求。

分析人士表示，这将是印度新政府的优先事项，因为新德里一直在寻求成为国际能源署的正式成员。

不断变化的贸易流图

俄乌冲突前，印度原油篮子中60%以上由中东原油组成，北美、西非和拉美是其他主要来源。但根据标普全球大宗商品的数据，俄罗斯占印度原油进口总量的份额从2019年的低至5%上升至2023年的约40%，并从其他主要供应地区抢夺了市场份额。

根据标普全球大宗商品的数据，2023年，俄罗斯占印度原油进口总量的35%以上，达到170万桶/日，导致非洲和中东原油流入放缓。

Synergy Consulting油气董事总经理Rajat Kapoor表示："近年来，印度对中东原油的依赖已大幅减少，俄罗斯已成为其最大的原油供应国。然而，伊拉克、沙特阿拉伯和阿联酋合计仍占总进口量的45%以上，在该国的原油结构中发挥着非常重要的作用。"

他补充说："在一个有可能演变成冲突区域的地区拥有如此大量的敞口，对印度而言不是好兆头。该国不仅必须应对价格高于正常水平的市场，还要面对供应方面的中断影响来自中东的货物这一真实的可能性。"

经济影响

CRISIL（隶属于标普全球）印度首席经济学家Dharmakirti Joshi表示，疫情后地缘政治紧张局势加剧和油价波动并未削弱印度经济的韧性。

他说，由于印度目前的经常账户赤字（CAD）相对较小，外汇储备充足，核心通胀和燃料通胀较低，因此原油价格的短暂飙升现在并不令人担忧。

但如果原油价格大幅上涨并保持高位，那么高价格将成为一个问题，对新政府有效管理局势至关重要。

他补充说："原油价格每桶上涨10美元，就会将CAD/GDP的比率推高40个基点，并将GDP增长削减约20个基点。"

多年来，在许多产品价格放开后，政府的石油补贴负担已大幅下降。政府还通过直接利益转移的方式向公民发放燃气补贴。

Joshi表示，因此，目前原油价格高对财政的影响要小得多。

Joshi补充道："石油和天然气价格一直被排除在商品和服务税（GST）的管辖范围之外。对两党GST理事会而言，将其纳入将是一项艰巨的任务，因为这需要在联邦政治体系中的各州之间建立复杂的共识。"