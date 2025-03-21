如果制裁放松，韩国和日本的炼油商希望重新购买远东俄罗斯原油

韩国和日本的炼油商对最近的乌克兰和平谈判持乐观态度。如果对俄罗斯石油贸易的制裁放松或解除，北亚地区的主要原油买家有兴趣重新购买远东俄罗斯的低硫原油。

韩国和日本的炼油行业普遍对俄乌和平协议的最新进展表示欢迎。贸易商、原料经理和分析师都希望这些谈判能够结束冲突，并解除对俄罗斯石油的制裁。

对于韩国来说，远东俄罗斯原油向来非常重要。韩国是亚洲第三大原油买家。根据两家韩国主要炼油厂的原料经理的说法，远东俄罗斯是地理上最近的供应来源，可以提供每天20万桶或更多的原油，由于距离接近，可以在物流上实现显著的成本节约。

日本一家大型炼油厂的原料经理说道："目前还处于非常早期的阶段，美国、俄罗斯和乌克兰仅在讨论部分停火协议......但在经历多年的冲突后，这仍然是个重大进展，我们终于看到了隧道尽头的曙光，这可能解除对俄罗斯石油的种种制裁。"

在制裁实施之前，韩国和日本的主要炼油商和贸易公司，包括引能仕、出光兴产、SK Innovation、三井和GS加德士，都是远东俄罗斯ESPO混合原油、Sokol和萨哈林混合原油的主要买家。

根据普氏从多家炼油厂的消息人士收集到的数据，韩国最大的炼油商SK Innovation在制裁实施之前平均每月进口62万桶Sokol原油，并不定期每月进口74万桶ESPO原油。GS加德士平均每月进口29.4万桶Sokol原油，并间歇性每月进口72万桶萨哈林混合原油。现代石油银行不定期每月进口70万桶Sokol和萨哈林混合原油，而S-Oil间歇性每月进口70万桶ESPO原油。

根据日本经济产业省的数据，从2017年到2019年，日本平均每天从俄罗斯进口超过15万桶原油，使这个非欧佩克生产国成为日本前五大原油供应国之一。

然而，自2022年以来，韩国和日本的炼油商已积极逐步淘汰俄罗斯原油进口，许多主要买家暂停了新合同，并在制裁的背景下犹豫是否购买俄罗斯原油，以避免贸易、物流、法律和金融方面的复杂问题。

2023年，日本从俄罗斯进口的原油仅为每天2,000桶，2024年则没有接收任何货物，而韩国在2023年和2024年完全停止购买ESPO、Sokol和萨哈林混合原油。

远东俄罗斯原油的经济性

原料管理人士指出，从根本上讲，除非冲突和地缘政治风险完全解决，否则没有炼油厂会考虑进口俄罗斯原油。如果制裁被解除，他们将从经济角度分析俄罗斯原油价格将如何变化，从风险缓解的那一刻开始。

预计在冲突结束后，廉价的俄罗斯原油将进入市场。一旦风险完全消除，ESPO和Sokol原油将因其有利的运输距离、质量和价格而成为炼油厂的理想选择，乌山一家大型韩国炼油厂的原料经理表示。

行业消息人士指出，从远东俄罗斯港口（包括科兹米诺和德卡斯特里码头）到北亚的航行时间不到一周，而从东南亚和大洋洲出发需要10-15天，从波斯湾港口出发需要长达30天，从美国墨西哥湾沿岸出发则需要超过45天。

"短途航行使其在经济上可行，尤其是在运费非常高昂的时期，"另一家韩国主要炼油厂的原料和物流经理表示。

此外，据日本一家炼油厂的原料经理和一家日本综合贸易公司的市场分析师表示："日本重新购买远东俄罗斯原油可以作为中东现货货物采购的谈判工具，因为轻质低硫的Sokol和萨哈林混合油，以及中质低硫的ESPO，可替代各种波斯湾等级原油。

Sokol原油，API比重为39.7度，硫含量为0.18%，经常直接与一些中东轻质高硫原油竞争，如阿布扎比的Murban原油。Murban原油以其高产量的馏分油如航空燃油和煤油而广受欢迎。

3月20日，普氏（隶属于标普全球大宗商品）评估Sokol原油CFR北亚价格较普氏即月迪拜原油价格折价1.75美元/桶。最新评估的ESPO原油未来一个月FOB科兹米诺价格较普氏迪拜原油价格折价5.80美元/桶。