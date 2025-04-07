尹锡悦弹劾将提振韩国货币和原油进口经济

韩国前总统尹锡悦的弹劾可能会遏制韩元的急剧下跌，因为外国投资者信心恢复，这为炼油商的原油原料采购经济和整体炼油利润率的改善铺平了道路。

在尹于2024年12月3日宣布戒严后，外国资金回流加速，导致美元兑韩元汇率升至十多年来的最高水平，这严重损害了这一亚洲第三大原油进口国和全球第四大原油买家的能源和商品购买力。

首尔和新加坡的金融市场专家和分析师表示，由于美国一系列关税和国内政治不确定性，韩元等高度风险敏感的亚洲货币容易受到全球经济增长担忧的影响。然而，尹的下台有利于恢复外国投资者信心，韩元有望回升，或至少跌势可能放缓。

4月4日，韩国宪法法院在经过111天的听证会后，一致裁定接受对尹的弹劾请求。

2024年12月26日，在首尔的盘中交易中，美元兑韩元汇率飙升至1,487韩元，创下15年零9个月以来的最高水平。该货币对在4月7日当地时间下午1点的最新报价为1,465.16韩元。

根据包括韩华道达尔在内的三大炼油和石化制造商的运营和原料经理表示，波动的美元兑韩元汇率威胁到了整体炼油利润率，因为本币的疲软削弱了在国际市场上购买原料原油、石脑油和液化石油气的购买力。

首尔和新加坡的原料管理和交易人士称，每当美元兑韩元汇率上升10韩元，炼油商通常可能会遭受5,000万至1亿美元的外汇相关损失。消息人士补充说，韩元贬值还会增加炼油商和石化生产商发行的短期银行贷款和美元计价公司债券的利息支付。

然而，炼油商和货币市场参与者乐观地认为，未来资本回流将放缓，如果外国投资者重新对韩国股票和政府债券产生兴趣，韩元价值可能会回升。

根据投资和证券公司（包括Mertiz证券、KB金融和瑞银）的固定收益市场分析师的说法，试图威胁国家立法系统和公民的领导人以和平、合宪和民主的方式被罢免，这一事实可能会受到主要外国基金、投资机构和私人投资者的欢迎，从而恢复对韩国资产的信心，当然还有对货币的信心。

韩国蔚山一家大型炼油厂的原料和物流经理表示："通常，炼油商会拨出大量资金来对冲油价波动和外汇市场的波动......本地货币的稳定性应该可以显著减少在这些不必要的对冲费用上的支出。"

根据韩国国家石油公司（KNOC）最新数据显示，2025年前两个月，韩国进口了1.6626亿桶原油，炼油厂在此期间支付的平均价格为每桶79.44美元。KNOC的进口成本数据包括运费、保险、税费以及其他行政和港口费用。

标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯评估，中东实物高硫原油基准迪拜现货在1月至2月的平均价格为79.165美元/桶。

石油产品出口

韩国目前的领导层真空对炼油厂的现货和长期石油产品供应承诺没有构成风险。据包括S-Oil在内的三大炼油厂的中馏分市场营销人员表示，至少在韩元完全恢复之前，可能会更关注石油产品出口而非国内销售。

"国内政治与私营企业绝对没有任何关系，当然也与韩国中间馏分油供应没有任何关系，"一家大型炼油厂的销售和市场营销主管说。

根据KNOC的数据，作为亚洲最大的净出口国和清洁石油产品供应商，韩国在前两个月共售出6,310万桶汽油、柴油和航空燃油。

在最近的现货招标中，据称GS Caltex向一位未具名的亚洲买家出售了30万桶Jet A-1燃料，装船日期为4月22日至26日，价格为每桶较普氏新加坡航空燃料/煤油评估均价低约80-90美分，FOB。

总理韩德洙代表总统正在审查一项计划，准备在4月8日的例行内阁会议上确认并宣布下届总统选举日期为6月3日。根据宪法和《公职选举法》，6月3日将是最晚的日期，该法规定在弹劾确认后60天内必须举行选举。