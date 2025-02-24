麦肯锡：全球大宗商品交易利润率在2024年下滑后即将反弹

根据麦肯锡的新研究，尽管2024年将出现大幅下滑，全球大宗商品交易利润预计将稳步增长至2030年，电力和天然气市场有望在本十年末超越石油，成为最大的交易价值池。

报告总结称，2024年主要大宗商品的交易利润相比2023年的创纪录水平下降了超过30%，其中石油和电力市场的降幅最大，约为40%，而液化天然气（LNG）交易表现出较强的韧性，降幅为23%。

报告指出："在经历了一段异常高利润的时期后，大宗商品交易市场开始正常化，导致整个行业的利润率出现持平甚至开始回落，"并补充称，2024年的收益表明整个行业的价值池同比下降了30%以上。

石油和成品行业的盈利能力继续从2022年创纪录的高点下降，当时利润率超过了历史平均水平的两倍。2024年，由于全球炼油能力的增加和经合组织国家成品需求疲软，炼油行业的资产担保交易商在2024年面临特殊挑战。

全球领先的大宗商品交易公司之一托克集团11月报告称，截至9月30日的一年中，净利润出现下滑，反映出市场状况已恢复正常。在前一年，西方国家对俄罗斯实施制裁导致供应链中断，托克集团的利润因此增长一倍以上，达到创纪录的73亿美元。

然而，长期前景仍然乐观，麦肯锡预计到2030年，交易价值池可能达到1,150亿美元的息税前利润（EBIT），这意味着大约2,000亿美元的毛利。据报告称，这一增长主要将由电力、天然气和液化天然气（LNG）市场推动，而不是传统的石油交易。

报告总结指出，到2030年，电力和天然气交易（包括LNG）有望成为最大的价值池。随着电力需求的增长以及日本、巴西和中国等更多市场的自由化和可交易化，这一转变可能会加速。

根据分析，"电力市场的日益自由化、可再生能源广泛采用带来的能源波动性增加，以及优化灵活资产和需求的需要，可能会推动预期的大部分增长。"

LNG市场

LNG市场方面，尽管2024年持续紧张并存在地理套利机会，但随着美国新增液化能力上线，一个转折点即将到来。报告指出，期货市场现在显示，到2026年底或2027年初，LNG价格可能会下降多达30%，这比最初预期的2025年要晚。

欧洲天然气市场经历了结构性变化。由于俄罗斯管道供应减少和国内生产下降，市场对进口LNG的依赖性增加。报告指出，冬季天然气储存的强制性供应保障要求减少了季节性价差和交易机会。

根据普氏能源资讯的数据，2024年9月，荷兰TTF 2025年夏季合约较2025年冬季合约折价约1欧元/兆瓦时。而在一年前的2023年夏季，2024年夏季TTF合约的平均价格较2024年冬季合约低3.16欧元/兆瓦时。

由于可再生能源的整合和电池等灵活资产的兴起，电力市场面临日益复杂的局面。随着市场表现更加取决于天气情况、交易更为细化、交易区域增多和交易次数日益频繁，短期波动也随之加剧。

"展望未来，需求侧将面临更多的不确定性，叠加可再生能源的普及和监管的不确定性，可能会导致与波动和风险相关的溢价，"报告指出。

这项研究报告强调了领先的交易商如何在商品、市场和地域上扩展业务，并通过对互联市场的更深入理解从中获利。研究报告指出，他们处理大量数据和利用人工智能模型的能力正成为成功的关键。