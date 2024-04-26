韩国购买美国原油的价格连续第二个月低于沙特阿拉伯原油

4月24-26日，业内人士称，3月韩国连续第二个月减少沙特阿拉伯原油的进口并增加美国原油的进口，原因是中东地缘政治紧张局势导致波斯湾-亚洲油轮保险成本上升，美国原油的原料交易经济性更具吸引力。

来自韩国国家石油公司（Korea National Oil Corp.，KNOC）的最新数据显示，这个亚洲第三大原油进口国3月从沙特阿拉伯进口了2,806.1万桶原油，同比下降12.3%，而从美国进口的原油（主要是包括WTI Midland在内的轻质低硫原油）同比增长17.6%至1,226万桶。

当被问及包括SK Innovation和Hyundai Oilbank在内的韩国主要炼油商2024年上半年的沙特阿拉伯原油长协供应合同及其典型的月度提货范围时，他们拒绝置评，但表示近几个月来发货量有所下降，因为今年迄今，沙特阿美的原油官方售价普遍偏高，并且波斯湾-亚洲物流成本有所增加。

KNOC数据显示，3月炼油商为沙特阿拉伯原油船货支付的平均价格为85.25美元/桶，比同月收到的美国原油的月均价格83.7美元/桶高出1.55美元/桶。KNOC的进口成本数据包括运费、保险费、税收和其他行政和港口费用。

仅就质量而言，包括美国WTI Midland在内的轻质低硫原油价格通常应高于沙特高硫原油。因此，炼油商在2023年第四季度购买美国原油的平均价格为92.44美元/桶，而同期沙特阿拉伯原油的价格为90.46美元/桶。

然而，从2月开始，进口成本比较发生了逆转，当月美国原油价格比沙特阿拉伯原油便宜1.76美元/桶。

韩国一家大型炼油商的原料管理人士表示："随着欧佩克+将其紧缩生产战略延长至2024年，沙特阿美发布的（原油）官方售价数次高于普氏迪拜市场结构。"普氏隶属于标普全球大宗商品。

首尔的炼油厂原料经理表示，以伊冲突导致中东紧张局势升级，以及对红海及周边地区海上安全的持续担忧，增加了进口中东高硫原油的物流成本。

另一家位于蔚山的韩国炼油商的原料和物流经理说："（波斯湾-亚洲）VLCC的供应实际上很好，但保险费和其他与安全相关的成本已经飙升，增加了总体交付成本。"

标普全球早前援引多位船运人士的消息报道，红海的额外战争险保费一直为船体和机器价值的0.5%-1.0%，因船龄和大小而异，而波斯湾的这一比例为0.0001%，如今波斯湾的保费将大幅上升。

同时，炼油厂和贸易人士强调，美国原油质量更高、航程更长，成本应比中东高硫原油至少高2美元/桶，但韩国与美国的自由贸易协定使韩国买家在购买WTI Midland现货时相对于其他亚洲买家具有巨大优势。

一家韩国炼油商驻新加坡原料采购团队的一位贸易人士此前告诉标普全球，韩美自由贸易协定使采购WTI Midland原油的成本削减多达2美元/桶。

CPC混合原油物流问题

物流问题也继续限制韩国的CPC混合原油采购，3月这种哈萨克斯坦轻质低硫原油的发货量同比下降62.7%至213.9万桶。

两家韩国主要炼油商的原料经理表示，由于愿意前往红海地区的船只明显减少，进口CPC混合原油的物流变得复杂。

CPC混合原油首先从生产设施通过田吉兹-黑海管道输送到俄罗斯黑海新罗西斯克港，然后通过苏伊士运河运到韩国港口。

据炼油厂直接知情人士称，自2023年底以来，运往韩国的CPC混合原油船货已绕过苏伊士运河，改用较长的好望角航线。

第二家韩国炼油商的原料经理说："由于交付和物流相关成本大幅上升，裂解哈萨克斯坦轻质低硫原油的经济性越来越差。"

2024年上半年迄今，普氏基于CIF奥古斯塔（CIF Augusta）评估的CPC混合原油估价较即期布伦特平均折价3.03美元/桶，而2023年下半年的平均折价为1.30美元/桶，反映出亚洲买家对地中海原油的兴趣下降。

3月韩国十大原油供应国（单位：千桶）

供应国 2024年3月 2023年3月 同比变化 2024年2月 环比变化 沙特阿拉伯 28,061 32,004 -12.3% 25,390 10.5% 阿联酋 13,981 8,340 67.6% 11,110 25.8% 美国 12,264 10,427 17.6 % 伊拉克 -10.0% 8,000 7,770 3.0% 8,419 -5.0% 科威特 7,447 10,781 -30.9% 7,851 -5.1% 卡塔尔 4,861 6,192 -21.5% 4,136 17.5% 哈萨克斯坦 2,139 5,727 -62.7% 0 #DIV/0! 巴西 1,474 1,929 -23.6% 2,853 -48.3% 墨西哥 1,224 1,994 -38.6% 772 58.5% 阿尔及利亚 1,047 627 67.0% 1,758 -40.4% 总计* 82,596 91,780 -10.0% 89,026 -7.2% 13,626

供应国 2024年1-3月 2023年1-3月 变化 沙特阿拉伯 82,469 88,686 -7.0% 美国 40,105 36,058 11.2% 阿联酋 36,552 25,049 45.9% 科威特 28,004 29,631 -5.5% 伊拉克 24,271 22,475 8.0% 卡塔尔 14,091 17,192 -18.0% 墨西哥 5,942 7,956 -25.3% 哈萨克斯坦 5,299 13,075 -59.5% 巴西 5,270 6,310 -16.5% 澳大利亚 5,235 7,324 -28.5 % 总计* 260,750 260,577 0.1%

*包括其他供应国

资料来源：韩国国家石油公司