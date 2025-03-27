印度委员会建议多样化成品油，购买原油用于战略石油储备

根据石油部的议会委员会报告，印度必须通过多样化其产品组合并增加对石化产品、生物燃料和可持续航空燃料的关注来扩大其炼油能力，以帮助炼油厂适应不断变化的市场需求并减少对传统石油产品的依赖。

报告称，到2028年，印度将把炼油能力从2.581亿吨提高到3.095亿吨，此次扩张将专注于建立灵活的生产能力，同时兼顾长期目标，平衡顺利过渡、利用本地能源资源和实现脱碳能源系统的目标。

报告称："委员会认为，需要付出更多努力，以确保即使在由于能源转型和向绿色能源转变导致石油产品需求开始下降之后，国家建立的庞大炼油基础设施仍能得到适当利用。"

标普全球大宗商品分析师认为，在印度正在推进的炼油厂扩建项目中，预计未来三年约58%的增长将来自棕地扩建，其余将来自绿地项目。

主要项目包括印度石油公司扩建其在帕尼帕特、帕拉迪普、古吉拉特邦和巴劳尼的炼油厂，以提高其产能并整合石化生产装置。巴拉特石油公司也在扩大其比纳炼油厂的原油加工能力，同时逐步整合石化生产能力。

HPCL Mittal Energy也扩大了其炼油能力并整合了石化产品，将石化强度提高到约20%。HPCL拉贾斯坦邦炼油厂正在拉贾斯坦邦开发一个年产900万吨的炼油和石化项目，预计石化强度约为26%，是印度最高的之一。

报告称："尽管印度每单位GDP（国内生产总值）的能源强度在下降，但为了维持增长和更高的经济活动，其能源需求一直在上升。因此，预计在近期内，对汽车燃料和炼油能力的需求将保持强劲。"

购买原油以填补战略石油储备（SPR）

印度的战略石油储备覆盖了大约9.5天的总净石油进口量，而国有石油公司持有的原油和石油产品储存设施则覆盖了64.5天的总净进口量，总的国家储存能力相当于74天的总净进口量。

报告称："委员会还敦促政府努力实现全球标准，即在国内维持90天的原油储备，作为一项长期措施。"

在第一阶段，印度在三个地点建立了战略石油储备，总储存能力为533万吨：在维沙卡帕特南为133万吨，在曼加罗尔为150万吨，在卡纳塔克邦的帕杜尔为250万吨。

报告敦促政府尽早将储库完全填满石油，以确保能源安全。

报告补充说："在赞赏政府等待合适时机和合适价格点采购石油以填充储库，避免支付过高原油费用的意图的同时，委员会也建议政府积极探索为战略储备安排更便宜原油的可能性，特别是考虑到当前的地缘政治因素。"

上游行业挑战

委员会指出，近年来原油和天然气产量没有显著增加，这导致石油产品进口依赖性增加。因此，需要为上游部门分配更多资金。

报告称："即使多年来勘探工作显著增加，仍未发现新的重要油田。委员会认为，勘探工作需要大幅增加，特别是在那些勘探较少的地区。"

标普全球大宗商品分析师认为，过去十年间，由于国有生产商运营的成熟油田自然枯竭、现有发现的商业化延迟以及新发现减少，印度的上游产量以每年1.1%的平均速度下降。

近年来，印度进行了多项上游改革，例如给予生产商更大的市场自由和开放区块许可政策，但海外对勘探招标的兴趣仍然难以捉摸。

对化石燃料的依赖

报告指出，煤炭仍然占据电力生产的很大一部分，但正在大力推动减少对化石燃料的依赖并增加可再生能源的份额。

报告称："全球向低碳经济的转变，由主导的气候叙事推动，对印度的能源部门和其他部门具有重大影响。这一转型旨在通过减少温室气体排放和促进可持续能源实践来缓解气候变化。"

采用可再生能源，如太阳能、风能和水能，对于减少碳排放至关重要，这需要在可再生能源基础设施和技术上进行大量投资。

报告补充道："减少对煤炭、石油和其他化石燃料的依赖将带来经济和社会影响，包括传统能源行业的失业以及对工人进行再培训的需求。"