由于继续遭受乌克兰的无人机袭击，俄罗斯石油产品出口降至疫情后低点

油轮跟踪数据显示，4月俄罗斯石油产品出口量降至疫情后低点，原因是莫斯科正在努力修复仍受到乌克兰无人机袭击的西部炼油厂。

根据标普全球Commodities at Sea的数据，4月下半月，俄罗斯柴油、燃料油、石脑油和其他成品油出口装载量小幅上升，达到平均194万桶/日。4月平均水平较3月下降36万桶/日，较1月水平低近70万桶/日，当时乌克兰开始对俄罗斯炼油产能进行一连串远程无人机袭击。当月，洪水还导致产能为11.6万桶/日的Orsk炼油厂停产两周。

俄罗斯石油产品出口量上一次降至200万桶/日以下是在2020年年中新冠肺炎疫情封锁高峰期。

据俄罗斯国防部称，在中断三周后，乌克兰于4月27日发动了迄今为止最大规模的无人机袭击之一，当时在俄罗斯克拉斯诺达尔地区上空击落了66架无人机，Ilsky和Slavyansk炼油厂受损。4月30日，俄罗斯34.2万桶/日的Ryazan炼油厂在遭到新的无人机袭击后发生火灾。

据标普全球大宗商品估计，在俄罗斯急于修复受损装置之际，目前约有60万桶/日的炼油产能处于停产状态，低于上月的逾100万桶/日。

数据显示，4月俄罗斯最大的燃料出口——柴油——平均为73.7万桶/日，环比下降13.7万桶/日，自1月以来下降24万桶/日。俄罗斯4月石油产品出口量下滑的主要原因是燃料油，环比下降14.7万桶/日，自1月以来下降22万桶/日。石脑油、汽油和减压柴油出口量分别较3月下降7.2万桶/日、5.8万桶/日和6.1万桶/日。

市场反应

鉴于俄罗斯似乎能够迅速恢复受损产能，并提高未受袭击影响的工厂的原油加工量，一些市场观察人士已经降低了对出口的影响可能对供应造成冲击的预期。据当地报道，俄罗斯也一直在努力通过优先通过铁路运输石油产品来填补任何地区燃料供应短缺。

在大西洋地区，随着炼油厂停运情况有所缓解，且库存水平足以满足疲软的需求，抵消了俄罗斯出口下降的影响，柴油裂解价差继续走低。

根据标普全球旗下普氏的评估，事实证明，ICE低硫柴油期货基本对袭击事件无动于衷，较4月5日的峰值下跌了10%。5月1日，鹿特丹市场相对于即期布伦特原油的柴油裂解价差低于16美元/桶，低于4月的18.50美元/桶和2月的31美元/桶。

标普全球的石油分析师在最近的一份报告中表示："俄罗斯石油行业再次证明了其韧性，平均仅需三周时间即可重启受到无人机袭击的炼油厂。尽管如此，无人机行业快速增长和乌克兰无人机航程增加仍将对俄罗斯能源基础设施构成威胁。我们预计，如果没有进一步的袭击，俄罗斯成品油出口在5月将保持疲弱，并逐步恢复正常。"

对印度出口大幅增长

最新的油轮数据显示，过去两个月俄罗斯的海运原油装载量有所增加，可能是因为有更多原油被撤回港口，具体取决于受损的炼油厂是与国内燃料供应还是出口基础设施相关。

数据显示，4月海运原油流量平均为384万桶/日，与3月的382万桶/日相比变化不大，但高于去年同期350万桶/日的平均水平。

数据显示，4月俄罗斯对印度的原油出口量飙升至近200万桶/日的11个月高点，环比增加35万桶/日。11月印度对俄罗斯原油的进口量降至130万桶/日，原因是与莫斯科发生货币支付纠纷，以及西方对俄罗斯石油的制裁更加严格，导致印度炼油商避开俄罗斯的Sovcomflot油轮船队。

数据显示，随着对印度出口飙升，俄罗斯对中国的原油供应量环比减少近20万桶/日，至114万桶/日。流向土耳其的原油减少7万桶/日，至31.2万桶/日。土耳其是俄罗斯的第三大原油买家。

同时，尽管受到为避免红海航运持续威胁而绕过好望角的较长航程的支撑，最近几周俄罗斯海运石油数量已从创纪录高位回落。

根据CAS的数据，截至5月2日，超过1.9亿桶的俄罗斯原油和石油产品在海上，低于2月底创下的2.16亿桶的近期高点。其中，原油为1.19亿桶，石油产品为7,400万桶。