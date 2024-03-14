普京再次当选总统，俄罗斯制定油气新路线

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京将在周末进行的毫无悬念的选举中开始新的任期，俄罗斯将走上一条彻底改变的道路，即加强欧佩克+联盟，并使该国能源行业脱离前七国集团（G7）合作伙伴。

3月15日至17日举行的投票将正式允许普京在未来10年的剩余时间内掌权，但在投票前夕，乌克兰对俄罗斯炼油厂发动了前所未有的袭击，欧盟和美国对俄罗斯也发起了制裁行动。由于失去获得技术和融资的机会，制裁威胁到该国的石油生产。

3月12日，普京在电视讲话中似乎淡化了俄罗斯与欧佩克不断加深的关系，指出减产可能会给美国页岩油行业带来救助。页岩油行业并非俄罗斯的主要目标，因其"缺乏前景"而被普京不屑一顾。

但如果有什么不同的话，那就是俄罗斯与欧佩克的关系越来越密切，以及沙特领导层近年来越来越背离其对美国的传统忠诚。最新的欧佩克+减产使莫斯科与该组织的关系更加紧密，随着时间的推移限制其上游产量，而不仅仅是像以前那样限制出口水平。

巴西最近以观察员身份加入欧佩克+，凸显了俄罗斯长期以来寻求建立替代政治和贸易关系的努力，巴西目前是俄罗斯柴油的主要接收国，而俄罗斯很可能会得到巴西的农产品供应作为回报。

直到最近，俄罗斯一直依赖G7国家的油气巨头，尤其是在萨哈林岛和亚马尔半岛等地区开展要求更高的油气项目，这些合作关系现已结束。标普全球大宗商品分析师目前预计，俄罗斯产量最早将在2024年进入逐步下降阶段，部分原因是无法获得最佳技术。

在是否愿意不顾胡塞武装在红海对油轮的袭击，并继续使用这条路线向亚洲运输石油方面 ，俄罗斯的分歧也显而易见。

巴黎的俄罗斯分析师George Voloshin告诉标普全球大宗商品，虽然俄罗斯船只也未能幸免于攻击，但"俄罗斯似乎并不担心，并可能会继续受益于较短的红海航线，因为他们预计自己的船只不会再次成为攻击目标。"

胡塞武装的袭击迫使许多公司通过绕过南非的较长路线发送货物，这也凸显了俄罗斯正在努力加强铁路和管道路线，将石油和天然气输送到东亚、中亚和南亚。

根据标普全球Commodities at Sea的船舶跟踪数据，印度已成为乌拉尔原油的主要买家，而这些原油此前主要运往欧洲，2月俄罗斯太平洋沿岸的ESPO原油装船量达到92.6万桶/日，创月度新高。

基础设施运营商俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）强调了其加强从西西伯利亚到太平洋科兹米诺港口的管道连接，并恢复通往该港口的可以运输原油的铁路连接的努力。

鲜为人知的是，俄罗斯支持土耳其和阿塞拜疆正在推动的高加索地区新基础设施——即"Zangezur"铁路走廊。这条路线将穿越亚美尼亚领土，遭到亚美尼亚的强烈反对，但被视为有可能加强俄罗斯与伊朗在基础设施方面的联系。

面临困境的行业

尽管官方称赞俄罗斯为增强韧性所做的努力，但乌克兰在大选前对俄罗斯炼油厂和燃料库发动的一波袭击可能会在政治上造成不安，并可能对燃料供应造成干扰。

3月13日对34.2万桶/日的Ryazan炼油厂发动的袭击尤其敏感，因为该炼油厂是俄罗斯最大的炼油厂之一，向莫斯科地区供应产品。也有迹象表明，技术制裁阻碍了此前停产后的修复，尤其是卢克石油公司位于下诺夫哥罗德的Norsi炼油厂。

克里姆林宫试图通过从3月1日起实施为期6个月的汽油出口禁令来保障供应，但这未能阻止圣彼得堡交易所产品价格的攀升。面对Norsi的催化裂化停产和此前无人机袭击造成的计划外停产，俄罗斯炼油厂2月份的加工量已经较年初下降了7%。

Voloshin评论说："现在谈论对俄罗斯炼油能力的任何长期严重损害还为时过早，但最近对俄罗斯炼油厂和燃料库的无人机袭击事件大大加剧了风险。"

上游方面，有迹象表明，俄罗斯主要生产商仍在投资补充产量。 3月6日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom Neft）宣布对位于东西伯利亚的120亿桶Chonsky油田群进行新投资，旨在补充ESPO产量。

尽管如此，标普全球大宗商品欧亚能源咨询服务总监John Webb表示，俄罗斯石油公司（Rosneft）的Vostok Oil项目等具有里程碑意义的项目的进展依然存在疑问，该项目有可能将原油从ESPO管道转移到一个新的北极港口，但似乎落后于计划。

他说，欧亚能源咨询服务"仍然对俄罗斯石油行业整体自我补充的能力持怀疑态度，基本情况仍然是从今年开始俄罗斯石油产量将逐年稳步下降。"