欧佩克+将减产协议延长至6月，等待需求上升

欧佩克及其盟国在3月初宣布延长大幅减产，但鉴于其收紧的配额现在将持续到北半球夏季初，该联盟寄希望于全球石油需求上升来支撑其看涨希望。

沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋和其他几个欧佩克+成员国表示，将在6月底前维持约170万桶/日的减产，而俄罗斯表示，将实施一个新的公式，在此期间逐步将此前的出口削减转化为原油减产。

这些配额原定于3月底到期，但由于全球经济前景依然不明朗，该联盟决定将其供应控制再延长一段时间。

作为对以色列-哈马斯战争的回应，也门胡塞武装在红海附近水域袭击船只，促使一些航运公司将船只从苏伊士运河改道，途经好望角。

由于对亚洲买家的套利量减少，红海船运中断导致地中海原油价格走弱。

市场参与者在2月23日表示，在红海航运风险发生之前，每月向亚洲买家出售约800万桶CPC混合油，但由于越来越多的船运公司避开苏伊士运河，这一数字已大幅减少。

许多亚洲买家已经在探索来自美国、巴西、加拿大和圭亚那等产地的替代供应。

在石油设施警卫队（Petroleum Facility Guard，PFG）与联合国承认的利比亚政府成功谈判后，利比亚Wafa油田的石油生产和通过一条通往意大利的关键管道的天然气流在短暂关闭后恢复运行。

在2月25日的一次协调抗议中，负责保护利比亚重要油气基础设施的PFG封锁了Wafa油气田以及al-Zawiyah出口终端，后者是连接利比亚和意大利西西里岛的Greenstream管道的一部分。

Wafa项目网站显示，该项目可生产3.7万桶/日的原油和2.2万桶/日的油当量天然气，是Mellitah油气联合体的一部分，后者由意大利埃尼集团（Eni）和国有企业利比亚国家石油公司（National Oil Corporation，NOC）共同运营。来自Wafa的天然气通过520公里长的Greenstream管道运输，该管道的输送能力为80亿立方米/年。

波兰最大的炼油商Orlen在2月22日表示，由于进行检修以及将Gdansk工厂的30%股份出售给沙特阿美（Saudi Aramco），该公司去年第四季度的加工量和炼油销量均有所下降。

Orlen位于波兰、捷克共和国和立陶宛的炼油厂的原油加工量同比下降16%至947万吨，其中波兰Plock和Gdansk炼油厂的原油加工量降幅最大。炼油板块销量也同比下降10%至870万吨。

由于俄罗斯乌拉尔原油价格大幅上涨，宏观经济环境恶化，促使Orlen转而使用来自其他地区的更昂贵的原油。展望未来，Orlen预计原油价格将保持在82美元/桶左右，炼油利润将下降至12美元/桶左右，主要原因是尼日利亚新建炼油厂和墨西哥的全球供应增加。

为稳定石油市场，哈萨克斯坦和伊拉克同意对超过欧佩克+原油产量配额的情况进行补偿。哈萨克斯坦尽管承诺再减产8万桶/日，但1月产量为156万桶/日，伊拉克的产量为427万桶/日，而目标为400万桶/日。两国承诺将审查二手来源编制的产量数据，并在未来4个月内对过量生产进行补偿。

总部位于休斯顿的Vaalco Energy宣布以6,650万美元收购瑞典的Svenska Petroleum Exploration ，标志着该公司进军科特迪瓦和尼日利亚。该交易以手头现金出资，使Vaalco拥有科特迪瓦近海CI-40区块27.39%的权益，包括正在生产的Baobab油田，以及OML 145区块的21.05%权益，OML 145是由埃克森美孚在尼日利亚近海运营的一个未生产油田。

此次收购符合Vaalco的战略，提供多样化、强劲的产量和储量、有机增长机会以及可持续的现金流产生。Vaalco的目标是在2025年利用Baobab油田的FPSO升级，通过2026年的钻探活动实现预期产量增长。此举适逢科特迪瓦立志提高石油产量之际，埃尼的Baleine油田初创公司凸显了这一点，到2026年将达到15万桶/日的满负荷产能，同时为国内市场生产大量天然气。

道达尔能源（TotalEnergies）证实，其计划跟随壳牌的脚步，剥离在尼日利亚陷入困境的陆上油田，但将保留其在该国的天然气项目。该决定符合道达尔能源的政策，因为在尼日尔三角洲生产石油被认为具有挑战性。壳牌最近宣布以高达24亿美元的价格将其尼日利亚陆上业务出售给当地一家财团。尽管从陆上油田撤资，道达尔能源仍致力于开发其在尼日利亚的天然气和海上石油项目。

该公司2023年在尼日利亚的总产量为21.9万桶/日石油当量，成为该国第四大油气生产商。尼日利亚是非洲最大的生产国，其目标是在面临尼日尔三角洲投资不足、缺乏勘探活动和基础设施遭到破坏等挑战的情况下提高产量。