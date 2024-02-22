国际能源署探索新前景，应对更广泛的能源安全和气候挑战

国际能源署（IEA）最近举行了具有里程碑意义的部长级会议，纪念其成立50周年。之后，该机构一直在探索新的前景，其任务是可能通过吸纳印度成为新的成员国来加强全球能源安全，同时敲响警钟，加快应对气候变化的步伐。

这份由国际能源署31个成员国一致通过的部长级公报描述并暗示了探索如何促进与非成员国的合作，以实施其集体战略石油行动，并增强其在天然气安全中的作用。

最重要的是，国际能源署总干事法提赫•比罗尔（Fatih Birol）表示，国际能源署正式就正式成员国资格启动与印度的讨论之旅具有"变革性"意义。

比罗尔在2月14日部长级会议结束后的新闻发布会上说："几个月前，印度政府申请成为国际能源署的正式成员国，这一申请由其外交部长签署，我们已经与各国政府讨论了很长时间。

正如在公报中所看到的那样，我们已经决定做出积极回应，我们将就印度成为正式成员国启动讨论。"

国际能源署前总干事田中伸男（Nobuo Tanaka）在2007年发起了该机构与印度的接触，他表示，印度成为正式成员国的谈判仍需要时间，但最新举措具有"划时代"意义。

田中伸男向标普全球大宗商品表示："吸纳不断增长的南方世界的领导者，对能源安全和全球环境措施都具有重要意义。

尤其是，由于政治局势，国际能源署易于受到欧洲和美国总统乔•拜登政府的影响而倾向于绿色能源，而这一举措有可能促使与南方世界的实用主义实现再平衡，以满足目前对化石燃料的需求。"

尽管如此，田中伸男表示，印度的潜在成员国资格可能涉及修订国际能源署条约，或在获得所有成员国的一致同意并维持现行条约的情况下，给予这个主要能源消费国"准正式成员国资格"。

国际能源署在经济合作与发展组织（OECD）框架下运作，仅允许经合组织成员国成为其成员，并要求它们持有相当于90天净进口量的战略石油库存，并在发生重大石油供应中断时为其集体行动作出贡献。

石油安全

该部长级公报呼吁国际能源署秘书处研究与非成员国在战略石油储备方面的合作。

国际能源署能源市场与安全部负责人定森圭佑（Keisuke Sadamori）对标普全球表示，国际能源署将与由13个协会和5个新加入成员组成的更广泛大家庭中的国家携手，加强石油安全领域的合作，并指出国际能源署的下一次应急演习将于2024年下半年进行。

定森圭佑说："国际能源署正在与其大家庭中的一些主要合作伙伴进行直接讨论，特别是关于建立战略石油库存的问题，不过，这些讨论目前处于保密阶段。"

定森圭佑表示，作为其持续努力的一部分，国际能源署鼓励和协助各国维持战略石油储备，以保障本国国内供应安全，最大限度地减少国内中断对地区市场的影响，并考虑在出现全球性中断的情况下，如何与国际能源署成员国协调这些战略储备。

当被问及印度是否有望建立90天的战略石油储备时，定森圭佑表示："国际能源署目前正就印度加入国际能源署的请求开始与印度进行讨论和建设性接触。"

"国际能源署成员国要求拥有至少90天净进口量的石油库存，这对讨论而言很重要，不过，我们不能推测这些讨论的结果。"

天然气安全

定森圭佑表示，鉴于俄乌冲突后需要加强天然气安全，随着主要天然气市场已经采用更严格的储存法规，国际能源署认为有必要进行更密切的国际对话，并提高储存法规的透明度。

定森圭佑说："作为第一步，国际能源署的目标是提高数据透明度，促进有关储存法规的对话和最佳实践的交流。"

虽然作为天然气净进口国的国际能源署成员国有兴趣采用"多边方法"，并考虑完善"天然气储备机制以增强天然气安全"的方法，但定森圭佑表示："国际能源署将促进此类对话，并作为一个平台，评估如果在自愿的基础上使储备机制得到完善。"

他说："在日益全球化的天然气市场中，天然气/液化天然气（LNG）储量可能产生跨区域影响。"

净零排放路线图

该部长级公报对国际能源署的净零排放路线图报告予以认可，并指出："在到2050年实现全球净零排放的情景下，需求下降幅度相当大，不需要新的长周期常规油气项目。"

共同主持国际能源署部长级会议的爱尔兰环境、气候和通信部长埃蒙•瑞安（Eamon Ryan）表示，在巴黎达成的协议是一个历史性转变，因为它认识到绿色能源转型是"势不可挡"，并承诺终止新的、难以减排的燃煤电厂和长周期的油气勘探。

在谈到公报对净零排放路线图的认可时，定森圭佑表示："我们的净零排放路线图报告为世界各国政府如何实现其气候目标指明了道路。"

他说："在国际能源署，我们将加倍努力，在能源领域领导应对气候变化的斗争，同时确保全球能源供应安全，并努力在整个转型过程中增加能源获取机会。"

参加巴黎会议的田中伸男将其描述为几乎是一场绿色竞争，这反映了唐纳德特朗普可能卷土重来担任美国总统职位。

田中伸男说："我告诉法提赫，国际能源署应该假设一个'特朗普当选的情景'。这种情景是必要的，因为如果特朗普重新当选，国际能源署可能会受到相当多的批评。"