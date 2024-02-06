访谈：FIPI总干事表示，印度对中东和俄罗斯石油的双重关注将减轻红海危机的影响

印度石油工业联合会（FIPI）负责人告诉标普全球大宗商品，尽管红海地区危机不断升级，印度的石油流动不太可能受到重大干扰，因为其增加从中东的采购，同时保持俄罗斯进口基本不变的双重战略，这将有助于印度度过动荡的局势。

FIPI总干事Gurmeet Singh在果阿邦举行的印度能源周会议期间发表讲话说，全球石油市场担心供应分流和运输成本上升，但印度政府一直在关注事态发展，并有信心解决这个问题，以确保其炼油商获得不间断的石油供应。

Singh在接受采访时表示："尽管最近的红海危机加剧了对供应转移和运输成本上升的担忧，但不太可能中断对印度的能源供应。"

他补充道："印度从伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋和科威特进口的原油，其供应路线不受影响，因为它们利用的是畅通无阻的波斯湾通道。就俄罗斯而言，尽管面临红海威胁，印度对俄罗斯原油的需求依然强劲。"

以美国为首的联军在也门北部袭击伊朗支持的胡塞武装分子后，更多托运人避开红海和曼德海峡，引发了对局势进一步升级的担忧，这将影响主要的海上贸易路线。根据标普全球大宗商品的数据，为红海航线签发的任何新保险都可能使航运成本增加约1美元/桶或更多。

不同的油流图

Singh表示，俄乌冲突前，印度原油篮子中60%以上为中东原油，其余为北美原油（约14%）、西非原油（约12%）、拉美原油（5%），俄罗斯原油仅占2%左右。

自乌克兰冲突爆发以来，非洲原油在印度的份额几乎减半，而中东原油的份额也受到了影响。

Singh说："俄罗斯原油的大幅折价增加了它们在印度原油篮子中的份额。然而，除非大幅折价继续下去，否则它们对印度炼油厂的可行性将不复存在。可以合理地预计，如果俄罗斯原油能以经济上可行的折扣获得，印度从俄罗斯进口的石油将继续增加。"

根据标普全球的数据，2023年俄罗斯占印度原油进口总量的35%以上，达到170万桶/日。

Singh援引欧佩克数据表示，印度的石油需求预计将在2024年达到559万桶/日，而2023年为537万桶/日。需求的潜在增长将主要归功于经济增长强劲以及流动性增加以及制造业和建筑业对馏分油的需求稳定。

2023年4月至12月期间，石油产品消费量为1.7062亿吨，较上年同期的1.64亿吨增长3.7%。Singh表示，这一增长是由汽油增长5.7%，柴油增长4.5%和航空涡轮燃料增长12.3%带动的。

他补充说："印度对石油和天然气产品的需求受到6.5%的健康经济增长以及支持交通出行和工业部门活动的贸易相关瓶颈缓解的支撑。"

炼油业将继续增长

Singh表示，印度已成为全球炼油中心，年炼油能力达到2.539亿吨，位居世界第四，仅次于美国、中国和俄罗斯。印度计划在未来10年内将炼油产能提高近一倍，达到4.5-5亿吨，以满足不断增长的国内燃料需求并迎合出口市场。

但是，传统上致力于最大化柴油和汽油产量的印度炼油商正在通过提高效率和安装石化生产装置来日益扩大产品范围。石化产品的终端用途广泛，如技术、医疗、包装、汽车和建筑，将支持不同情景下的强劲增长。

Singh说："此外，受到油价飙升的沉重打击，炼油商一直在积极寻求多元化，转向清洁能源项目。能源参与者希望保留其盈利的核心业务，同时也抓住低碳市场中出现的一些清洁机会，包括可再生能源、生物能源、下一代交通、能源服务和氢能。"

许多公司正在重新制定可行的商业模式以实现持续增长。他们一直在寻求增强石化、可再生能源、替代燃料、氢能，并致力于提高炼油厂效率，这将帮助他们降低受到全球石油市场动荡影响的风险。

Singh说："虽然石油和天然气将继续在印度的能源结构中发挥重要作用，但可再生能源等新能源和替代能源的份额将继续上升。"