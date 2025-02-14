2025年印度能源周采访：ISPRL称印度将阿曼及其他国家视为潜在的石油储存地点

印度战略石油储备有限公司（ISPRL）的首席执行官表示，印度正在考虑阿曼和其他中东国家作为潜在的战略石油储存地点，同时也在推动国内储备，以期在地缘政治紧张局势中加速扩大石油储存能力。

印度在国内和海外的扩张举措将使该国在中长期内更接近国际能源署规定的战略石油储备要求，ISPRL的首席执行官L.R. Jain在2月11日至14日于新德里举行的印度能源周会议间隙告诉标普全球大宗商品公司。

Jain说："阿曼是我们正在考虑的地方之一。我们也可以在未来考虑其他中东目的地来储存战略石油储备，尽管目前还没有最终确定任何具体计划。"

印度的战略石油储备目前可储存约9.5天的总净石油进口量。此外，国有石油公司拥有可储存原油和石油产品的设施，相当于64.5天的总净进口量。因此，目前印度全国原油和石油产品的总储存能力为74天的总净进口量。

另一方面，国际能源署成员国被要求确保石油储备水平不少于其90天的净进口量。

Jain表示："我们在印度国内和海外的扩展计划将有助于扩大战略石油储备网络。我们的战略愿景是将战略石油储备能力提升到远高于目前的水平。"

Jain表示，印度计划在未来十年内将其战略石油储备能力提高两倍，从目前不到550万吨提升到未来10年内的超过1,500万吨。

扩张的下一阶段

印度能源的脆弱性日益明显，特别是在红海的中断和中东紧张局势升级的背景下。沿着这些关键供应路线的任何意外事件都可能严重威胁印度的能源安全。

标普全球大宗商品的分析师表示，这一情景突显了采取战略和投资举措以增强印度能源韧性、减少与外部依赖相关风险的紧迫需求。

在第一阶段，印度在三个地点建立了战略石油储备，总储存能力为533万吨：在维沙卡帕特南为133万吨，在曼加罗尔为150万吨，在卡纳塔克邦的帕杜尔为250万吨。

在第二阶段，印度计划通过在两个地点增加额外的650万吨战略石油储备来进一步扩大储存能力：在东部奥迪沙邦的Chandikhol增加400万吨，在帕杜尔增加250万吨。它们将采用公私合营模式建立，即设计、建造、融资、运营和转让（DBFOT）。

ISPRL已邀请海外和国内公司对第二阶段的帕杜尔项目进行投标。Jain表示，对于项目的建设部分，印度政府将考虑提供高达建设成本60%的补贴，并补充说，第二阶段的帕杜尔土地征用工作即将完成。

Jain表示："我们已经为帕杜尔发布了招标，并将邀请意向书的截止日期延长至2月28日。"

Jain说："关于Chandikhol的项目，奥迪沙邦政府已经批准我们在最初选定的地点继续推进该项目，这是一项良好的进展。"

灵活政策

印度政府最近进行了一系列政策改革，其中50%的战略石油储备将用于战略用途、30%允许租赁，而剩下的20%将用于交易。

将储备的一部分用于租赁和交易的决定，将使ISPRL在国际油价较低时进口和补充储备的同时，能够灵活地向国内炼油厂出售原油。

Jain表示，政府仍将保留在紧急情况下优先使用整个储备的权利。

阿布扎比国家石油公司（ADNOC）目前是唯一一家在印度地下储油洞穴储存石油的海外公司。它在曼加罗尔设施储存了大约586万桶石油。

在新冠疫情大流行期间，ADNOC敦促印度政府允许其从地下储油洞穴中出口部分石油。因此，印度石油部批准了ADNOC的请求，这使其成为唯一一家在印度洞穴中储存石油并获准将原油再出口到其他国家的海外生产商。

在2025-26年度（4月至3月）的预算中，印度提议花费约6.46亿美元来填充其战略石油储备。Jain表示："这是一个很好的发展"，但未进一步提供详情。

"我们也正在探索在拉贾斯坦邦建立战略天然气储备的可行性，作为我们未来扩展计划愿景的一部分，"他补充道。