印度和沙特阿拉伯寻求就即将开展的炼油项目进行合作

印度政府官员4月22日表示，印度和沙特阿拉伯已同意在印度的两个即将开展的炼油项目上进行合作，此举将有助于将两国的能源合作范围扩展到传统的买卖关系之外。

在印度总理纳伦德拉•莫迪访问沙特阿拉伯期间，双方同意扩大能源合作。印度政府官员补充说，随着印度对能源的需求不断增长，沙特阿拉伯将继续成为其能源安全之旅的亲密伙伴。

一位政府消息人士在莫迪访问沙特阿拉伯时表示："双方对于在印度合作建立两座炼油厂的协议尤其支持，也满意在税收问题上取得的进展。"

根据政府官员的说法，2023-24年（4月至3月）两国之间的能源贸易达到257亿美元，沙特阿拉伯是印度第三大原油和石油供应国，占印度原油总进口的14.3%。此外，沙特阿拉伯也是印度第三大液化石油气（LPG）供应来源，占印度LPG总进口的约18%。

印度总理纳伦德拉•莫迪在访问期间接受《阿拉伯新闻》采访时表示："能源一直是我们经济合作的重要支柱。沙特阿拉伯一直是我们强大而可靠的能源伙伴。它是我们原油和其他石油产品的主要供应商之一。"

印度新建的炼油厂

业内和政府消息人士告诉普氏能源资讯，印度计划建立新的炼油厂，这吸引了沙特阿美的投资兴趣，至少在其中一个项目中进行投资，并扩大其在不断增长的石油和石化市场中的影响力，尽管近年来面临多重挫折。

他们补充说，两家国有企业——巴拉特石油公司（BPCL）和印度石油天然气公司（ONGC）——建设新炼油厂的战略举措将为中东的最大石油生产国打开一个机会窗口。

政府消息人士称，BPCL正打算敲定在安得拉邦南部建设新炼油厂的计划，ONGC则计划在古吉拉特邦西部建设一座炼油厂，这些炼油厂的细节仍在制定中。

标普全球大宗商品的南亚石油研究负责人Abhishek Ranjan表示："阿美公司正在进行的讨论，旨在收购BPCL和ONGC拟建炼油厂的股份，这似乎与这一战略方向一致。如果他们能够就这些炼油厂达成合作伙伴关系，阿美公司不仅可以确保其原油的稳定供应，还能获得相当大比例的炼油产出，用于在印度零售市场销售。"

行业消息人士称，尚未决定的关键点之一是从阿美公司获取的原料比例。该名消息人士补充说，印度炼油商希望保持灵活性，不会将这些炼油厂的大部分原料量承诺给阿美公司。

阿美公司拒绝对任何具体的投资计划发表评论，但表示印度仍然是该公司的重点投资对象。

如果达成协议，沙特阿拉伯在印度原油市场中的份额将有所提高。根据标普全球Commodities at Sea数据，2024年沙特阿拉伯成为印度第三大原油供应国，仅次于俄罗斯和伊拉克，供应量为62.5万桶/日。

2018年，印度宣布计划建立一个年产能为6,000万吨的超级炼油及石化工厂——拉特纳吉里炼油厂。该项目计划由三家国有炼油企业——印度石油公司（IOCL）、印度斯坦石油公司（HPCL）和巴拉特石油公司（BPCL）共同建设，而沙特阿美和阿布扎比国家石油公司（ADNOC）已签署初步协议以获取该项目的股份。然而，该项目面临诸多延误，何时能够启动仍然存在疑问。

此外，拟议中的将信实石化业务20%股份以150亿美元出售给阿美公司的交易也被取消，双方同意"重新评估他们的协议"。

扩大能源合作范围

莫迪表示，随着世界逐渐转向更清洁和可持续的能源，印度正以雄心勃勃的目标推进绿色转型，并补充说他对印度在2030年前实现500吉瓦可再生能源目标充满信心。

莫迪补充道："即便是在这一进程中，与沙特阿拉伯的合作空间也是巨大的。这包括供应链、循环经济、能源效率和绿色氢能等领域。作为国际太阳能联盟的合作伙伴，两国可以共同致力于未来能源需求的创新解决方案。"

他补充道："我们目前正在进行印度与沙特阿拉伯及更广阔地区之间电网互联的可行性研究。"

莫迪表示，鉴于两国之间的地理位置接近，这给予了两国一种天然的联系。因此，即使是在全球面临挑战的情况下，双边贸易关系不仅没有中断，反而不断发展。

莫迪补充道："虽然能源、农业和化肥等行业是我们贸易的主要领域，但多元化的努力已经取得了成果。印度企业和沙特工业正在建立更紧密的联系。"