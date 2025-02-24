采访：Transcontinental Energy表示，现在是进军印度上游行业的好时机

美国Transcontinental Energy Services公司（TCES）的首席执行官Rahul Patel表示，印度上游行业的政策改革以及其对石油和天然气行业的坚定关注，预计将在未来几年帮助扩大非常规油气行业在该国能源结构中的占比。

Rahul Patel告诉普氏能源资讯（隶属于标普全球大宗商品），TCES正在进入印度市场，因为新德里正在改革一些实施了数十年的上游政策，以使该行业对全球参与者更具吸引力。在政策改革后，非常规油气资产将有望弥补由于缺乏重大油气发现而造成的供应缺口。

"石油和天然气生产不足使印度在油气方面依赖进口，导致外汇流出惊人，"Patel在采访中说道。"在有利的政策环境下，我们预计未来25年内勘探与生产（E&P）行业将大规模扩张，以减少进口。我们还预计，这一增长的关键部分将来自非常规资源。"

12月3日，议会上院（联邦院）通过了一项法案，旨在修订1948年的《油田（监管和开发）法案》。该修正案旨在扩大该法的范围，将页岩油、页岩气和煤层气纳入其中（除石油和天然气外），同时还提出了一系列对这一几十年历史的法律的其他修改——例如在发生争议时允许进行国际仲裁，并提供更长的租赁期。该修正案仍需获得议会下院（人民院）通过才能成为法律。

Patel说："过往导致活动放缓的主要问题之一是缓慢的审批和土地征用问题，这些问题现在已经得到显著缓解。在这方面，我们也热切期待《油田（监管和开发）法案》的拟议改革，该法案相较于旧法有一些极其有利的变化，我相信这将极大地吸引投资者的关注。"

他估计印度可能拥有约92万亿立方英尺的煤层气储量，以及类似数量的页岩气。

关键政策

印度最近启动了第十轮开放区块许可政策（OALP X），这是迄今为止按面积计算最大的一轮招标，涵盖25个区块，总面积为191,986平方公里，分布在13个沉积盆地。其中六个区块位于浅水区，六个位于陆地，一个位于深水区，其余位于超深水区。

Patel表示："在第一类盆地中进行技术干预将有助于提高其回收率，这将是未来的一个重点领域。"

然而，上游行业的投资者可能仍会寻求额外的政策支持，例如加快基础设施建设，以确保油田不再被搁置。

"此外，与西方市场不同，印度的银行家和投资机构对印度的勘探与生产（E&P）向来缺乏兴趣。采用油藏租赁等模式可以激发兴趣，"Patel补充道。

TCES是一家提供全方位服务的完井和生产公司，专注于返排、井测试、化学调合服务、扭矩和测试、大型水力压裂、修井设备、数据采集以及直管和连续油管钻井作业。

Patel表示，预计印度将继续成为全球能源热点之一，未来几十年能源消费将以两位数的复合年增长率增长。在印度，碳氢化合物——如煤炭、石油和天然气——占能源结构的80%以上，仅石油和天然气就贡献了35%。

Patel表示："我们密切留意到，非常规碳氢化合物的开发使美国转变为净出口国，我们希望将这项技术和经验带到印度的上游行业。"

"由于印度丰富的煤炭储量，煤层气是一个重点关注领域，并且具有巨大的增长潜力。因此，我们决定通过收购印度中部冈瓦纳煤带South Rewa盆地的两个优质煤层气区块来进入这个市场，"他说。

绊脚石

Patel表示，自20世纪70年代Mumbai High油气发现以来，缺乏任何重大发现仍然是一个主要问题。

Patel说："我个人认为更大的问题仍然是该国缺乏足够的勘探数据，将这些数据与先进的技术工具（如人工智能和全球案例模拟地图等）相结合，可能会带来改变。"

"尽管存在与数据相关的挑战，印度东部深海和超深海的开放可能会形成下一个Mumbai High。我们正在密切关注这个盆地，并考虑与一家全球上游专业公司合作探索这个盆地，"他说。

Patel表示，预计未来25年全球上游领域将迎来强劲增长。

"非化石能源将继续增长，尽管没有可以立即过渡的解决方案，"他说。

Patel说："上游运营商和利益相关者必须更加负责，以实现运营的脱碳化。上游行业通过采用各种低碳技术，成为转型过程中最显著的受益者。"