航空燃油和汽油推动印度2024年石油需求，这一趋势预计将延续至2025年

根据政府数据和分析师的说法，2024年印度的石油产品需求同比增长了近4%，这主要是由于交通燃料的强劲需求以及基础设施和家庭的更高消费，预计这些趋势将在新的一年继续。

根据石油部石油规划与分析小组（PPAC）的最新临时数据，尽管航空燃油在所有石油产品中增长最快，但汽油和液化石油气的需求也大幅增加，推动2024年石油产品需求同比增长3.9%，达到2.4亿吨或510万桶/日。

标普全球大宗商品公司南亚首席石油研究分析师Himi Srivastava表示："2024年消费趋势上升的一个关键因素是汽车销售的快速增长，平均增长9%，其中汽油车占销售的80%。尽管电动车的使用略有增加，这一趋势仍然出现。此外，航班起飞次数同比增长9%，随着城市化进程的加快和机场连接性的改善，航空燃料的消费也随之增加。"

液化石油气的消费也因更高的普及率和政府对低收入家庭提供福利而得到提升。此外，她补充说，政府支出、基础设施发展、建筑活动的增加以及强劲的制造业和服务业进一步推动了石油消费。

产品组合

根据PPAC数据显示，2024年航空燃油需求同比增长9.2%，达到885万吨；汽油需求增长8.1%，达到3,945万吨；液化石油气需求增长7.1%，达到3,112万吨；柴油需求小幅上升2.7%，达到9,112万吨。

Synergy Consulting的石油和天然气董事总经理Rajat Kapoor表示："2024年印度的产品组合在很大程度上反映了前一年的趋势，柴油约占总消费量的38%。这突显了柴油在推动印度交通、物流和农业部门方面的关键作用，这些部门对经济活动至关重要。同时，液化石油气和汽油也做出了重大贡献，凸显了国内和个人出行的稳定需求。"

根据PPAC数据显示，印度的石油产品需求同比增长2%，在12月达到2,067万吨。

需求的增长主要由柴油和汽油推动，分别增加了11万桶/日和8.9万桶/日。值得注意的是，航空燃料消费达到了前所未有的20万桶/日。Srivastava表示，消费的增加是由于强劲的个人出行需求、良好的天气条件、年终旅行以及印度经济的持续强劲所推动的。

展望2025年

孟买的一位分析师表示："预计在2025年，印度的石油需求将至少增长3%，主要由柴油和汽油的增长推动。"

标普全球大宗商品的数据显示，预计印度的增长势头将持续，2025年石油产品需求预计将同比增长19万桶/日，增幅为3.2%。

增长将由柴油和汽油引领，预计将个别增加超过50,000桶/日。液化石油气和航空燃油将继续作为强劲的增长支柱，得益于新的丙烷脱氢工厂的支撑、住宅液化石油气使用量的增加以及两个新机场的启用。此外，选举后的道路建设和工业活动的增加预计将进一步推动沥青和石油焦的消费，标普全球大宗商品补充道。

根据联合国的一份报告，大多数估计显示，印度经济在2024/25年度（4月至3月）预计将增长6.4%，在全球经济预计相对停滞的时期，继续保持其作为全球增长主要推动力的地位。然而，这可能是印度四年来最慢的增长速度，原因是制造业表现疲软和企业投资低迷等挑战。Kapoor表示，预计下一年也将有类似的增长率。

"经济动态可能会减缓石油产品消费增长的速度。虽然印度有望超过其他大型经济体，但与近年来相比，增长放缓的压力可能会在短期内适度抑制能源需求的扩张，"他补充道。

国际能源署预测，印度将引领全球石油需求增长，预计消费量将从2023年的540万桶/日上升到2030年的670万桶/日，进一步巩固其作为全球能源强国的地位。