印度国有炼油商将进口委内瑞拉原油

自2023年10月制裁解除以来，印度国有炼油商已经开始谈判，计划在未来几个月大量购买委内瑞拉原油，加入该国私营炼油商的行列，私营炼油商已经购买多宗委内瑞拉原油船货。

分析师称，印度公司对委内瑞拉原油的兴趣不断上升，为与中国的竞争加剧奠定了基础。在中国，独立炼油商历来是南美原油最活跃的买家。

印度石油部官员表示，国营的ONGC Videsh正在等待从委内瑞拉进口原油的正式日期，以抵消其在委内瑞拉东部一个上游项目投资产生的6亿美元股息。

OVL是印度国营勘探公司ONGC的海外子公司，于2008年获得委内瑞拉San Cristobal油田40%的股份。委内瑞拉国有石油公司PDVSA持有该项目剩余的60%股份。OVL通过当地全资子公司ONGC Nile Ganga (San Cristobal) BV持有San Cristobal项目的股份。

石油部一位官员说："委内瑞拉当局已同意用OVL的应计股息向印度提供原油。"

2017-18年度（4月-3月），委内瑞拉欠OVL约4.41亿美元的石油权益付款。对OVL的应付款总额包括利息支付等组成部分。

印度石油部长Pankaj Jain最近表示："我们正在等待从委内瑞拉提运原油船货的日期。"

官员们表示，印度石油公司旗下的Paradip炼油厂和信实工业（Reliance）等炼油商已经专门设计了加工拉美原产重质高硫原油的能力。因此，一些印度炼油商已开始签订委内瑞拉原油合同，在1-3月当季交割。

制裁前的时代

在美国实施制裁之前，印度一直是委内瑞拉原油的积极买家。然而，即使在制裁时期，中国的独立炼油商仍在继续购买这些原油。

去年10月下旬，美国财政部放松了对委内瑞拉的石油、贸易和金融制裁，为期六个月，如果马杜罗政府履行其政治和选举承诺，这些制裁的放松可能会延长。

分析师和消息人士称，由于炼油经济性具有吸引力，委内瑞拉对印度炼油商的供应正在增加，一些炼油商已经从委内瑞拉获得原油，将在1月底和2月进行加工。

标普全球大宗商品炼油厂经济分析师Sumit Ritolia表示："为了适应委内瑞拉原油，炼油商可能需要替代现有来源的原油，可能会选择利润率较低的选择，尤其是来自中东、美国和其他拉美地区的高硫原油。"

他补充说："由于市场上有委内瑞拉原油供应，一些印度炼油商表示有兴趣购买折价的委内瑞拉原油，以多样化进口，并以牺牲一些中东高硫原油为代价来利用炼油利润，印度的原油进口战略正处于一个关键且值得关注的阶段。"

根据标普全球Commodities at Sea的数据，一艘来自委内瑞拉的超大型油轮（VLCC）将抵达Sikka港，而来自同一产地的苏伊士型油轮（Suezmax）预计将于2月初抵达Paradip港。

总部位于慕尼黑的咨询公司EY Parthenon高级总监Tushar Bansal表示："包括私营和国有企业在内的印度炼油商正在不断寻找替代来源，以多样化其原料采购。委内瑞拉原油相当具有竞争力，适合大多数炼油厂，因此肯定会吸引印度炼油商。"

1月16日亚洲上午交易时段，原油期货小幅走低。新加坡时间上午11:12（0312 GMT），ICE 3月布伦特原油期货合约价格较前一日收盘价下跌23美分/桶（0.29%），至77.92美元/桶，NYMEX 2月轻质低硫原油合约较1月12日结算价下跌48美分/桶（0.66%）至72.20美元/桶。

变化的形势

在制裁实施前的几年里，印度进口约30万桶/日委内瑞拉原油，其中大部分由信实工业（Reliance Industries）购买。印度炼油商进口的委内瑞拉原油，如Merey-16和Hamaca，通常是重质原油，具有高硫和高沥青质含量，产生的渣油比例较高。

Ritolia补充说："随着俄罗斯原油的折扣下降，以及一些与付款和运输相关的问题出现，印度正在探索传统中东和俄罗斯以外的进口，使委内瑞拉原油成为对炼油商有吸引力的选择。"

红海航运发生的一系列袭击事件迫使贸易商和供应商探索经由好望角的替代路线。尽管如此，印度从俄罗斯进口的原油迄今未受到影响。

2023年，俄罗斯成为印度最大的原油供应国，占印度进口量的三分之一以上。

根据标普全球的数据，2023年俄罗斯占印度原油进口总量的35%以上，达到170万桶/日。12月，印度平均进口俄罗斯原油143万桶/日，较11月减少15万桶/日，较5月峰值大幅下降62万桶/日，5月是印度从俄罗斯进口原油最多的月度。

标普全球认为，最近几个月俄罗斯供应放缓可能对整体趋势影响不大，因为印度炼油商已经习惯来自这个最大的非欧佩克供应国的许多等级的原料。