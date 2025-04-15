继原油之后，印度瞄准LPG洞库扩建，以缓解价格波动和供应风险

在地缘政治动荡日益加剧的背景下，为缓解价格波动和供应风险，印度正在推进其液化石油气（LPG）地下洞库的扩展计划，将其石油储存和战略储备扩展到（原油以外的）更广泛领域。

分析师和行业消息人士告诉普氏能源资讯，印度的地下洞库LPG储存能力预计将在2025年增加一倍以上，位于印度南部的新设施预计将在今年晚些时候投入运营。这一发展是该国国营石油公司的一项战略举措，旨在提高库存水平，以应对潜在的供应冲击并增强能源安全。普氏能源资讯隶属于标普全球大宗商品。

标普全球大宗商品公司亚洲和中东地区首席研究分析师Anmol Bhushan表示："印度正在大力加强其LPG基础设施，以满足不断增长的国内需求并确保长期能源安全。"

Bhushan表示："这些发展遵循印度设定的目标，即减少对现货进口的依赖、稳定国内价格，以及减轻石油营销公司因政府控制定价而面临的财务损失。通过改善基础设施，印度有望减少运输成本和减轻亏损，同时维持住宅和商业领域的LPG需求。"

印度斯坦石油公司（HPCL）和政府官员表示，该公司正在曼加罗建设一个8万吨的地下LPG岩石洞库，预计将在2025年年中投入运营。该项目将使该国今年的地下洞库LPG储存总容量扩大到约14万吨。目前唯一正在运营的洞库是由South Asia LPG公司（SALPG）运营的6万吨容量洞库。

分析师和业内消息人士表示，新的洞库将增强印度的供应链韧性，并缓解价格波动。该设施战略性地位于该国最大的LPG进口码头附近，该码头在2024年进口了400万吨LPG。通过公路、铁路和管道，该设施将能够在印度南部和中部实现高效分配。

咨询公司Alvarez and Marsal的高级总监Tushar Bansal表示："受清洁燃料需求的推动，印度对LPG的需求日益强劲，增加了对昂贵进口的依赖，导致该国面临价格波动。

Bansal说："一个新的LPG储存设施不仅能提高印度的供应安全，还能增强印度在一定程度上抵御价格大幅波动的能力。此外，这还能控制对LPG的补贴支出，从而支持政府预算。

推动基础设施建设

据业内消息人士称，HPCL还在考虑在瓦多达拉建造另一个容量为6万吨的地下设施，这将使地下洞库的总容量到2027年扩大至20万吨以上。

印度一家炼油厂的消息人士表示："鉴于我们看到的供应风险，持有更多的石油库存是势在必行的，无论是LPG还是原油。"

根据标普全球大宗商品的数据，印度目前的LPG总储存能力，包括地面储罐和地下洞库，总计为190万吨，仅能提供21.5天的供应保障。印度计划在未来两到三年内增加约41万吨的总体储存能力，以加强战略储备，防范市场动荡，例如在俄乌冲突期间经历的价格飙升。此外，即将在2025年启动的2,800公里长的坎德拉-戈勒克布尔管道预计将进一步提高供应效率。

2024年，印度的LPG进口量增长了近12.5%，这得益于政府在大选前宣布的重大补贴和折扣所激发的强劲购买兴趣。展望未来，标普全球大宗商品预计，印度住宅和商业领域的LPG需求将以较前几年温和的速度增长。

Bhushan表示："尽管新增了储罐和洞库，但我不认为2025年印度的LPG进口量会大幅增加，尤其是与2024年超过12%的激增相比。然而，在短期内，随着GAIL新的丙烷脱氢装置投产，丙烷需求预计将上升，这可能会导致2025年下半年或2026年初丙烷进口开始增加。"据GAIL称，该装置的名义产能为每年50万吨。

位于印度以外的原油战略储备

在原油方面，印度正在国内扩大其战略储备，并探索阿曼和其他中东国家作为潜在选址，以加速储备能力扩张，尤其是在当前地缘政治紧张局势下。

印度的战略石油储备目前可提供约9.5天的总净石油进口。此外，国有石油公司持有的原油和石油产品储存设施可提供64.5天的总净进口保障。全国原油和石油产品的总储存能力相当于74天的总净进口。

另一方面，国际能源署成员国有义务确保石油储备水平至少相当于其净进口量的90天。

在初始阶段，印度在三个地点建立了战略石油储备，总容量为533万吨：安得拉邦的维沙卡帕特南133万吨，卡纳塔克邦的曼加罗150万吨，以及卡纳塔克邦的帕杜尔250万吨。

在第二阶段，印度计划通过在两个地点增加额外的650万吨战略石油储备来进一步扩大储存能力：在东部奥迪沙邦的昌迪霍尔增加400万吨，在帕杜尔增加250万吨。建立这些战略石油储备将采用一种公私合营模式，即设计、建造、融资、运营和转让（DBFOT）。