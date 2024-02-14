成员国呼吁IEA调研与非成员国在战略石油储备方面的合作

2月13-14日在巴黎举行的国际能源署（IEA）2024年部长级会议结束后，成员国部长在一份公报中呼吁IEA调研与非成员国在战略石油储备方面的合作。

尽管IEA预测，2024年美国、加拿大、巴西和圭亚那的供应增长将超过约120万桶/日的石油需求增长，但仍采取了上述举措。

部长们说："鉴于非成员国参与IEA集体行动将有利于并有助于该体系的未来保障和加强全球石油安全，我们呼吁秘书处调研这种参与的可能性、可取性和可行性。"

部长们表示，他们鼓励非成员国考虑持有和维持应急库存。

IEA此前表示，2024年美洲出现任何极端天气或中东冲突升级，都可能导致供应安全恶化，并需要IEA进行干预。

IEA执行干事法提赫•比罗尔（Fatih Birol）否认IEA批评欧佩克的减产政策，但对推高价格的政策的后果发出警告。

他说："我们只是提到，如果油价继续上涨，如果我们采取措施推高价格，很可能会带来上行压力和通胀压力，进而可能给本已脆弱的全球经济增长带来挑战。"

近几周油价有所上涨。 2月13日，标普全球大宗商品旗下普氏对即期布伦特原油的估价为86.00美元/桶，高于2月1日的83.315美元/桶。

在拉脱维亚在部长级会议期间成为IEA成员国后，IEA也在走向全球扩张。

IEA已经与印度就成员资格问题展开谈判，并正在新加坡设立办事处。着眼于进一步扩大规模，IEA在会议期间批准哥斯达黎加成为加入国，并将肯尼亚和塞内加尔添加为联盟国。

不需要新项目

在公报中，部长们认可了IEA的净零路线图报告。

他们表示，重要的是不应建设"新的不减排的煤电"工厂，并指出"在到2050年实现全球净零排放的情景下，需求下降幅度足够大，以至于不需要新的提前期长的常规石油和天然气项目。"

部长公报将这些新的不减排的煤电项目和提前期长的常规石油和天然气项目纳入其中具有重要意义，因为IEA代表了全球80%以上的能源需求。

比罗尔表示，根据项目的不同，长的提前期平均为7-8年。他说："7-8年后世界是否需要大量新石油生产是一个关键问题。"

在当天早些时候的一次会议上，爱尔兰环境、气候和通信部长Eamon Ryan表示，IEA成员认为，如果要履行减少使用化石燃料的承诺，就没有必要开发新的不减排的煤炭项目或提前期长的常规石油和天然气项目。

担任2024年IEA部长级会议联合主席的Ryan说："在我看来，这是一个历史性转变。"

IEA估计，到2030年，世界需要每年在能源转型上投资4.5万亿美元。

Ryan表示，其中2.2万亿至2.8万亿美元应该用于难以获得融资的新兴市场。

天然气安全

公报还证实，部长们已采取措施增强IEA在天然气安全方面的作用。公报认可该机构在帮助各国评估和减轻供应中断的影响方面所做的工作（供应中断可能导致价格高峰和有害波动），并通过定期市场监测和建议使天然气供应多样化。

部长们表示："我们进一步认识到，在适当的情况下，全球液化天然气（LNG）市场以及天然气储存和储备机制以及监管框架的重要性。"

他们说："在这种情况下，我们要求IEA理事会通过适当机构在官方层面交换信息，探索和分析增强供应灵活性、透明度和安全性的方法，例如通过增强天然气储存和储备机制。"

俄乌冲突爆发后，2022年对稳定天然气供应的担忧显著增加。战争爆发前，俄罗斯是欧洲主要的管道天然气供应国，但基础设施遭到袭击和俄罗斯反制裁导致对许多国家的供应中断，价格大幅上涨。

为减轻俄罗斯供应中断影响而采取的紧急措施，以及天气转暖，在一定程度上缓解了买家确保供应的压力。