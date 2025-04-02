尽管遭遇双重挫折，沙特阿美仍有意投资印度炼油厂

行业和政府消息人士告诉普氏，印度计划建设新的炼油厂，这重新激发了沙特阿美对至少其中一个项目进行投资的兴趣，希望在不断增长的石油和石化市场中扩大其影响力，尽管近年来面临多次挫折。

他们补充道，尽管沙特阿美早先计划收购计划中的Ratnagiri炼油厂以及Reliance的股份相继落空，但两家国有企业——Bharat Petroleum Corp.（BPCL）和Oil and Natural Gas Corp.（ONGC）——建设新炼油厂的战略举措将为中东最大的石油生产商打开另一个机会窗口。

一位资深业内人士表示："现在还处于初期阶段，但新的印度炼油厂将为沙特阿美提供机会。考虑这些机会是合乎逻辑的，但我相信沙特阿美在任何协议完全达成并签署之前不会指望任何事情。我们已经看到沙特阿美之前有两次机会非常接近成功。"

政府消息来源称，BPCL正在敲定在南部安得拉邦建设新炼油厂的计划，ONGC计划在西部古吉拉特邦建一座炼油厂，这些炼油厂的细节仍在制定中。

印度市场是沙特阿美的重点优先事项

沙特阿美拒绝对任何具体的投资计划发表评论，但表示印度市场仍然是公司重要的投资优先事项。

如果达成协议，此举将使沙特阿拉伯提高其在印度原油市场的份额。根据标普全球Commodities at Sea的数据，2024年沙特阿拉伯成为印度第三大原油供应国，仅次于俄罗斯和伊拉克，供应量为62.5万桶/日。

印度石油工业联合会的炼油和营销总监DLN Sastri说："对沙特阿美来说，参与新计划的炼油厂将非常有意义。问题是，作为任何协议的一部分，沙特阿美将最终确定多少比例的原料使用？为了保持灵活性，这些炼油商可能不想将大部分原料承诺给沙特阿美。"

标普全球大宗商品南亚石油研究负责人Abhishek Ranjan表示，由于远东炼油厂面临利润率下降和合理化威胁的压力，印度不断扩大的炼油能力将为沙特阿美提供一个机会。

他补充道："沙特阿美对BPCL和ONGC炼油厂的任何兴趣都将与这一战略方向保持一致。如果他们能够在这些新炼油厂中获得成功的合作伙伴关系，沙特阿美不仅可以确保其原油的稳定供应，还将获得印度零售市场上相当大份额的炼油产出。"

印度计划到2028年将炼油能力从2.581亿吨提高到3.095亿吨。标普全球大宗商品估计，除了当前的蒸馏能力扩张计划外，到2030年代初，印度还需要额外40万桶/日的假设能力，这表明在这个世界主要需求中心和增长最快的经济体之一中有充足的投资空间。

先前的挫折

几年前，印度宣布计划建立一个名为Ratnagiri炼油厂的超级炼油及石化综合体，年产能为6,000万吨。该项目计划由三家国有炼油公司——IOC、HPCL和BPCL共同建设，而沙特阿美和阿布扎比国家石油公司（ADNOC）已签署初步协议以参与该项目。然而，该项目面临多次延误，何时能够启动成为一个疑问。

拟议中以150亿美元将Reliance石油化工业务20%的股份出售给沙特阿美的交易也被取消，双方同意"重新评估他们的协议"。

Ranjan补充道："尽管印度在Ratnagiri建立世界级炼油厂的尝试几乎失败，沙特阿美曾计划在其中获得重要股份，但印度仍然致力于增加其炼油能力。沙特阿美一直在积极寻求稳定的原油合作伙伴关系，作为其更广泛战略目标的一部分，重金投资于中国，并将印度视为一个关键市场，因为印度的石油需求正在迅速增长。"

除了印度计划的新炼油厂外，印度石油公司（IOC）还在扩建其位于Panipat、Paradip、古吉拉特邦和Barauni的炼油厂，以增加其产能并整合石化生产装置。BPCL也在扩建其Bina炼油厂的原油加工能力，并逐步整合石化生产能力。

HPCL Mittal Energy也扩大了其炼油能力并整合了石化产品，将石化强度提高到约20%。HPCL拉贾斯坦邦炼油厂正在拉贾斯坦邦开发一个年产900万吨的炼油和石化项目，其石化强度将达到约26%，是印度最高的之一。

一位资深业内人士表示："沙特阿美不太可能寻求在当前运营的炼油厂获取部分股份。相反，他们会考虑新建炼油厂，这可以为他们的原油提供一个增量销售渠道。但在5-6年后，当这些新炼油厂投入运营时，石油需求前景可能发生多大变化是他们需要评估的一个关键问题。"