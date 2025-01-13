印度能源部长：随着E20之后的计划启动，印度乙醇混合率超过18%

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2025年01月13日 | 18:28 UTC
亮点
1月13日，印度石油和天然气部秘书Pankaj Jain表示，作为其更广泛的能源转型战略的一部分，印度在乙醇混合方面取得重大进展，截至2024年底，混合率从2024年初的12%-13%飙升至18%。
这位政府官员还表示，有信心在2025年政策截止日期前实现20%的乙醇混合。
Jain说："我们将很快实现E20，所以我们需要让整个生态系统到位，着眼于E20之后的计划。"
印度雄心勃勃的E20计划（目标是到2025年在汽油中混合20%的乙醇）进展快于预期。正如这位官员所强调的那样，一个专门的委员会已经在探索将混合率提高到20%以上的途径。
Jain补充说："我们有望提前实现E20，现在的重点是创建超越E20的生态系统。"这表明政府有意深化乙醇在能源转型中的作用。
他在宣布即将于2月11-14日举行的印度能源周时强调乙醇在印度能源结构中的重要性，并补充说："就我们正在实现的非破坏性转型而言，乙醇仍然是一个非常进步的故事。"
在10月的一次行业活动上，石油和天然气部长Hardeep Singh Puri表示，印度政府已经开始讨论制定2025年后的路线图，进一步将汽油中的乙醇混合比例从20%提高。
今年早些时候，该部在一份声明中表示，石油营销公司已经开始在全国17,400多家零售网点分销E20调和油。
根据乙醇混合汽油计划，乙醇供应从2013-14供应年度的3.8亿升增加到2023-24供应年度的70.74亿升。
乙醇混合的增长也得益于电动和混合动力汽车的日益普及，以及压缩沼气等替代生物燃料的开发。
此外，印度计划在一到两年内出台正式的生物柴油混调要求。
Jain表示，印度到2030年生物柴油混调比例达到5%的目标仍然是焦点，到2023年底，目前的混调比例接近0.5%。在10月举行的英国《金融时报》能源转型峰会上，Jain指出，虽然预计一两年内将实施1%-2%的要求，但产量必须扩大以满足需求。
2024年4月至11月，石油营销公司为生物柴油混调计划采购了3.668亿升生物柴油，而2023年4月至11月为2.925亿升。
印度的目标是到2030年拥有500吉瓦的可再生能源（目前为200吉瓦）和500万吨可再生氢的产量，此外还有其他多项目标，以刺激新燃料的生产和消费。
Jain在1月13日表示："......在石油和天然气价格波动时，我们继续看到市场稳定，因为我们继续在经过深思熟虑的转型道路上前进。"
此外，他补充说："越来越多的电动汽车和混合动力汽车上路，压缩天然气（CNG）的使用有所增加，压缩沼气也取得了进展。"
作为印度能源转型的一部分，石油部正在探索生产可再生甲醇，重点是通过使用捕获的二氧化碳进行碳捕获、利用和封存（CCUS）。一位官员指出，由于绿色甲醇的毒性带来的挑战，印度政府政策智库NITI Aayog正在对其进行评估。
甲醇被视为一种可行的脱碳选择，尤其是在混合和运输方面。
石油部的一位官员表示，政府正在制定一项计划，探索生产可再生甲醇作为另一种燃料，由于使用捕获的二氧化碳，因此将成为CCUS的一部分。
这位官员说："我们正在和Niti Aayog非常认真地研究绿色甲醇。甲醇面临的挑战之一是它的毒性，这就是我们正在努力解决的问题。"
"这绝对是脱碳的选择之一。在某些领域，甲醇更有意义，例如，可以考虑将其用于特定用途，如混合和运输。"
尽管做出了这些努力，根据标普全球大宗商品的数据，由于能源需求不断增长，到2040年代，印度对化石燃料的依赖将依然很大，风能、太阳能、水力和生物质能等可再生能源预计将占能源结构的24%左右。
1月13日，标普全球大宗商品的普氏亚洲燃料乙醇估价为635.67美元/立方米CIF菲律宾，较前一日上涨13.67美元。